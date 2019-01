Nachrichtensendung ZDF verdoppelt Sendezeit vom „Heute Journal“ am Sonntag

Mainz. Das ZDF verlängert seine Nachrichtensendung „Heute Journal“ am Sonntagabend ab dem 31. März – von 15 auf 30 Minuten. Das teilte der Sender am Freitag in Mainz mit.

Für den Sender sei es ein logischer Schritt, das „Heute Journal“ am sehintensivsten Abend der Woche deutlich auszubauen, heißt es in einer Mitteilung. „Das Interesse an verlässlichen Informationen und Orientierung hat spürbar zugenommen“, sagte Intendant Thomas Bellut.

Warum zahlen wir den Rundfunkbeitrag? Immer wieder steht der Rundfunkbeitrag in der Kritik. Dabei ist er als ein Pfeiler unserer Demokratie gedacht. Wir zeigen, wofür wir den Beitrag eigentlich zahlen. Warum zahlen wir den Rundfunkbeitrag?

„Heute Journal“ erreicht im Schnitt 3,77 Millionen Zuschauer

Das Nachrichtenmagazin wird dann auch sonntags wie schon von Montag bis Freitag eine halbe Stunde dauern. Die Sendung wird im Wechsel von Claus Kleber, Marietta Slomka und Christian Sievers präsentiert.

Im vergangenen Jahr erreichte sie im Schnitt 3,77 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,1 Prozent. Erstmals wurde das „Heute Journal“ 1978 ausgestrahlt. (les/epd)