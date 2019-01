GNTM 2019: Diese Kandidatinnen wollen "Germany's next Topmodel" werden

Am 7. Februar startet die 14. Staffel von Heidi Klums „Germany’s next Topmodel“. 35 Kandidatinnen stellen sich vorab in Video-Steckbriefen vor.

Heidi Klum sucht auch 2019 wieder „Germany’s next Topmodel“. ProSieben gibt erste Einblicke, wer in der 14. GNTM-Staffel dabei ist.

Berlin. Tränen beim Umstyling, Zickereien bei den Shootings – Fans von „Germany’s next Topmodel“ wissen, was sie von Heidi Klums Castingshow auf ProSieben erwarten dürfen. Doch in der 14. Staffel soll einiges anders werden. Das zeigt sich bereits vor der ersten Folge.

35 der Top-50-Models stellen sich schon jetzt den Zuschauern vor. Wie ProSieben am Donnerstag mitteilte, geben die ersten GNTM-Kandidatinnen in Video-Steckbriefen Einblicke in ihr Leben und erklären, warum ausgerechnet sie „Germany’s next Topmodel“ werden könnten.

GNTM 2019: Erste Videos mit Kandidatinnen

So lässt etwa die 18-jährige Kim aus Oberhausen wissen, dass sie dazu beitragen wolle, das Bild vom mageren Model zu ändern. „Ich finde es schön, wenn ein Kleid ausgefüllt ist“, sagt die angehende BWL-Studentin im Video auf der ProSieben-Website.

Die 23-jährige Bianca wiederum nahm bereits bei „Austria’s next Topmodel“ teil. „Österreich habe ich schon erobert“, sagt sie selbstbewusst. Ob sie dieses Vertrauen in sich selbst auch bei GNTM beibehält? Larissa Marolt hat damals vorgemacht, wie’s geht.

Die Video-Vorstellung der Kandidatinnen ist aber nicht die einzige Neuheit. Das ändert sich noch bei GNTM 2019:

• Die Jury

Wurden die Topmodel-Anwärterinnen in den letzten Jahren noch zwischen den Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky aufgeteilt, wird es diesen Team-Battle nicht mehr geben. Stattdessen setzt Heidi Klum auf 15 wechselnde Jury-Gäste.

Unter anderem hat sich Thomas Gottschalk als Gastjuror bei „Germany’s next Topmodel“ angekündigt. Aber auch die Designer Wolfgang Joop und Michalsky werden wieder dabei sein – ebenso wie Hayo, der im Sommer eigentlich angekündigt hatte, nach acht Jahren als Juror bei GNTM aufzuhören. Darum war kein Juror länger an Klums Seite als Thomas Hayo.

• Die Folgen

Jede Folge der 14. Staffel soll unter einem besonderen Thema stehen. Welche genau das sein werden, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber: Vom Thema hängt ab, welcher Gastjuror die Models in der jeweiligen Folge coacht und mit darüber entscheidet, für wen Heidi Klum am Ende ein Foto hat – und für wen nicht.

• Das Umstyling-Event

Die populärste Folge ist in jeder Staffel jene, in der die Kandidatinnen einen neuen Look erhalten. Wer muss seine Haare lassen? Wer bricht zusammen, weil ein Pony geschnitten, die blonde Mähne dunkel gefärbt oder die Locken geglättet werden sollen?

Eine Woche vor Ausstrahlung des Umstylings lässt ProSieben diesmal die Zuschauer ran. Online können sie den Kandidatinnen neue Frisuren verpassen – und die Ergebnisse anschließend im Video begutachten.

Im vergangenen Jahr ließ der Friseurbesuch die Tränen der GNTM-Kandidatinnen nur so fließen.

Ab wann wird die 14. Staffel ausgestrahlt?

„Germany’s next Topmodel“ startet am 7. Februar in die nächste Runde. Die 14. Staffel läuft dann wieder wie gewohnt jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Wer wurde „Germany’s next Topmodel“ 2018?

Toni Dreher-Adenuga gewann im vergangenen Jahr die 13. GNTM-Staffel. Die Stuttgarterin wurde ihrer Favoritinnenrolle gerecht und setzte sich gegen Pia Riegel, Julianna Townshend und Christina Peno durch. Die Entscheidung fiel im Düsseldorfer ISS Dome – und da lief nicht nur alles glatt. Was man beim GNTM-Finale im TV nicht sah.

