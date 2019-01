"Der Bachelor" ohne normale Rosenzeremonie

Berlin. Die letzte Folge des „Bachelors“ hatte es in sich. Isabell Bernsee stieß es übel auf, dass der „Bachelor“ Andrej Mangold lasziv mit Stefanie Gebhardt tanzte. „Du hast da vorne getanzt, mit einer gewissen Person – und ich habe gedacht, der Bachelor sucht eine Frau und nicht der Bachelor sucht einen Bauer“, ätzte Isabell. Trotzdem bekam sie eine Rose – die sie ablehnte und stattdessen das Traumhaus im mexikanischen Los Cabos verließ.

Muss Nadine die Koffer packen?

Jetzt muss der ehemalige Profibasketballer Andrej Mangold die Scherben aufräumen. Bei den verbliebenen 14 Frauen kam Isabells Aktion nicht gut an. Noch größer aber ist die Verwunderung, dass die Kickboxerin trotzdem eine Rose erhielt. Es gibt Klärungsbedarf.

Den gibt es auch mit Nadine Illa. Die 30-Jährige aus dem bayrischen Dillingen war nämlich bei der letzten Rosenvergabe krank. Darf sie bleiben? Oder muss sie ihre Koffer packen?

Ankündigung: „Keine Rosenzeremonie, wie wir sie sonst kennen“

So oder so – die Situation scheint dem „Bachelor“ zunehmend zu entgleiten. Dabei hat der 32-Jährige wieder ein vielfältiges Programm parat, um die Herzen seiner „Ladies“ zu erobern.

In der 3. Folge wird es tierisch romantisch, kuschelig entspannt und für die ein oder andere unerfreulich nass. Doch die Vorschau nach der letzten Folge verriet bereits, dass weitere Probleme auf den „Bachelor“ warten.

„Eine Rosenzeremonie, wie wir sonst kennen, kann es für mich heute nicht geben“. Oha, da ist mächtig was im Busch. Ob es an Nathalia Goncalves Miranda liegt, die letzte Woche überraschend in Mexiko dazu stieß und lange Gesichter auf sich zog. Die gebürtige Brasilianerin verrät nämlich bereits, dass sie „sehr eifersüchtig“ sei.

Bringt Sportskanone Sina Raffert den Bachelor um den Verstand?

Zu Eifersucht könnte es Grund geben. Denn zumindest Händchengehalten wird in der 3. Folge, auch das versprach die Vorschau. Eva Benetatou wird zudem äußert sinnlich eine von Andrej gereichte Erdbeere verspeisen. Das Techtelmechtel verspricht erotische Spannungen. Wenn da nicht auch noch Sina Raffert wäre.

Die 28-jähige Lehramtsstudentin Sina Raffert zieht neu ins mexikanische Single-Haus ein.

Foto: MG RTL D

Sina wer? Sina Raffert ist die Neue in Mexiko. Es ist scheinbar schwer in Mode, dass sich jede Woche eine neue Frau ins Haus verirrt. Welch verrückter Zufall wirkt da, dass ausgerechnet die 28-jährige Lehramtsstudentin Sina jetzt ins Single-Haus einzieht.

Sina kommt wie Andrej aus Hannover, studiert als Fächer Deutsch und Sport und war zusammen mit ihrer Zwillingsschwester professionelle Tänzerin. Gleiche Heimatstadt, beide ehemalige Profisportler – das verspricht doch Potential.

Allerdings steht Andrej ja nach eigener Aussage eher auf brünette Frauen. Aber er steht auch auf klare Ansagen. So sehr, dass er zuletzt vor Isabell kuschte und ihr eine Rose gab. Wenn es Sina Raffert an einem nicht mangelt, dann an Selbstvertrauen. Um eine klare Ansage wird sie nicht verlegen sein.

Tränen, Stinkefinger und Würgereiz

Viele Fragen stehen also an und Andrej muss sie alle beantworten. Es wird zu Tränen kommen, zu einem Stinkefinger und zu den galanten Fragen des Lebens: „Soll ich ihr jetzt ins Gesicht kotzen oder soll ich es einfach lassen?“, gestellt von Jade Übach. Fahrt hat die neunte Staffel schon in der zweiten Folge aufgenommen. An Tempo wird sie auch am Mittwoch nicht verlieren.

• RTL, Mittwoch, 16.01.2019, 20:15 Uhr

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.