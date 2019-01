"Game of Thrones": Am 14. April startet die achte Staffel

„Game of Thrones“ geht am 14. April in die achte und letzte Staffel. Der Bezahlsender HBO gibt mit einem Trailer einen Vorgeschmack.

HBO-Serie „Game of Thrones“: Letzte Staffel startet am 14. April

Berlin. Die Kult-Serie „Game of Thrones“ findet ein Ende – und das beginnt am 14. April. Dann startet nämlich die letzte Staffel des Fantasy-Epos. Ein erster Trailer wurde nun veröffentlicht.

Der Bezahlsender HBO, bei dem die Serie in den USA im Original läuft, hat Fans der Serie mit einem simplen Twitter-Beitrag auf den Start der letzten Staffel hingewiesen. „April 14. #ForTheThrone“ lautet der kurze Text des Beitrags.

Doch viel wichtiger ist, welcher Inhalt noch in dem Tweet enthalten war: Ein Video des Trailers zu der achten und letzten Staffel:

In dem Video sind die Hauptcharaktere Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) und Jon Snow (Kit Harington) zu sehen. Vor Statuen ihrer selbst treffen sie aufeinander, ehe sie ein eisiger Hauch umweht. Der Trailer endet aber nicht mit einem Paukenschlag oder lauter Musik, sondern mit sanften Tönen, was eher ungewöhnlich ist für diese Art von Trailer.

Es bleibt also abzuwarten, ob auch die kommende achte Staffel von „Game of Thrones“ eher ungewöhnlich wird. Fest steht schon jetzt, dass trotz der letzten Staffel nicht ganz Schluss sein wird mit „Game of Thrones“. So soll es eine weitere Serie, die die Vorgeschichte des Epos’ erzählt. Auch Naomi Watts spielt bei Prequel von „Game of Thones“ mit.

Die Produktion der sechs finalen Episoden hatte im Oktober 2017 begonnen. HBO veröffentlichte außerdem ein 90-sekündiges Teaser-Video mit einigen Szenen aus der letzten Staffel. Die Fantasy-Serie wurde nach den Romanen von George R.R. Martin verfilmt und vielfach ausgezeichnet. (ac/dpa)