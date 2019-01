Helene Fischer mit Ansage: "Ich werde mich ein bisschen zurückziehen"

Berlin. Helene Fischer will sich nach zwei Tourneen 2019 eine Auszeit nehmen. Sie will in der nächsten Zeit kürzer treten und hat eine Pause von ihrer Karriere angekündigt, wie sie vergangenen Samstagabend live in der Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ in der ARD sagte.

Sie sagte: „In den letzten anderthalb Jahren hatte ich zwei tolle Tourneen. Jetzt will ich mir Zeit nehmen, um kreativ zu sein. Ich werde mich ein bisschen zurückziehen. Aber wenn es neue Musik gibt, lasse ich euch natürlich teilhaben.“

Wie lange sie die Auszeit nimmt, sagte sie nicht. Einer weiteren Tour oder gar einem neuen Album erteilte sie damit eine Absage.

Helene Fischer traf auf Florian Silbereisen

Die Ankündigung ihrer Karriere-Pause trat in den Hintergrund, weil die Sängerin das erste Mal öffentlich auf ihren Ex Florian Silbereisen traf – die beiden gaben kurz vor Weihnachten ihre Trennung bekannt, weil Helene Fischer mit dem Artisten Thomas Seitel liiert ist. Einvernehmlich, wohlgemerkt, man wolle befreundet bleiben.

Für das Aufeinandertreffen des ehemaligen Traumpaares der Schlagerszene in der ARD-Show hatten sich die Macher viel Zeit gelassen. Erst nach fast drei Stunden kam es zum ersten Wiedersehen in einer Livesendung.

Florian Silbereisen will Tattoo von Helene Fischer behalten

Und es wurde – natürlich – emotional. „Wir beide hatten zehn Wahnsinnsjahre, und das ist immer Teil meines Lebens“, sagte Moderator Silbereisen. Und bei Helene Fischer kullerten ein paar Tränen.

Doch die Art und Weise, wie Fischer und Silbereisen ihre Trennung und sich selbst inszenierten, gefiel nicht jedem. Unsere Autorin erklärt beispielsweise, warum Helene Fischer nicht als Idol für unsere Töchter taugt.

Und es wurde etwas klargestellt: Das große Tattoo auf seinem Oberarm mit dem Gesicht von Helene Fischer will Florian Silbereisen auf jeden Fall behalten. „Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo nur im Geringsten zu entfernen“, sagte er.

Er werde das Tattoo immer mit Stolz tragen, sagte Silbereisen neben der sichtlich gerührten Fischer – so trage er als Schlagerfan die Allerbeste auf dem Arm.

Helene Fischer und Florian Silbereisen telefonieren fast täglich

In einem Interview mit der „Bild“ hatte Florian Silbereisen zuvor gesagt, dass er „fast täglich“ mit Helene Fischer telefoniere. „Uns verbindet so viel, wir haben gemeinsam so viel erlebt, das bleibt für immer. All denen, die das bezweifeln, kann ich nur wünschen, dass sie einmal im Leben eine solche Verbindung erleben dürfen.“

Helene Fischer und Florian Silbereisen treffen sich fast am Ende von „Schlagerchampions“

Im Juli 2015 hatte Florian Silbereisen in der Live-Sendung „Die Besten im Sommer“ sein Helene-Tattoo präsentiert.

Wir beantworten alle Fragen zum Wiedersehen und zur Show „Schlagerchampions“:

„Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ – was ist das für eine Show?

Wie der Name schon sagt, darf nicht jeder auf die silbereisensche Bühne, sondern nur die Crème de la Crème der Branche, die Champions League quasi. Seit 2014 werden Stars mit der „Eins der Besten“ ausgezeichnet, die „durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben!“ So erklärt es zumindest die ARD.

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind getrennt?

Helene Fischer bei ihrem Auftritt in der Samstagabendshow „Schlagerchampions“.

Falls das jemand nicht mitbekommen hat: Ja, sind sie. Die große, perfekte Schlagerliebe endete Ende 2018.

Denn Fischer, die inzwischen auf der Bühne mehr Geld macht als Britney Spears, liebt jetzt einen Artisten aus ihrer Crew: Thomas Seitel, der mit ihr auf Tour war, aber auch schon mal ein Schwulen-Magazin zierte. Helene Fischer selbst war übrigens kürzlich auf der „Vogue“. Ein schönes Paar – nicht wahr?

Ist „Das große Fest der Besten“ 2019 die erste Ausgabe der Show?

Nein, es ist Teil der Reihe „Feste der Volksmusik“, die der MDR seit 1994 gibt und die in der ARD laufen. Bis 2004 war Carmen Nebel Gastgeberin, dann übernahm Silbereisen. Es gibt neben dem „Großen Fest der Besten“ auch Jubiläumsfeste, Sommerfeste , Winterfeste und so weiter. Beim „Fest der Besten“ gibt es aber eben Auszeichnungen.

Ironie des Schicksals: Das erste Mal trafen sich Fischer und Silbereisen bei einem (na? – genau!) dieser Feste: 2005 im „Hochzeitfest der Volksmusik“.

Das „Hochzeitsfest der Volksmusik“ 2005 war die erste öffentlich dokumentierte Begegnung von Helene Fischer und Florian Silbereisen.

Welche Gäste wurden neben Helene Fischer zu den „Schlagerchampions“ eingeladen?

Andrea Berg

Andreas Gabalier

Roland Kaiser

Maite Kelly

Die Kelly Family

Santiano

Marianne Rosenberg

und viele mehr