Dschungelcamp-News: Gisele Oppermann halt den frühesten Heulkrampf der IBES-Geschichte

IBES 2019: Ekel, Drama, Hunger – so übersteht man das Dschungelcamp IBES 2019: Julian FM Stoeckel hat immerhin neun Tage im RTL-Dschungelcamp ausgehalten. Hier erzählt er Redakteurin Johanna Rüdiger, wie man diese Extrem-Situation am besten meistert. Und was man auf keinen Fall tun sollte.

Am Freitag ist das RTL-Dschungelcamp in die 13. Staffel gestartet. Wer dabei ist und was im Camp passiert, erklären wir im Newsblog.

Berlin. An diesem Freitag startet die 13. Staffel des Dschungelcamps. Vor der Abreise haben sich die zwölf Kandidaten noch auf ihre eigene Art auf den australischen Dschungel vorbereitet. Spätestens am Donnerstag waren dann aber alle in Down Under angekommen.

Wir berichten von den aktuellen Entwicklungen von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ in unserem Newsblog. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Dschungelcamp 2019.

Dschungelcamp 2019 – Das Wichtigste in Kürze:

Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde

Die Promis sind bereits im australischen Dschungel angekommen

Sibylle Rauch musste sich wegen eines geplatzten Brustimplantats einer Not-Operation unterziehen

23.59 Uhr: Einen Rekord dürfte die 13. Staffel bereits geknackt haben: Schon nach rund 30 Minuten Sendezeit gab’s den ersten Heulkrampf. Gisele Oppermann, irgendwann mal in einer Modelshow aufgetreten, wurde ihrem Ruf Heulsuse gerecht und plärrte los. Weil sie sich „auf einmal so schwach“ fühle. Wie gesagt: Sie hatte den Dschungel da noch nicht mal gesehen.

Die erste Prüfung wartete auf einen Teil der Camper schon vor der Reise in den Dschungel. Die „Planke“ in hundert Metern Höhe über Surfers Paradise forderte von Bastian Yotta und Co. einen Balanceakt.

Wenig verwunderlich, dass sie auch direkt bei der ersten Prüfung hinschmiss. Sie musste wie Evelyn Burdecki, Leila Lowfire, Peter Orloff, Tommi Piper, Felix van Deventer, Bastian Yotta und Doreen Dietel über eine Planke laufen, die in 100 Metern Höhe über Surfers Paradise hin- und herwankte. Alle zogen durch – Gisele weinte. Fünf von acht Sternen. Passabel für den Anfang.

Natürlich wurde an anderer Stelle auch der Würgereiz bedient. Erst beim Rest der Camper-Clique, also bei Sandra Kiriasis, Sibylle Rauch, Domenico de Cicco und Chris Töpperwien, die für ihre erste Prüfung Armbrust-Munition aus Eimern mit reichlich Kriechgetier fischen mussten. Später dann auch beim großen Gemeinschaftsekeln in der „Dschungelkantine“.

Prüfung in der „Dschungelkantine: Gisele Oppermann würgt, – weint aber nicht.

Aufgabe: Widerliches Essen runterwürgen, nichts dabei trinken, Kotzen verboten. Auf der Speisekarte: Mehlwürmer, Emuleber, Blut, Stierpenis, Maden, Kotzfrucht und: pürierte Lammzunge in Fliegenlarven paniert. Und das waren nur zwei der vier Gänge.

Zumindest Leila schien Spaß zu haben: „Das war der härteste Penis, den ich je im Mund hatte.“ Die Camper erekeln sich acht von zwölf Sternen. Und Gisele würgt zwar, weint aber nicht. Immerhin.

Und sonst so? Chris und Bastian werden wohl keine Freunde mehr. Evelyn und Domenico, die sich ja schon bei „Bachelor in Paradiese“ beschnuppern durften, turteln und tuscheln ähnlich wie bei „Bachelor in Paradise“. Wobei Evelyn findet: „Alles ganz anders hier als bei Bachelor in Paradise“. Und Leila zieht zum Baden blank. So weit, so gut, so erwartbar.

Die Camp-Class of 2019: Die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich mit den neuen Campern.

Was fehlte? Richtige Promis. Und eine Motivationsansprache für Gisele von Thorsten Legat. Aber ist ja auch egal. Morgen hat’s ja eh wieder keiner gesehen.

21.15 Uhr: Es geht los! Gleich gibt’s die ersten Bilder der neuen Camper und Eindrücke aus Australien. Wir schauen genau hin, wer sich am meisten ekelt – und um 0 Uhr liefern wir eine kurze Zusammenfassung des Camp-Auftakts.

17.46 Uhr: Bei RTL läuft ab 21.15 Uhr die erste IBES-Folge. Die Sendung geht bis Mitternacht.

IBES-Kandidatin Sibylle Rauch ist das Brust-Implantat geplatzt – Not-OP

17.05 Uhr: Kurz vor dem Einzug ist ein Brust-Implantat von Sibylle Rauch geplatzt, wie die „Bild“-Zeitung (Bezahlinhalt) berichtet. Demnach habe sich die Schauspielerin einer Not-OP unterziehen müssen, weil Silikon ins umliegende Gewebe eingetreten sei. Auch beim linken Implantat sei es zu einer Beschädigung gekommen.

Sibylle Rauch in „Eis am Stiehl“.

Sie habe schreckliche Schmerzen gehabt, sagte die 58-Jährige, die mit 27 Jahren durch ihre Rolle im Film „Eis am Stiel“ bekannt wurde. Offenbar hat ihr plastischer Chirurg eine Brust-Amputation verhindert, wie er selbst zu „Bild“ sagte. „Wenn sich Silikon ins Gewebe frisst, bekommt man es nicht mehr heraus. Dann kann man die Brust nur noch amputieren.“

Rauch freut sich derweil über ihre wieder hergestellte Oberweite. „Ich kann es kaum erwarten, mich in ganzer Schönheit unter dem Wasserfall im Dschungelcamp zu zeigen.“

• Donnerstag, 10. Januar

Dschungelcamp-Teilnehmer posten Fotos in sozialen Netzwerken

15.03 Uhr: Den Weg in den Dschungel dokumentierten die Promis in den sozialen Netzwerken. Während der „Bachelorette“-Teilnehmer Domenico de Cicco Fotos aus dem Flugzeug postete, zeigte die Bob-Pilotin Sandra Kiriasis Aufnahmen von der Einreisekontrolle am Flughafen von Brisbane in Australien auf Instagram.

Die Zeit kurz vor Beginn des Dschungelcamps nutzen alle ganz unterschiedlich. Felix van Deventer („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) zog es direkt an den Strand. Er postete auf Instagram ein Foto vom Broadbeach in Queensland.

Schlagersänger Peter Orloff nutzte die Zeit für die körperliche Vorbereitung auf den Dschungel. Mit Yoga scheint er sich auf mögliche Dschungelprüfungen vorbereitet zu haben.

