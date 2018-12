"The Voice Senior" in Sat.1: Diese Jury ist zum Fremdschämen

The BossHoss: Die Frontmänner der Band sitzen in der Jury der neuen Sendung "The Voice Senior". Reporterin Johanna Rüdiger wollte wissen, wie gut sich die Beiden wirklich kennen – und hat mit ihnen einen Paartest gemacht.

The BossHoss: Die Frontmänner der Band sitzen in der Jury der neuen Sendung "The Voice Senior". Reporterin Johanna Rüdiger wollte wissen, wie gut sich die Beiden wirklich kennen – und hat mit ihnen einen Paartest gemacht.

Sind BossHoss wirklich "Best Bros"? Wir machen den Paartest The BossHoss: Die Frontmänner der Band sitzen in der Jury der neuen Sendung "The Voice Senior". Reporterin Johanna Rüdiger wollte wissen, wie gut sich die Beiden wirklich kennen – und hat mit ihnen einen Paartest gemacht.

Berlin. Kandidaten einer Castingshow sind jung, formbar und haben ihre ganze Zukunft noch vor sich. Soweit das bisherige Konzept solcher Sendungen. Insofern verstößt „The Voice Senior“ in Sat.1 gegen jede Grundregel des Business.

Denn hier wird „die beste Stimme Deutschland ab 60“ gesucht. Wobei viele Kandidaten weitaus älter sind, der Älteste ist immerhin 80 Jahre alt. Jetzt mal ehrlich: Alte Menschen die singen, will man das denn überhaupt sehen?

Der coolste“The Voice Senior“- Kandidat

Ja, man will. Das wird schon in den ersten zehn Minuten der ersten Folge von „The Voice Senior“ klar. Da nämlich rockt Walter (75) aus Freiburg im bunt gepunkteten Hemd die Bühne, er singt „Hard to Handle“ von den Black Crows.

Nein, mit Carmen Nebel hat das wirklich nichts tun. Dafür gibt’s Standing Ovations von Publikum – und von den Jurymitgliedern, den „Voice“- Veteranen Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Sasha und BossHoss alias Sascha Vollmer und Alec Völkel.

Letzterer spricht aus, was wohl die meisten denken: „Wieso bist du so ein lässiger Typ mit 75, ist doch crazy?“ Walter antwortet: „Rock’n Roll Mann, das ist eine Haltung“. Weißte Bescheid.

Aber auch die weiblichen Kandidaten der „Blind Auditions“ sind ziemlich cool. Zum Beispiel die 77-jährige Giselle aus Düsseldorf („Mein Alter ignoriere ich völlig“), sie plaudert bereitwillig aus ihrem Liebesleben: „Ich habe drei Männer unter die Erde gebracht“.

Und erzählt, wie sie in ihrer Jugend in amerikanischen Clubs aufgetreten ist: „Da man mir erzählt, ich hätte Sex in der Stimme“.

Der Freak-Faktor

Den gibt es tatsächlich nicht. Wer Rentner erwartet hat, die auf die Bühne geschubst werden um ein schiefes Florian-Silbereisen-Cover im Rollstuhl darzubieten und hinterher mit den Enkeln Plätzchen backen, ist hier falsch.

Die Teilnehmer sind allesamt ziemlich gute Sänger, die eben zufällig etwas älter sind. Sie haben zwar ein paar Falten, sind aber erstaunlich fit. Oder wie der muskulöse Steffen (64 Jahre) sagt: „Im Fitnessstudio fühle ich mich am jüngsten, dann sehe ich nämlich die dünnen Ärmchen der anderen.“

"The Voice of Germany"-Finale: Backstage mit Supercoach Jess Glynne "The Voice of Germany": Im Finale der Casting-Show tritt die britische Sängerin Jess Glynne auf. Im Video erzählt sie, wie man den Wettbewerb gewinnen kann. "The Voice of Germany"-Finale: Backstage mit Supercoach Jess Glynne

Genau die richtige Sendung also für alle, die zwar Musik-Castingshows lieben, aber die Augen verdrehen, wenn ein ambitionierter 18-jähriger Kandidat davon spricht, er habe sein „ganzes Leben“ auf diesen Moment hingearbeitet.

Denn diese Kandidaten können jede Menge echte Lebenserfahrung vorweisen, und das macht sie wirklich interessant: So erzählt zum Beispiel Fritz (80 Jahre), wie er im Krieg vier Tage lang verschüttet war, Dan (64 Jahre), wie er aus der DDR geflüchtet ist, und Gabriele berichtet, warum sie erst jetzt, mit 78 Jahren, ihren Musik-Traum verwirklich kann: „Mein Mann hat mir das Tingeln verboten, damals gab’s ja noch keinen Feminismus“.

Der schlimmste Fremdschäm-Moment

Für peinliche Momente sorgen tatsächlich nicht die Kandidaten – auch wenn wir Dauer-Camper Matheo aus Essen, der seit 38 Jahre mit seiner Familie in Holland campen geht („Damit ich mich ein bisschen entfalten kann“) etwas seltsam finden. Nein, die zu jeder guten Casting-Show gehörende Portion Peinlichkeit liefert in diesem Fall nur die Jury.

Mark Forsters Auftritte sind nicht immer witzig.

Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Immer dann nämlich, wenn die „Streits“ um die Kandidaten zu inszeniert wirken, wie etwa in dem Moment, als Mark Forster - der jüngste der Jurymitglieder– beschließt, er müsse „seriöser“ wirken um Kandidaten in sein Team zu locken.

Dazu zieht er sich blitzschnell hinter der Bühne ein kariertes Tweet-Jacket an und steckt sich eine Pfeife in seinen Mund. Muss das sein?

Mark Forster: So schlimm ist der Streit mit Yvonne Catterfeld wirklich "The Voice of Germany": Mark Forster streitet sich in der Casting-Sendung medienwirksam mit Coach-Kollegin Yvonne Catterfeld. Doch wie schlimm ist der Streit wirklich? Redakteurin Johanna Rüdiger hat ihn gefragt. Mark Forster: So schlimm ist der Streit mit Yvonne Catterfeld wirklich

Der netteste Moment

Nicht jeder Kandidat kommt in den „Blind Auditions“ weiter – so sind nun mal die Regeln. Doch wie erzählt man bloß einem 75-jährigen, dass er nach Hause gehen soll? Bei zwei Sängern drückt von der Jury niemand auf den Buzzer, keine dreht sich um.

„Ich finde es schade, dass wir uns nicht umgedreht haben“, sagt Yvonne Catterfeld diplomatisch. Ein absolut sinnfreier Satz, den man als Zuschauer normalerweise wohl niemals durchgehen lassen würde.

Doch in diesem Moment, als die 61-jährige Gesanglehrerin nach ihren Darbietung von „One More Light“ von Linkin Park nicht in die nächste Runde kommt, scheint er völlig angemessen zu sein. Alles andere wäre geradezu barbarisch.

Der emotionalste Aufritt

Emotionen gibt es natürlich jede Menge – nicht nur beim Singen. So erzählt etwa der 80-jährige Fritz, der „O Sole Mio“ singt, wie verliebt er immer noch in seine Frau ist, auch nach 60 (!) Ehejahren („Die Kommunikation ist das Wichtigste“).

Den emotionalsten Aufritt legt Dan (64) aus Potsdam hin, er singt „You’re the Voice“ von John Farnham, und der Refrain „We’re not gonna sit in silence /We’re not gonna live with fear“ bringt das Publikum zum Toben.

Während die Jury ihn noch ausufernd lobt, sagt Dan, „Moment“, – und dreht sich zu den Studiogästen um: „Ich muss was zum Pulikum sagen, das hat mich total getragen“. Ein Lob so gleich weiterzugehen, dass ist nicht nur ganz schön großzügig, sondern auch ziemlich erwachsen. „The Voice Senior“ halt.