Helene Fischer Show im ZDF: Das passiert an Weihnachten

Berlin. Tannenbaum, Weihnachtsgans – und Helene Fischer? In vielen Haushalten gehört die Schlager-Sängerin inzwischen unbedingt zum Fest. Das liegt nicht nur an der obligatorischen Weihnachts-CD, die Helene Fischer schon 2015 veröffentlicht hat und die seitdem jedes Jahr wieder verlässlich in die Deutschen Charts erreicht. Sondern an ihrem jährlichen TV-Special im ZDF.

Auch dieses Jahr wird das Fest am ersten Weihnachtstag wieder fischerisiert.

Wann läuft „Die Helene Fischer Show“?

„Die Helene Fischer Show“ läuft am 25. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF. 180 Minuten Vergnügen! Erstmalig wurde die Show übrigens 2011 ausgestrahlt, damals noch im Ersten.

Ist die Show live?

Helene Fischer steht auch für Perfektion – die Show ist sehr aufwendig, es könnte schnell zu Pannen kommen. Entsprechend wird vorab aufgezeichnet. Vielleicht auch, um die Mitarbeiter von Festtagsarbeit zu verschonen. Wie Helene Fischer privat Weihnachten feiert, ist nicht bekannt. Am Mittwoch wurde öffentlich, dass sie sich nach zehn Jahren von ihrem Freund Florian Silbereisen (37) getrennt habe . Am 7. und 8. Dezember wurde vor jeweils 10.000 Zuschauern in Düsseldorf aufgezeichnet.

Welche Gäste kommen?

Hollywood-Star Kiefer Sutherland („24“)

Luis Fonsi (Sommerhit „Despacito“)

Italiens Superstar Eros Ramazzotti

Die Schlager-Power-Frauen Maite Kelly, Michelle und Kerstin Ott

Schauspieler Florian David Fitz

Comedians Olaf Schubert und Martin Schneider

Rockstimme Ben Zucker

Magier Farid

Newcomer Eli

Österreichs Durchstarterin Ina Regen

Popstar Luca Hänni

Performance-Künstler „Blondy“

Gesangstalent Philias Martinek

Akrobaten von Zurcaroh

Soulmusiker Stefan Gwildis, der gemeinsam mit dem Gebärdenchor HandsUp auftreten wird

Auf ein ganz besonderes Duett dürfen sich die Zuschauer mit Paola Felix freuen, die nach langen Jahren musikalischer Abstinenz gemeinsam mit Helene Fischer ihren Hit „Blue Bayou“ singen wird.

Wie besinnlich wird es?

Natürlich geht es auch irgendwie um Weihnachten. Aber Fischer rockt, popt, soult sich auch feiertagsbezugsfrei durch die ganze Musikwelt. Die Outfits sind wie viele Adventskranzkerzen: unterschiedlich lang. Oder anders ausgedrückt: Nicht alle sind unbedingt für den Weihnachtsgottesdienst geeignet. Müssen sie ja aber auch nicht.

Und irgendwann stehen auch Dinos auf der Bühne und Fischer fliegt drüber hinweg. Aber es ist eben auch keine offizielle Weihnachts-Show. Sondern eine Show an Weihnachten.

Ist die Show denn jugendfrei?

Trainiert wohl auch mal ganz gern: Helene Fischer.

Foto: michael zargarinejad / ZDF und Michael Zargarinejad

Ach natürlich, es ist Familienfernsehen. Höchstmaß der Erotik Die Performance mit Popstar Luca Hänni. Der Auftritt startet im Bett. Und Hänni schläft offenbar gern ohne Shirt. Wie die Gastgeberin zeigt er sich dabei ziemlich trainiert. Da wird manch ein Zuschauer verschämt auf die gansegefüllte Plauze gucken. Am Ende wird aber nur getanzt, keine Sorge.

Neulich war Fischer doch plötzlich politisch. Bleibt das so?

Offenbar ja. Nach den Vorfällen in Chemnitz hatte Fischer schon einmal für Zusammenhalt plädiert. In der Show an Weihnachten setzt sich das fort. Es habe sich viel verändert im Land. „Wir erleben Hass und Gewalt mitten in Deutschland.“ Sie appelliert für mehr Zusammenhalt, singt in diesem Sinne „Wir brechen das Schweigen“ und moderiert sich selbst dann noch mit „Wir sind mehr“ ab – dem Motto derer, die in Chemnitz gegen Fremdenhass demonstrierten.

Wer will denn das alles überhaupt sehen?

Die Zeiten, in denen jeder und alles gegen Helene Fischer gestänkert hat, sind vorbei. Die Sängerin ist in Deutschland unvergleichbar erfolgreich, spielt selbst im weltweiten Vergleich bei Tourneen mehr ein als Britney Spears und andere internationale Popstars. Und ist Cover-Star der „Vogue“. Egal, was sich manche wünschen: Fischer ist gekommen, um zu bleiben.

Das belegen dann auch die Quoten. Ein Fünftel aller, die am 1. Weihnachtstag 2017 am Abend fernsahen, schauten Fischer: rund sechs Millionen Zuschauer brachten den Gesamtmarktanteil von fast 20 Prozent.

Geht es 2019 weiter?

Die Bild zitiert einen ZDF-Sprecher: „Der aktuelle Vertrag mit Helene Fischer läuft bis Ende 2018. Wie es danach weitergeht, wird mit Künstlerin und Management besprochen.“ Hardcore-Fans sollten sich die Show also zur Sicherheit aufzeichnen – und nächstes Jahr im Ernstfall aus der Konserve gucken.

Und wenn ich nun wirklich gar keine Lust auf Fischer habe?

Dann laufen auch Sissi und Loriot. Alle Tipps und Sendezeiten für alle Klassiker finden Sie hier. Und sonst: Warum nicht mal ein gutes Buch?