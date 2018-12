Das läuft Weihnachten im Fernsehen

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. Die Ente mit Rotkohl und Klößen ist verspeist, die Bäuche sind vollgeschlagen und die Geschenke ausgepackt: Zeit für die Couch und den Fernseher. So sieht das Weihnachtsfest wohl bei vielen Familien aus.

Die TV-Sender bestücken die Feiertage daher gerne mit ausgewählten Klassikern, witzigen Komödien und romantischen Weihnachtsfilmen – so ist für jeden Zuschauer etwas dabei.

Wir verraten die TV-Höhepunkte an Weihnachten 2018:

• Für Klassikliebhaber:

„Der Froschkönig“, ZDF, 23.12., 20.15 Uhr: Die reiche Tochter eines Schlosshotelbesitzers begegnet dem Taucher Jimi, dem sie ihre Welt zeigt. Das ZDF holt das bekannte Märchen in die Gegenwart. Mit dabei sind unter anderem Heino Ferch und Anuschka Tochtermann.

„Sissi“, ARD, 24.12., 20.15 Uhr: „Sissi“, „Franzl“ – wenn sich die wilde und naturverbundene Sissi und der österreichische Kaiser Franz Joseph um den Hals fallen, dann ist Weihnachten perfekt. Der Historienfilm mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm begeistert seit Jahrzehnten Millionen TV-Zuschauer.

„Die Feuerzangenbowle“, ARD, 24.12., 21.55 Uhr: Diese Filmkomödie mit Heinz Rühmann ist Nostalgie-Kult. Ein junger Schriftsteller holt seine Schulzeit nach und kehrt an ein Kleinstadt-Gymnasium zurück. Mit seinen Streichen stellt er alles auf den Kopf.

„Loriot – Weihnachten bei Hoppenstedts“, WDR, 24.12., 23.15 Uhr: Mit Loriots besten Weihnachtssketchen wird das Fest erst perfekt. Gehört zu den Feiertagen wie „Dinner for One“ zu Silvester.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, MDR, 26.12., 16 Uhr: Deutschland ist verrückt nach dem Grimm-Märchen aus dem Jahr 1973. Da darf der Film auch in diesem Jahr nicht fehlen. Das sind die weiteren Sendetermine des Weihnachtsklassikers. Und auch bei Netflix kann der tschechische Film rauf und runter gestreamt werden.

• Für Kinder:

Der alte Earl of Dorincourt (Alec Guinness) ist sehr angetan von seinem Enkel Ceddie (Ricky Schroder), den er aus Amerika auf sein Schloss holen ließ.

Foto: ARD/Degeto

„Der kleine Lord“, ARD, 21.12., 20.15 Uhr: Gehört zur Adventszeit wie die Geschenke unter den Baum. Der kleine Cedric Errol erweicht das erkaltete Herz seines blaublütigen Großvaters.

„Pettersson und Findus 2 – Das schönste Weihnachten überhaupt“, ZDF, 24.12., 9.15 Uhr: Ein wohliger Weihnachtsfilm, der erstmals im Fernsehen gezeigt wird.

„Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“, RTL, 26.12., 20.15 Uhr: Erstmals wird der Disney-Hit im TV gezeigt. Die tollpatschige Prinzessin Anna, der Eislieferant Kristoff und das Rentier Sven machen sich auf die Suche nach Annas Schwester Elsa, die mit ihren Zauberkräften unfreiwillig das gesamte Königreich in einen ewigen Winter versetzt hat.

• Für Krimifans:

„Tatort: Damian“, ARD, 23.12., 20.15 Uhr: Im dritten Fall dem Schwarzwald müssen die zwei übermüdeten Kommissare Franziska Tobler und Luka Weber einen Doppelmord aufklären.

Franziska Tobler (Eva Löbau) und Luka Weber (Carlo Ljubek) befragen den Studenten Damian (Thomas Prenn), weil er in der Nähe eines Tatorts war.

Foto: SWR/Benoit Linder

„Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington“, Kabel1, 25.12., 20.15 Uhr: Miss Marple beobachtet einen brutalen Mord in einem Zug. Doch die Leiche fehlt. Die Detektivin macht sich mit Feuereifer daran, den Fall aufzuklären.

„Tatort: Der Turm“, ARD, 26.12., 20.15 Uhr: Die Frankfurter Ermittlerin Anna Janneke wird am Tatort zusammengeschlagen und landet mit Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus. Gemeinsam mit Kollege Paul Brix versucht sie sich mit Hilfe von Fotos an die Tat zu erinnern.

• Für Romantiker:

„Notting Hill“, ZDF, 24.12., 22.30 Uhr: Eigentlich wird den Film inzwischen fast jeder Julia-Roberts- und Hugh-Grant-Fan kennen, aber noch einmal angucken schadet ja nicht. Die Romanze zwischen dem Filmstar und dem Büchernerd geht einfach zu Herzen.

„Alles ist Liebe“, ZDF, 25.12., 23.20 Uhr: Drei Tage vor Weihnachten kreuzen sich die Wege verschiedener Menschen – und natürlich geht es dabei um Liebe. Ein Remake des holländischen Filmerfolgs mit Starbesetzung. Nora Tschirner, Heike Makatsch, Wotan Wilke Möhring und Christian Ulmen sind dabei.

„Harry und Sally“, 3Sat, 26.12., 20.15 Uhr: Ein Klassiker der intelligenten Beziehungskomödie. Aus der Freundschaft zwischen Harry (Billy Crystal) und Sally (Meg Ryan) wird irgendwann mehr – was natürlich Ärger und Frust einbringt. In die Filmgeschichte ging die Szene mit Sallys vorgetäuschtem Orgasmus ein.

• Für Actionfans:

„Vier Fäuste gegen Rio“, Kabel1, 24.14., 20.15 Uhr: Bud Spencer und Terence Hill im Kultfilm von 1984. Die brasilianischen Milliardäre Bastiano und Adriano haben viele Feinde. Daher engagieren sie den Stuntman Elliot und den Saxofonisten Greg als Double.

„Independence Day: Wiederkehr“, ProSieben, 26.12., 20.15 Uhr: 20 Jahre nach der Horror-Alieninvasion gibt es einen erneuten Angriff aus dem All. Liam Hemsworth und Jeff Goldblum spielen zwei Militär-Piloten, die sich für den dramatischen Kampf rüsten.

„Die Entführung von Bus 657“, RTL, 26.12., 23.50 Uhr: Der Raubüberfall von Luke Vaughn geht schief, kurzerhand nimmt er den Linienbus 657 samt Geiseln als Fluchtfahrzeug. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. Ein Actionfilm mit Robert De Niro und Kate Bosworth.

• Für Unterhaltungsjunkies:

„Weihnachten mit Joko und Klaas“, ProSieben, 22.12., 20.15 Uhr: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf feiern bis zur Besinnlichkeit mit ihren Gästen und haben sogar ein „Aushalten: Nicht Lachen“ in der Weihnachtsversion parat.

Helene Fischer wirbelt am ersten Weihnachtsfeiertag wieder durch das ZDF,

Foto: ANELIA JANEVA / ZDF/Anelia Janeva

„Die Helene Fischer-Show“, ZDF, 25.12., 20.15 Uhr: Helene Fischer zeigt mal wieder was sie so kann. In ihrer Musikshow tritt natürlich die Schlagerqueen auf, aber auch internationale Musikacts werden auf der Bühne erwartet.

„Das Traumschiff“, ZDF, 26.12., 20.15 Uhr: Das bekannte Kreuzfahrtschiff sticht in See. Dieses Mal geht es nach Hawaii.

Wo kommt das Christkind – und wo der Weihnachtsmann? Wo kommt das Christkind – und wo der Weihnachtsmann? Wo kommt das Christkind – und wo der Weihnachtsmann?

• Für Doku-Süchtige:

„Wehmut und Wandel im Revier“, ZDF, 23.12., 19.15 Uhr: Das Ende der Steinkohle, die Schließung der Zeche Prosper-Haniel – und was kommt, wenn die Kohle geht? Die Doku wirft mit viel Wehmut einen Blick auf das Ruhrgebiet und den dortigen Wandel.

„Inas Reisen: Reykjavik“, NDR, 25.12., 18.15 Uhr: Sonst kennt man Ina Müller als sabbelnde Moderatorin, nun zieht es die Blondine nach Island. Die Sängerin geht Mythen auf den Grund und erfährt alles über Elfen, Islandponys und einen Männerchor. Der erste Teil der neuen Entdeckungsreise von Ina Müller.

„Vanille, Zimt und Mandelsplitter – Weihnachtsbäckerei in Europa“, 3Sat, 26.12., 19.15 Uhr: Die Wiederentdeckung von Omas Rezepten, Geheimnisse der Zimtsterne und Backtraditionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden in der Dokumentation vorgestellt. Das macht Lust auf Weihnachtskekse.

Wer keine Lust auf lineares Fernsehen hat, kann sich weihnachtliche Romantik- oder Comedyfilme auch bei Netflix reinziehen. Das sind die Höhepunkte beim Streamingdienst.

(jha)