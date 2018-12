„Hart aber fair“: Zuschauer nach Rufen aus Studio in Berlin geführt

Berlin. Bei der ARD-Sendung „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg geht es immer wieder heiß her zwischen den Talkshow-Gästen. Dass Zuschauer allerdings mit ihren Wortmeldungen einen Teil der Sendung bestimmen, ist eher selten. Am Montagabend kam es zu einem kleinen Eklat.

Einige Zuschauer dürften schon beim ersten Einspieler zur Sendung mit dem Titel „Erst die CDU, dann vielleicht Deutschland: Wer gewinnt das Rennen um Merkels Erbe?“ irritiert gewesen sein. So war bei der Vorstellung der Gäste um Christian Lindner (FDP) und Christian von Stetten (CDU) zu sehen, wie diese immer wieder ins Publikum schauten. Der Grund waren nach Angaben von Moderator Frank Plasberg Zwischenrufe von einem Zuschauer.

Plasberg entschuldigte sich nach der Vorstellung der Gäste für Tonprobleme und klärte den Vorfall auf. Der Zuschauer habe sich lautstark zum UN-Migrationspakt geäußert. Man habe versucht, mit diesem ins Gespräch zu kommen, „doch das ist nicht möglich gewesen“. Und so sei der Zuschauer aus dem Studio in Berlin begleitet worden.

Der Migrationspakt solle auch in der Sendung noch vorkommen, sagte Plasberg. Vielleicht schaue der Störer die Sendung ja dann von außen, so der Moderator. Was genau der Zuschauer sagte, blieb zunächst offen.

UN-Migrationspakt war nur am Rande Thema bei „Hart aber fair“

In der folgenden Sendung ging es dann aber kaum noch um den UN-Migrationspakt. Der Pakt ist völkerrechtlich nicht bindend, sieht aber Leitlinien für die weltweite Migrationspolitik vor. Der Pakt soll voraussichtlich am 17. Dezember in New York von der UN-Generalversammlung angenommen werden. Es wird erwartet, dass etwa 180 Länder dem Pakt zustimmen.

Schlagabtausch im Bundestag - Merkel kämpft für UN-Migrationspakt In der Generaldebatte im Bundestag warnte die Kanzlerin vor Nationalismus. Schlagabtausch im Bundestag - Merkel kämpft für UN-Migrationspakt

Doch immer mehr Staaten haben auch ihren Widerstand angekündigt, darunter Österreich, die USA, Australien und weitere Staaten. Warum der UN-Migrationspakt so heftig umstritten ist , wurde in den vergangenen Tagen immer wieder diskutiert.

Im ARD-Talk ging es jedoch kaum darum, ob der Vertrag nicht doch durch seine Formulierung zu viele Forderungen an die Staaten aufstellt, sondern um die Frage, wer die CDU nach dem Parteitag in Hamburg am kommenden Wochenende führt.

Kristina Dunz (Journalistin), Michael Spreng (Politikberater), Klaus Wowereit (SPD), Christian von Stetten (CDU) und Christian Lindner (FDP) arbeiteten sich vor allem am Kandidaten Friedrich Merz ab. Im Raum stand die bereits ausführlich diskutierte Frage: Sollte ein Millionär Vorsitzender der CDU werden? Und hat solch ein Kandidat noch ein Ohr für die Sorgen der Bürger? Die einhellige Meinung der Talk-Gäste: Zumindest das Einkommen diskreditiert Friedrich Merz nicht als Politiker. (mit Material von dpa und epd)