"heute": Nachricht zu Alice Weidel kommt zu früh

Das ZDF sieht in die Zukunft: „heute“-Sprecher Christian Sievers hat eine Entscheidung verkündet, die noch gar nicht gefallen war.

Berlin. Prophezeiung – oder Panne? In der Vorabend-Ausgabe der „heute“-Nachrichten hat Sprecher Christian Sievers ein Thema angekündigt, das an dieser Stelle der Sendung noch gar nichts zu suchen hatte. Weil es offiziell noch gar nicht entschieden war.

Konkret sagte der Sprecher in der ZDF-Sendung, nachdem ein Thema abgeschlossen war, das nächste an: „Der Bundestag hat die Immunität der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weide l aufgehoben“, sagte er. Worüber allerdings offiziell zum Zeitpunkt der Sendung im Bundestag beraten wurde.

ZDF-Sprecher Sievers korrigierte sich schnell

Schnell korrigierte sich Sievers: „Nein“, das Thema käme doch noch nicht, „wir machen jetzt tatsächlich zunächst diese Meldung“. Um dann über externe Berater in der Bundeswehr zu besprechen. Tatsächlich wurde der Fall Weidel später in der Sendung noch aufgegriffen – allerdings da auch weiterhin ergebnisoffen. Sievers erklärte sodann in der Einleitung zum Beitrag, die Immunität sei „noch nicht“ aufgehoben.

Eine weitere Erklärung gab es bis zum Abend noch nicht – offenbar hat es sich schlicht um eine Panne gehandelt.

Ermittlungen in Steueraffäre

Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt gegen Weidel – sie steht im Verdacht, von illegalen Spenden an die Partei gewusst zu haben. Um richtig arbeiten zu können, wurde beantragt, die Immunität Weidels aufzuheben.

Die Sendung ist hier in der Mediathek zu sehen. (ses)