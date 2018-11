"The Taste": Frank Rosin muss Show wegen Allergie abbrechen

Berlin/Köln. Jähes Ende für Frank Rosin: Der Sternekoch muss seine TV-Show „The Taste“ an diesem Mittwoch wegen eines Allergie-Anfalls abbrechen. Das gab es zuvor noch nie in der Sendung, in der Nachwuchsköche gegeneinander antreten.

Rosin, der in der Sendung auch Coach ist, ist allergisch gegen Baumblüten. Das weiß Gast-Koch Marco Müller aber offenbar nicht – und hat für sein Solo-Rezept zum Thema „Wald“ einige exotische Zutaten mitgebracht. Unter anderem Wacholderbutter, Lärchenöl und eingelegte Fichtenspitzen.

Frank Rosin: „Puh. Mir wird schlecht“

Eine Jury aus vier Spitzenköchen bewertet die Kochkünste der Kandidaten blind. Jeder Koch coacht dabei ein Team. Frank Rosin ist der Coach des blauen Teams.

Die Show sieht vor, dass die Coaches die Zutaten vorher probieren, um sie später zu „erschmecken“. Das macht auch Frank Rosin – und reagiert prompt. „Puh. Mir wird schlecht“, sagt er plötzlich.

Doch damit nicht genug. Er unterbricht auch seine Coach-Kollegin Cornelia Poletto mitten im Satz uns sagt: „Ich muss das mal eben hier abbrechen. Ich bin so ein starker Baumblütenallergiker. Jetzt habe ich gerade diese Blüte gegessen, jetzt wird mir so schlecht und schwindelig.“

Kollegen machen sich Sorgen um Frank Rosin

Frank Rosin verlässt nach dem Allergie-Anfall das Studio, um sich in der Garderobe hinzulegen. Ob er sich schnell erholt und bei der Verkostung am Ende teilnehmen kann, ließ der Sender zunächst offen.

Nur so viel: Die anderen Köche machen sich Sorgen um Frank Rosin, während er in seiner Garderobe liegt: „Hast du gesehen wie die Augen plötzlich so groß geworden sind?“, sagt Cornelia Poletto in der Sendung. Und Roland Trettl antwortet ganz schockiert: „Ja, das siehst du sofort in den Augen.“ Vierter Sternekoch im Coachteam von „The Taste“ ist Alexander Herrmann.

„The Taste“ ist nicht die einzige TV-Show von frank Rosin. Er ist unter anderem auch in der Sendung „Rosins Restaurants“ zu sehen. Zuletzt gab es Aufregung um einen Wirt aus dieser Sendung, der bei einem Unfall seine Hand verlor – und trotzdem weiter kocht.

Die Sendung von „The Taste“, in der Frank Rosin den Allergie-Anfall bekommt, wird an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Es ist die siebte Folge von „The Taste“. (sdo)