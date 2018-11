"Hart aber fair": Warum die Talkshow über Araber-Clans scheiterte

Bei „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg ging es am Montagabend um „Das kriminelle Netz der Clans“.

ARD-Talk Warum „Hart aber fair“ am Talk über Araber-Clans scheiterte

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. Frank Plasberg hat wohl geahnt, was da droht. „Es geht hier nicht um Generalverdacht“, sagte der Moderator am Montagabend gleich zur Begrüßung. Das klang schon fast wie eine Entschuldigung. Zumindest aber redet so niemand, der sich mal wieder mit der Dauer-Krise der Großen Koalition oder den Details des Steuerrechts befassen möchte.

Nein, die „Hart aber fair“-Redaktion hatte diesmal ein brisantes Thema samt knalliger Überschrift für die Sendung gewählt: „Das kriminelle Netz der Clans – sind Justiz und Polizei machtlos?“.

Das klang nicht unbedingt nach Grautönen. Und dass der Moderator extra zu Beginn betonen musste, dass sich doch bitte niemand auf den Schlips getreten fühlen müsse, zeigte: Der Dreiklang Ausländer, Clanstrukturen, Kriminalität funktioniert zuverlässig gut, um die Betriebstemperatur zu steigern.

„Hart aber fair“-Redaktion machte viel richtig

Doch der Reihe nach: Zunächst hat die Redaktion einiges richtig gemacht. Sie wählte ein Thema, das viele Menschen bewegt und Gäste, die vom Fach sind. Mit Olaf Sundermeyer etwa saß ein profunder Kenner der Szene in der Runde.

Der Journalist hat lange zum Thema recherchiert. Er sagte: Hinter spektakulären Clan-Verbrechen wie etwa dem Raubüberfall aus das Luxus-Kaufhaus „KaDeWe“ in Berlin im Dezember 2014 stehe auch der Wunsch nach Anerkennung. Die Clans – oft handelt es sich um türkische, arabische oder libanesische Großfamilien – fühlten sich von der Gesellschaft ausgegrenzt.

Skandale und Gäste-Rankings: Diese fünf Dinge muss man über Polit-Talkshows wissen Talkshows Skandale und Gäste-Rankings: Diese fünf Dinge muss man über Polit-Talkshows wissen

An den Gerichten fehlt das Personal

Ebenfalls aus der Praxis berichteten Michael Kuhr, Chef eines Berliner Sicherheitsdienstes, und die Oberstaatsanwältin Petra Leister. Die Juristin klagte über schlechte Arbeitsbedingungen in Berlin, zu wenig Personal und schlechte Ausstattung.

Michael Kuhr, der zudem mehrfacher Kickbox-Weltmeister ist, gewährte ebenfalls Einblicke in seinen Berufsalltag: „Araber-Clans kontrollieren in Berlin das Geschäft mit Drogen und Rotlicht. Sie haben die Deutschen verdrängt – weil sie bereit waren, zu schießen“, sagte er.

„Hart aber fair“ ohne echte Diskussion

Doch wie zulässig ist es, einen Zusammenhang zwischen Nationalität und Kriminalität herzustellen? An dieser Frage sind schon viele Talkshows gescheitert. Und auch Frank Plasbergs Runde schaffte es nicht, das Thema ausgewogen zu behandeln.

Wo ein kühler Kopf gefragt ist, prallten – wie so oft – die Argumente nur aufeinander. Jeder sagte das, was er unbedingt loswerden wollte – ohne aber auf den Gegenüber einzugehen oder vielleicht sogar einzugestehen, dass auch das andere Argument seine Berechtigung hat.

Clan-Anwalt leugnet Probleme

Entweder schwarz oder weiß. Für Zwischentöne blieb kein Platz. Ein Phänomen, das man immer wieder bei emotional aufgeladenen Themen wie Migration oder Kriminalität beobachtet.

So auch in Plasbergs Runde: Der Jurist Burkhard Benecken etwa, der Clan-Mitglieder vor Gericht vertritt, wollte nicht einmal das Problem eingestehen. Er sprach von einer „Hetzjagd“ auf Großfamilien, man stelle Menschen unter Generalverdacht. „Das ist völlig unangemessen“, sagte er. Es gebe ein Kriminalitätsproblem – aber das sei kein arabisches.

Essener Stadtrat berichtet aus eigener Erfahrung

Ähnlich argumentierte der Grünen-Politiker Ahmad Omeirat, der aber eine andere Perspektive auf das Thema mitbrachte. Der Essener Stadtrat entstammt einer kurdisch-libanesischen Familie – und weiß, was es heißt, wegen des Namens diskriminiert zu werden.

Omeirat berichtete davon, wie er nach der Schule 200 Bewerbungen geschrieben habe. Und nur Absagen kassierte. „Das war für mich sehr frustrierend“. Diese Erfahrung prägt den Lokalpolitiker bis heute. Und man nahm ihm seinen Einsatz für Minderheiten ab.

Omeirat: Sozialarbeiter statt Druck von Polizei

Nur: der klare Blick auf reale Probleme schien so auch bei Omeirat zu verschwimmen. Mit der Aussage: „Wer von Clans redet, meint es mit der Integration nicht ernst“, versuchte er gleich, die ganze Debatte zu beenden.

Wo es Probleme gebe, seien Sozialarbeiter gefragt. Druck von Polizei und Sicherheitsbehörden, wie es etwa NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Plasbgers Runde forderte, lehnte Omeirat ab. „Sie tun Ihren eigenen Anliegen keinen Gefallen“, blaffte der Minister zurück.

Mit rechtsstaatlichen Details wollte sich Sicherheitsdienst-Chef Michael Kurh da schon gar nicht mehr befassen. „Abschieben! Abschieben!“, rief er mehrmals in die Runde.

Spätestens an dieser Stelle war klar: Um das Niveau zu senken, sind keine Provokationen der AfD notwendig. Es reicht mitunter schon aus, an Argumenten einfach vorbei zu reden. Zumindest das ist Frank Plasbergs Gästen an diesem Abend gut gelungen.