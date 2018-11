Dschungelcamp 2019 - diese Kandidaten sollen dabei sein

In zwei Monaten ist Zeit für Dschungel. Wie immer will „Bild“ wissen, wer einzieht. Die ersten fünf Pseudo-Promis stehen demnach fest.

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. Fast so spannend wie das Dschungelcamp selbst ist jedes Jahr, wer eigentlich einzieht. Denn die Zuschauer wissen: Die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, ist nur so aufregend, wie die Besetzung es hergibt. Nach eher mauen Staffeln ist der Kölner Sender bemüht, eine illustre Runde zusammenzustellen.

Die „Bild“-Zeitung will nun erfahren haben, wer bereits gesetzt ist und nennt insgesamt fünf Namen. Wer die alle kennt, hat wie immer ein ausführliches Studium der Promi- und (Trash-)TV-Kunde hinter sich.

Die Stimme von „Alf“ soll dabei sein

Tommi Piper, die Stimme von „Alf“.

Foto: imago stock&people

So nennt die Zeitung unter anderem Tommi Piper als potenziellen Dschungel-Camper. Der Name dürfte wenigen bekannt sein, aber auch das Gesicht nicht gleich „Aha“-Erlebnisse auslösen – denn Piper ist vor allem bekannt für seine Stimme. Er sprach in der deutschen Fassung der 80er-US-Serie „Alf“ den liebenswerten, wenngleich katzenhungrigen Außerirdischen. Piper ist 77 Jahre alt.

Selfmade-Millionär Bastian Yotta (41) ist ebenfalls im Rennen – in den vergangenen Jahren lag die „Bild“, eigentlich immer richtig. Yotta sollte unterhaltsam werden – für Zurückhaltung ist er nicht bekannt.

Desweiteren führt die Zeitung „Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) auf. RTL verwies – wie immer – darauf, sich nicht an Spekulationen beteiligen zu wollen.

Sybille Rauch spielte in „Eis am Stiel“.

Foto: imago stock&people

Die „Bild“ hatte bereits vor drei Wochen die ersten Namen für die neue Dschungelcamp-Staffel ins Spiel gebracht: „Eis am Stiel“-Star Sibylle Rauch (58) ist demnach dabei, wird sich in Australien Kakerlaken und anderem Viehzeug stellen.

Die Weiterverwertung läuft bei RTL immer noch gut

Und der letzte bekannte Name, natürlich auch von „Bild“ ins Spiel gebracht, ist Domenico De Cicco (35). Hier funktioniert die senderinterne Weiterverwertung – er war auch schon bei „Bachelor in Paradise“ zu sehen.

In der TV-Show spielen voraussichtlich ab Januar mehrere mehr oder wenige prominente Zeitgenossen darum, „Dschungelkönig“ zu werden. In diesem Jahr holte sich Jenny Frankhauser, Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger, die Krone.

(ses/dpa)