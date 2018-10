„Die Höhle der Löwen“: Diese Gründer sind heute dabei

Berlin. Ein Hypnosetherapeut, zwei Kaninchenzüchter und eine Estin, die das Getränk ihrer Kindheit groß machen will: In die „Höhle der Löwen“ trauen sich auch in Folge acht an diesem Dienstag wieder äußerst unterschiedliche Gründer.

So verschieden wie ihre Ideen und Hintergründe sind auch ihre Auftritte. Während die einen siegesgewiss vor Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Co. treten, geben sich andere bescheidener. Doch am Ende muss wie immer das Paket überzeugen: Gründer und Produkt.

Wer sahnt diesmal einen der begehrten Deals ab und wer geht leer aus? Antworten liefert Vox heute um 20.15 Uhr. Welche Gründer dabei sind, verraten wir hingegen schon jetzt:

„Sanilu Clean“ von Sven und Sandra Arnold

In der Schweiz ist ihr Produkt schon auf dem Markt, nun will das Paar auch Deutschland erobern: mit „Sanilu Clean“, einem Reinigungsmittel für Kleintiergehege. Anders als die schon erhältlichen Mittel gegen Kalk- und Urinsteinablagerungen sei ihr Produkt frei von Tensiden und Duftstoffen.

Die Investoren Dagmar Wöhrl (2.v.l.) und Ralf Dümmel testen selbst, ob „Sanilu Clean“ funktioniert.

Foto: MG RTL D / / Bernd-Michael Maurer

„Die Gerüche aggressiver Reinigungsmittel mögen Tiere gar nicht“, erklärt Sven Arnold den „Löwen“. Dabei brauche es viele Zusatzstoffe gar nicht. „Am Ende ist es wie Bier: nur drei, vier Stoffe und jeder trinkt es.“

Dass es Bedarf an „Sanilu Clean“ gibt, haben die beiden Hobbykaninchenzüchter bei ihrem bisher einzigen Messeauftritt erlebt: „Die haben uns die Bude eingerannt.“ Ob die „Löwen“ auch anbeißen?

• Erhofftes Investment: 60.000 Euro für 10 Prozent Firmenanteile

• Das kostet „Sanilu Clean“: 1 Liter für 16,60 Euro; sanilu.com

„Curaluna“ von Frank Steinmetz und Christoph Hohl

Ihr Produkt begann mit einer Blasenentzündung. „Meine Tochter Luna musste mit sechs Monaten in die Kinderklinik“, erzählt Frank Steinmetz gleich zu Beginn. „Der Grund war, dass wir sie zu Hause nicht schnell genug gewickelt haben.“

„Curaluna“ ist das „Baby“ von Christoph Hohl (l.) und Frank Steinmetz aus Frankfurt a. M. Ob sie es zur Marktreife schaffen?

Foto: MG RTL D / / Bernd-Michael Maurer

Damit das kein Kind der Welt – und auch kein bettlägeriger Senior – mehr durchmachen muss, haben die Partner einen Windelsensor entwickelt. Er schlägt per App Alarm, sobald die Windel voll ist.

„In Deutschland haben wir über zwei Millionen mögliche Kunden“, sagt Steinmetz. „Weltweit sogar Hunderte von Millionen. Und keiner von denen muss noch eine Minute mehr in der eigenen Scheiße liegen.“

• Erhofftes Investment: 600.000 Euro für 10 Prozent Firmenanteile

• Das kostet „Curaluna“: 69 Euro für die ersten drei Monate, danach 19 Euro pro Monat; curaluna.de

„ÖselBirch“ von Anne-Liis Theisen

Anne-Liis Theisen kommt ursprünglich aus Estland. Dort ist Birkensaft ein traditionelles Erfrischungsgetränk.

Foto: Bernd-Michael Maurer / MG RTL D

Wird das das neue Club Mate? Eine gute Story hat das Getränk der Estin Anne-Liis Theisen jedenfalls: Schon ihre Großmutter fermentierte den Birkensaft, der nur während zwei Wochen im Frühjahr aus dem Stamm der Birke gewonnen werden kann. „So hatten wir auch im Sommer ein gesundes Erfrischungsgetränk“, sagt die 26-Jährige.

Zusammen mit ihren Schwestern gründete sie „ÖselBirch“, um den Saft über Estlands Grenzen hinaus bekannt zu machen. Inzwischen gibt es ihn nicht nur in seiner natürlich sauren Form, sondern etwa auch in den Geschmacksrichtungen Rhabarber, Aronia, Sanddorn oder Mojito.

„Ich hoffe, dass es euch schmeckt und ihr den Trend erkennt. Lasst uns Vorreiter auf dem deutschen Markt werden!“

• Erhofftes Investment: 60.000 für 20 Prozent Firmenanteile

• Das kostet „ÖselBirch“: 2,30 bis 2,50 Euro pro Flasche; öselbirch.com

„RelaxoPet“ von Frank Bendix

Einzelkämpfer Frank Bendix aus Meschede wünscht sich für „RelaxoPet“ Unterstützung von einem „Löwen“.

Foto: MG RTL D / / Frank W. Hempel

Wenn Menschen gestresst sind, kann Entspannungsmusik helfen. Dass das auch für Tiere gilt, hat Hypnosetherapeut Frank Bendix durch Zufall entdeckt. „Eine Patientin kam mit ihrem Hund in meine Praxis. Auch der reagierte auf die Klangwellen und entspannte tief“, schildert Bendix den Startschuss für „RelaxoPet“.

Fünf Jahre später ist das mobile Gerät, das hochfrequente Klangwellen aussendet, auf dem Markt und für verschiedene Tiergruppen erhältlich: Hunde, Katzen, Vögel und Pferde. Denn Stresssituationen gebe es auch für Tiere viele – etwa Gewitter, Feuerwerk, Alleinsein oder Reisen.

• Erhofftes Investment: 100.000 Euro für 10 Prozent Firmenanteile

• Das kostet „RelaxoPet“: ab 74,95 Euro; relaxopet.com

„Tracktics“ von Patrick Haas und Benjamin Bruder

Jeder Fußball-Fan kennt die Kennzahlen aus den Übertragungen der Bundesliga-Spiele: die Kilometer, die die Spieler gelaufen sind. Im Amateurbereich allerdings gibt es bisher kein System, das solche Daten in ausreichender Qualität erhebt – zumindest behaupten das die Gründer Patrick Haas und Benjamin Bruder.

Patrick Haas (l.) und Benjamin Bruder aus Frankfurt a. M. haben mit „Tracktics“ die derzeit meistgenutzte Tracking-App für Fußballer entwickelt.

Foto: MG RTL D/ / Bernd-Michael Maurer

Deshalb haben sie einen Tracker entwickelt, der per elastischem Gürtel auf Hüfthöhe getragen werden kann, sowie eine App, die die Daten später auswertet. Und sie haben bereits namhafte Kunden gewonnen: „Die Real-Madrid-Fußballschule wird Tracktics in über 250 Trainingscamps zum Einsatz bringen“, sagt Bruder. Auch der Regionalligist Kickers Offenbach arbeitet bereits damit.

Aber auch in niedrigen Ligen komme „Tracktics“ gut an – wenn auch mit anderer Intention. „Da gibt’s dann halt Wetten, wer am wenigsten läuft, zahlt das Bier“, so Haas.

• Erhofftes Investment: 1 Million Euro für 8 Prozent Firmenanteile

• Das kostet „Tracktics“: aktuell 99 Euro, eigentlich 139 Euro; tracktics.com

(cho)