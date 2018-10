Gerhard Delling hört nach 30 Jahren bei der ARD auf

Berlin. Seit 1987 präsentiert er die Sporschau, im Sommer soll nun aber Schluss sein als Sportmoderator: Gerhard Delling hat gegenüber „Bild.de“ (Bezahlinhalt) seinen Abschied von der ARD angekündigt.

„Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen“, sagte er dem Portal. Er denke über die Entwicklung einer Fußball-App nach und wolle noch ein Buch schreiben, so der 59-Jährige weiter.

Der studierte Volkswirt fing 1984 beim NDR an und hat seitdem für die ARD durch viele verschiedene Sportsendungen geführt. Mehrfach berichtete er von Großereignissen wie den Olympischen Spielen, Fußball-Welt- und -Europameisterschaften und großen Leichtathletik-Events.

Im Duo mit Netzer wurde Delling zum Kult-Moderator

Gerhard Delling und Günter Netzer bei der Verleihung der Goldenen Henne im September 2010 in Berlin.

Foto: imago stock&people / imago/Mauersberger

Kultig und preisgekrönt waren seine Fußball-Moderationen im Duo mit Ex-Profi Günter Netzer. Mehr als zehn Jahre lang standen die beiden bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft zusammen vor der Kamera, nahmen sich dabei immer wieder gegenseitig auf die Schippe.

Netzer sagte gegenüber „Bild.de“ über seinen Ex-Kollegen: „Er war das perfekte Glück, das ich beruflich gefunden habe. Es war Freundschaft und er hat mich professionell durch jede Sendung geführt.“

Mit dem Ende der laufenden Bundesliga-Saison will Delling beim Ersten aussteigen.

(ba)