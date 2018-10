Termine, Kandidaten: Alles Wichtige zu "Bauer sucht Frau"

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. An diesem Montagabend startet die neue „Bauer sucht Frau“-Staffel. Zum 14. Mal hilft Inka Bause alleinstehenden Bauern bei der Suche nach der Frau fürs Leben. Seit 2005 gibt es die Sendung bereits.

Wir geben einen Überblick über die Sendung, zeigen alle Kandidaten auf und schauen zurück auf die vergangene Kandidaten.

Wer moderiert „Bauer sucht Frau“?

Seit der ersten Ausstrahlung 2005 moderiert Inka Bause die Sendung. Dass die Moderatorin im Fernsehen gelandet ist, war anfangs noch nicht abzusehen. Schließlich wurde ihr das Musiktalent in die Wiege gelegt.

Bauses Vater gehörte zu den erfolgreichsten Pop- und Schlagerkomponisten in der DDR. Auch seine Tochter Inka begann, die Musik für sich zu entdecken, spielte Geige auf einer Musikschule in Berlin. Als Kind gewann Bause drei Mal in Folge Wettbewerbe wie etwa den Nachwuchspreis der DDR-Jugendzeitschrift „neues leben“.

Der Grundstein für eine Karriere im Fernsehen war gelegt. Neben „Bauer sucht Frau“ moderiert Bause auch das „Familien-Duell“ auf RTL Plus.

Was sind die nächsten Sendungstermine von „Bauer sucht Frau“?

Jeden Montag zeigt die RTL die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“. Jeden Sonntag gibt es zudem die Wiederholung der vergangenen Folge (jeweils 12.45 bis 14.40 Uhr).

15. Oktober, 20.15-22.15 Uhr

22. Oktober, 20.15-22.15 Uhr

29. Oktober, 20.15-22.15 Uhr

Wer sind die Kandidaten von „Bauer sucht Frau“?

Unter den Bauern finden sich nicht nur Bauern aus Deutschland, sondern auch Landwirte aus Kanada oder Namibia. Mehr Informationen zu unseren Bauern finden Sie in unserer Fotostrecke:

Andreas, Bauer aus Kanada

Bernhard, Bauer aus Schwaben

Christian, Bauer aus dem Hunsrück

Claus, Bauer aus Niedersachsen

Dirk, Bauer aus dem Sauerland

Guy, Bauer aus Luxemburg

Jörn, Bauer aus Namibia

Leopold, Bauer aus Österreich

Marco, Bauer aus Ostwürttemberg

Matthias, Bauer aus Schwaben

Niels, Bauer aus Cuxhaven

Stephan, Bauer aus Schwaben

Wie lief die letzte Staffel von „Bauer sucht Frau“?

Im vergangenen Jahr gab es sogar einen Hochzeitsantrag von Farmer Gerald. Doch er war nicht der einzige, der ein glückliches Händchen besaß: So lief die letzte „Bauer sucht Frau“-Staffel. (bekö)