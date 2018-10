Verbraucherschutzzentrale versus "Die Höhle der Löwen" und Vox

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. Freundlich ist das Urteil nicht: Wer Produkte aus der beliebten Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ kaufe, „muss seine Neugier oft mit hohen Preisen und auch Enttäuschungen bezahlen.“ Das vermeldet die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in einer eindeutig betitelten Pressemitteilung: „Endstation Grabbeltisch“. Die Analyse-Methoden der Verbraucherschützer irritieren die für die Show verantwortliche Mediengruppe RTL sehr.

Die Verbraucherzentrale kritisiert in der Mitteilung, dass die jeweils vorgestellten Produkte zeitnah direkt nach der Sendung in Supermärkten auftauchten („wie von Zauberhand“) und auch jene, die keine „Deals“ abbekamen, mit einem „Höhle der Löwen“-Logo beworben würden. Sie zitiert dann ohne weitere Quellen Kritiker in Kommentaren, die zum Beispiel „DasKaugummi“ „viel zu teuer“ oder „widerlich“ finden.

Harsche Kritik an Geschäftspraktiken

Die Investoren Carsten Maschmeyer (l-r), Judith Williams, Georg Kofler, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel bei einem Pressetermin zum Start der aktuellen Staffel der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“.

Foto: Jens Kalaene / dpa

Zudem müssten Verbraucher damit rechnen, dass die Preise für die Angebote schnell sinken würden und sogar im offiziellen eBay-Shop zur Sendung Preisnachlässe gewährt würden. „Die Löwen nämlich brüllen extrem laut ihre hohen Preisempfehlungen (UVP). Doch die Preise erinnern Verbraucherschützer eher an Tiger, die als Bettvorleger landen.“ Es lockten satte Reduzierungen von bis zu 50 Prozent und mehr. Einige Preise schienen „wie im freien Fall“.

Manche Artikel landeten auch auf dem Grabbeltisch, wie ein rutschfester Hundenapf namens „Yumminator M“, der statt für die Unverbindliche Preisempfehlung von 27,99 Euro bei Aldi-Süd für 5,29 Euro verkauft worden sei.

Produkte würden bei Amazon schlecht bewertet

Zudem berichtet die Verbraucherzentrale in ihrem Text auch über „durchwachsene“ Kommentare bei Amazon zu „Höhlen“-Produkten. „Protect Pax“, „Abflussfee“ und „Blufixx“ – man habe auf Anhieb zehn Produkte aus der Sendung bei „Branchenprimus“ Amazon gefunden, die Hunderte böse Kommentare und Bewertungen hätten.

Gerade in den Beispielen ist richtig, dass viele die Produkte kritisierten, der Schnitt bei „Protect Pax“ liegt bei 2,8 von fünf Sternen, die „Abflussfee“ hat im Schnitt drei Sterne, „Blufixx“ 2,5. Damit sind sie keine Hitkandidaten, aber auch keine kompletten Flops. Richtig ist aber auch, so der Test dieser Redaktion, dass die Suche bei Amazon nach „Höhle des Löwen“ auch zu vielen gut und sehr gut bewerteten Artikeln führt.

Vorgehensweise der Verbraucherzentrale irritiert Vox

Bei Vox ist man über das Vorgehen der Verbraucherzentrale entsprechend irritiert: „Wie die Verbraucherzentrale NRW nach dem Googeln von zehn der Produkte bei Amazon zu dem Pauschalurteil kommt, ist für uns schwer nachvollziehbar“, schreib Julia Kikillis, Sprecherin für Vox bei der RTL Mediengruppe.

Desweiteren, führt sie aus, gebe es insgesamt 86 offiziell lizensierte „Die Höhle der Löwen“-Produkte. „Nur Produkte, die in der Sendung auch einen Deal abgeschlossen haben, erhalten die Möglichkeit, das DHDL-Logo zu lizenzieren, es gibt aber keine Verpflichtung, das zu tun.“ Wer aber keine offizielle Lizenz hat oder ein Logo selbst kreiere, werde von der Mediengruppe RTL Deutschland abgemahnt.

Bei Verstößen gegen die Vertragskonditionen zur Lizenzvergabe behalte sich die RTL Mediengruppe vor, die Lizenz zur Logoverwendung zu entziehen. Die Preisgestaltung liege nicht in den Händen des Senders Vox. (ses)