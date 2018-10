"Höhle der Löwen": Das erwartet DHDL-Zuschauer heute

Carsten Maschmeyer: Der Juror aus der TV-Show "Höhle der Löwen" erzählt, welche Gründerin ihn besonders beeindruckt hat. Und Reporterin Johanna Rüdiger fragt ihn, wie man reich wird, selbst wenn man keinen "Löwen"-Deal an Land gezogen hat.

Carsten Maschmeyer: Der Juror aus der TV-Show "Höhle der Löwen" erzählt, welche Gründerin ihn besonders beeindruckt hat. Und Reporterin Johanna Rüdiger fragt ihn, wie man reich wird, selbst wenn man keinen "Löwen"-Deal an Land gezogen hat.

"Höhle der Löwen": Das sagt Carsten Maschmeyer über seinen berührendsten Moment Carsten Maschmeyer: Der Juror aus der TV-Show "Höhle der Löwen" erzählt, welche Gründerin ihn besonders beeindruckt hat. Und Reporterin Johanna Rüdiger fragt ihn, wie man reich wird, selbst wenn man keinen "Löwen"-Deal an Land gezogen hat.

In der sechsten Folge der „Höhle der Löwen“ stellen Gründer aus ganz Deutschland wieder Ideen vor. Wir zeigen vorab, welche das sind.

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. Halbzeit in der aktuellen „Höhle der Löwen“-Staffel: In der sechsten Folge stellten wieder einige Gründer ihre Produkte vor. Wir zeigen, was die Zuschauer heute Abend erwartet.

Das erwartet die „Höhle der Löwen“-Zuschauer

• „Design Bubbles“ von Katharina Baumann

Baumann verkauft Duftkerzen, die aus Bio-Sojawachs in originale Champagnerflaschen gegossen sind – und sie verschickt dazu noch eine Flasche des edlen Schaumweins aus der Champagne. „Ich benötige 200.000 Euro für 15 Prozent des Unternehmens, um „Design Bubbles“ zur coolsten Candle-Company auf der Welt zu machen“, verspricht Baumann.

Kunden sollen erst den Champagner genießen und sich später beim Entzünden der Kerze an diesen besonderen Moment erinnern. Die Kerzen verströmen einen Pfingstrosen-Duft.

• „EatApple“ von Konstantin Neumann, Danilo Jovicic und Philipp Silbernagel

Die Idee ist umweltfreundlich und erfolgsversprechend: Die drei Gründer aus Stuttgart haben einen plastikfreien Trinkhalm entwickelt, der sogar essbar ist. Der „EatApple“-Trinkhalm besteht aus Apfelresten, die bei der Herstellung von Apfelsaft entstehen.

„Gemeinsam sagen wir Plastikmüll den Kampf an“, kündigte Gründer Konstantin an. Und forderte von den Löwen 200.000 Euro für 8 Prozent des Unternehmens, „Plastiktütenverbot in Supermärkten reicht nicht“, so Konstantin weiter. Sie verkaufen einen 10er-Pack der Halme für 6,95 Euro.

• „Trockenfix“ von Andreas Plath

Der Hamburger Andreas Plath will ein in seinen Augen echtes Problem lösen: das Aufhängen und Trockenen von großer Bettwäsche. Der Versicherungskaufmann ärgert sich seit langem, dass Bettbezüge und Bettlaken zu groß für den handelsüblichen Wäscheständer sind und zerknittern und nur langsam trocknen.

Also erfand er den „Trockenfix“: ein spiralförmig geschwungener Trockenbügel, auf den Bettwäsche draufgezogen werden kann. Angeblich soll die Trockenzeit dadurch auf ein Drittel verkürzt werden.

Der Gründer will zwischen 20 und 25 Euro für einen Bügel. In der Produktion kostet der Trockenfix 4,25 Euro.

• „Pook“ von Kanokporn Holtsch

Die Gründerin aus Berlin hat thailändische Wurzeln. Und auch ihr Produkt stammt aus Thailand. Kokosnuss-Chips, die sie in ihrem Heimatland herstellt. Sie werden mit Meersalz sowie Rohr- oder Kokosnusszucker bei niedrigen Temperaturen geröstet. Sie bietet ihre „Pook“-Chips in drei Geschmacksrichtungen an: Meersalz, Schoko und Mango.

Holtsch möchte von den Investoren 200.000 Euro für 10 Prozent ihres Unternehmens bekommen. Eine Tüte kostet zwischen 2,49 Euro und drei Euro, sagt die Gründerin. Die Herstellkosten liegen bei 70 Cent.

• „Yogaboard“ von Dominic Strobel und Patrick Walter

Die beiden Gründer arbeiten seit 2016 an ihrer Idee: Das hölzerne Balance-Board „Yogaboard“, das Yoga-Training für den Körper noch intensiver machen soll. Tiefenmuskulatur, Gleichgewichtssinn und Körperkontrolle sollen so gestärkt werden.

Ein Bord kostet wenigsten 361 Euro, die beiden produzieren es für 140 Euro. Bislang haben sie 600 davon verkaufen können. Ein Patent haben sie bereits beantragt – es aber noch nicht genehmigt bekommen. Sie wollen 275.000 Euro für 10 Prozent Unternehmensanteile.

• „Curvesys“ von Denis Güzelocak und Stefan Weinzierl

Es ist ein ernstes Thema: Sekundenschlaf ist eine der häufigsten Unfallursachen in Deutschland. Denis Güzelocak und Stefan Weinzierl haben deshalb die Sensorik „Curvesys“ fürs Auto entwickelt, die bemerkt, ob der Fahrer die Hände am Lenkrad hat. Im Notfall schlägt das System Alarm, indem es vibriert oder ein lauter Ton ertönt.

Die beiden Gründer wollen „Curvesys“, das als Sensorenband im Lenkrad verbaut wird, einerseits den großen Automobilherstellern für die Serienproduktion anbieten. Andererseits soll es auch eine Nachrüst-Option für ältere Pkw geben.

Güzelocak kam auf die Idee, nachdem sein Vater als Beifahrer einen Unfall wegen Sekundenschlafs hatte. Als er die Geschichte erzählt, erinnert sich auch Ralf Dümmel an einen eigenen schweren Unfall nach Sekundenschlaf: Er sei zum Glück noch mal „mit einem blauen Auge und einem gebrochenen Bein“ davongekommen.

Die „Höhle der Löwen“ gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Mitte September gab es den teuersten Deal aller Zeiten zu sehen. Neben Frank Thelen sitzt unter anderem auch Carsten Maschmeyer in der Investoren-Jury. (les)