„Höhle der Löwen“: Diese Ideen präsentieren die Gründer

"Höhle der Löwen": Das sagt Carsten Maschmeyer über seinen berührendsten Moment Carsten Maschmeyer: Der Juror aus der TV-Show "Höhle der Löwen" erzählt, welche Gründerin ihn besonders beeindruckt hat. Und Reporterin Johanna Rüdiger fragt ihn, wie man reich wird, selbst wenn man keinen "Löwen"-Deal an Land gezogen hat.

Eine Finanz-App, ein Kinder-Möbelstück und eine Hundeleine: In der „Höhle der Löwen“ buhlen Gründer wieder um die Investoren-Gunst.

Berlin. In der fünften Folge „Höhle der Löwen“ präsentieren Gründer den Investoren wieder ihre Ideen. Wir zeigen, wer heute Abend um die Gunst der Löwen wirbt.

• „Goleygo“ von Tim Ley und Jérôme Glozbach

Die beiden Gründer präsentieren eine Hundeleine. Aber keine ganz normale. Besser gesagt: kein ganz normales Verschlusssystem. Tim Ley und sein Geschäftspartner Jérôme Glozbach de Cabarrus Idee: „Goleygo“ ersetzt den üblichen Karabinerhaken von Hundeleinen mit einem ausgetüftelten Magnet-Rast-Verschlusssystem.

• „Finanzguru“ von Alexander Michel und Benjamin Michel

Die beiden Zwillinge aus Frankfurt pitchen ihre App „Finanzguru“. „Wir wollen für möglichst viele Menschen Finanzen möglichst einfach machen“, so ihr Versprechen.

Aber die App hat es auch in sich: Der Nutzer loggt sich mit den Kontodaten seiner Bank in der App ein und ein Algorithmus erkennt alle wiederkehrende Verträge. Das Programm zeigt an, wie viel Geld der Kontoinhaber noch bis zum Ende des Monats ausgeben kann und rechnet dabei bereits alle ausstehenden Abgänge mit ein. Vor allem: Alte Verträge kann der Nutzer direkt über die App kündigen.

• „Chia-Bowls“ von Brando Valencia und Annemarie Heyl

Annemarie Heyl geht mit ihrem Geschäftspartner Brando und dem Unternehmen „Chia-Bowl“ an den Start: Kleine Gläschen mit Chia-Pudding mit Gewürzen wie Kurkuma, Vanille oder Minze. Ein einfaches Produkt für Vegetarier, das gesund ist und sättigt, verspricht Gründer Valencia.

• „Flippo-Kids“ von Alexander Haunhorst

Der IT-Berater Haunhorst wollte ein Möbelstück entwerfen, das seinen kleinen Neffen Philipp von der Geburt bis zum Schulalter begleitet. Herausgekommen ist dabei der „Flippo One“. Ein Hochstuhl, der in vier verschiedenen Funktionen.

„Man kann ihn werkzeugfrei zusammenbauen, zum Beispiel um für ein größeres Kind eine Sitzfläche zu bauen“, so Haunhorst. Neben dem Sitz können Kunden mit einigen Handgriffen noch einen „Lernturm“ und eine Bank aus dem „Flippo One“ basteln.

• „Diamant Blading“ von Brigitte Steinmeyer

Die gelernte Friseurin und Kosmetikerin will laut eigenen Angaben nichts weniger als die „Beauty-Welt“ revolutionieren. Die Augenbrauen mit permanent Make-Up sehen immer so unnatürlich aus, wie Stempel, sagt die 55-Jährige.

Ihre Lösung: Ein Schneide-Stift mit einem geschliffenen Diamanten an der Spitze, der auch ganz feine Härchen pigmentiert, damit die Augenbrauen natürlicher aussehen – sie nennt die Methode daher „Diamant Blading“.

Die „Die Höhle der Löwen“ gehört zu den erfolgreichsten Sendungen im deutschen Fernsehen. Vor zwei Wochen kam es in der Show zum teuersten Deal in ihrer Geschichte. Im Gespräch mit unserer Redaktion verriet Frank Thelen im August No-Gos für Gründer. (les)