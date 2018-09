Jörg Thadeusz talkt mit Charme und listigen Kaspereien

Top-Events in Berlin

„Toll“, sagte Jörg Thadeusz ganz am Anfang seiner neuen Sendung, „dass wir Ihnen jetzt in der Nacht auflauern dürfen.“ Wer sich schon etwas müde die Augen rieb, konnte das als liebevolle Stichelei gegen den späten Sendeplatz verstehen: Denn der „Talk aus Berlin“ beginnt mittwochs jeweils erst um 23.30 Uhr. Das ist, wenn die Sendung so bleibt wie der Auftakt, ein bisschen schade.

Zu Gast war Franziska Giffey (SPD), vormals Bezirksbürgermeisterin Neuköllns und seit sechs Monaten Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Thadeusz perfektionierte dabei seine schon aus anderen Sendungen bekannte Fragetechnik, die charmante Zuwendung mit wohldosierten Kaspereien verbindet. Wie das denn so sei in den Kabinettssitzungen, wollte er zum Beispiel wissen: Interessiere sie sich wirklich für die Feldhaubitzen von Ursula von der Leyen?

Natürlich, antwortete Giffey pflichtschuldig, der Einblick in andere Ressorts sei doch interessant. Und ob sie nicht immer gleich einen kleinen Kevin Kühnert im Ohr habe, der sich gegen soeben gefasste Beschlüsse auflehne? Klar, sagte sie, man könne es nicht allen recht machen. Auf lustige Weise hinterlistig war die Frage, ob man nicht als niederlagenerprobtes SPD-Mitglied besonders geeignet sei, dem soeben als Unionsfraktionschef abgewählten Volker Kauder Trost zu spenden. Giffey blieb souverän, von ihr wird weiterhin die Rede sein.

Talk aus Berlin. Mittwochs 23.30 Uhr, RBB.

