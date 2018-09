"Lindenstraße": So starb Hans Beimer

Joachim H. Luger: Darum muss "Vater Beimer" in der "Lindenstraße" sterben

Nach 33 Jahren steigt Joachim H. Luger aus der „Lindenstraße“ aus. Wir haben zugeschaut: So starb TV-Vater Hans Beimer den Serientod.

TV-Ära Nach 33 Jahren: So starb Hans Beimer in der „Lindenstraße“

Berlin. Hans Beimer war das Gesicht der TV-Serie „Lindenstraße“. Fast 33 Jahre lang. Doch jetzt verlässt Joachim H. Luger auf eigenen Wunsch die ARD-Kultserie – und hinterlässt Millionen trauernde Hans-Beimer-Fans.

Am Sonntagabend war es soweit: Der TV-Vater der Nation starb den Serientod – und so passierte es:

Gemeinsam läuft Hans Beimer mit Helga im Wald. Plötzlich knickt Helga um, sie bittet ihn, dass er nach Hilfe sucht und sie zurücklässt – während ein Gewitter im Anmarsch ist. Doch er weigert sich und lässt sie nicht zurück.

So starb Hans Beimer in der Lindenstraße

Er geht mit ihr durch den Wald und trifft auf Anna, die ihn gesucht hatte. Sie gibt ihm die Medikamente, die Lage scheint sich zu entspannen. Beimer schaut entspannt, sie richten ihren Blick auf den Sonnenuntergang. „Das ist kein Ende, das ist erst der Anfang“, sagt Beimer.

Ein besserer Satz hätte den Tod des „Lindenstraße“-Stars nicht ankündigen können: Helga und Anna blicken zurück, da ist Beimer längst in sich zusammengesackt. Dann enden 33 Jahre „Lindenstraße“-Karriere – mit Musik des Liveorchesters. Warum Joachim Luger nie mehr Hans Beimer sein will.

Seinen ersten Auftritt in der „Lindenstraße“ hatte Joachim H. Luger an der Gitarre. Am 8. Dezember 1985 flimmerte mit „Herzlich Willkommen“ die erste Folge der bekanntesten deutschen Serie über die Fernsehbildschirme, im noch geteilten Deutschland. (bekö)