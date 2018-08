Dunja Hayali im ZDF-"Sportstudio": So lief die Premiere

Jetzt also auch Gastgeberin im ZDF-„Sportstudio“: Dunja Hayali.

Nein, sie hat nicht Schalke 05 gesagt. Dunja Hayalis erster Auftritt am Samstag im ZDF-„Sportstudio“ war solides Moderatoren-Handwerk.

Berlin. Dunja Hayali, die neue Allzweckwaffe des Zweiten, hatte zuletzt keinen guten Lauf. Zuerst musste sie für ihre neue Talksendung am Donnerstagabend reichlich Kritik einstecken. Dann geriet die Journalistin wegen ihrer Nebentätigkeit als Moderatorin für Unternehmen und Verbände in die Schlagzeilen. Und im Vorfeld ihrer Premiere als ZDF-„Sportstudio“-Gastgeberin hagelte es Absagen angefragter Interviewgäste .

Statt Jogi Löw oder Mesut Özil saß Hayali am Samstagabend also Friedhelm Funkel gegenüber, Trainer beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und als ergrauter Bundesliga-Haudegen gestählt in ungezählten Interviews.

Dunja Hayali spielte Doppelpass mit Friedhelm Funkel

Das Duo Hayali/Funkel lieferte ein routiniertes verbales Doppelpass-Spiel zu Themen wie Videobeweis, Auftaktniederlagen und Spielerfrisuren. „Und natürlich sehen wir Friedhelm Funkel gleich an der Torwand.“ Nett, unterhaltsam, unkritisch – so wie man es aus dem „Sportstudio“ kennt. Der hölzern-gemütliche Wim Thoelke, Ur-Vater der einstigen Kult-Sendung, hätte seine Freude an Hayalis Moderation gehabt.

Dunja Hayali nahm sich während der knapp 90-minütigen Sendung wohltuend zurück: keine vorbereiteten Sprüche oder Mätzchen, keine aufgesetzte gute Laune. Aber auch wenig überraschende Fragen.

Im Vordergrund standen die Berichte der Bundesliga-Spiele. Passend dazu forderte Studiogast Funkel: „Der Fußball muss zum Kern zurückkehren. Weniger Marketing, mehr Sport.“ An der Torwand traf Friedhelm Funkel übrigens drei Mal. Hayalis Kommentar: „Wow. Wer kann, der kann.“ (W.B.)