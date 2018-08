„Homeland“: Aus für die US-Serie nach Staffel 8

Berlin/Los Angeles. Nach der achten Staffel ist Schluss: Die US-Erfolgsserie um die bipolare CIA-Agentin Carrie Mathison (Claire Danes) geht zu Ende, wie der TV-Sender Showtime auf Twitter mitteilt. „Die letzte Mission startet im Juni 2019“, heißt es in der Mitteilung lapidar.

Showtime-Chef David Nevins bestätigte entsprechende Gerüchte schon am Montag (Ortszeit) bei einem Treffen von TV-Kritikern in Los Angeles. „Das Wort ,abgesetzt’ will ich nicht hören“, zitiert hollywoodreporter.com den Produzenten. Die Serie werde zu einem „angemessenen Abschluss“ kommen, so Nevins.

„Homeland“ läuft seit 2011 und ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zum Beispiel dem Emmy und dem Golden Globe. Die Serie thematisiert den US-amerikanischen „Krieg gegen den Terror“ nach den Anschlägen vom 11. September 2011. Sie basiert auf der israelischen Produktion „Hatufim – In der Hand des Feindes“. (küp)