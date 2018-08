Rundfunkbeitrag: Schon 800.000 Briefe zur Prüfung verschickt

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Köln. Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio treibt den Rundfunkbeitrag – früher GEZ-Beitrag genannt – ein. Weil bisher viele Menschen durch das Raster gefallen sind und nicht bezahlen mussten, hat der Beitragsservice Nachforschungen angestellt.

Rund 800.000 Menschen seien angeschrieben worden, um zu klären, ob sie beitragspflichtig sind. Das teilte die Einrichtung in Köln am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Bei den Angeschriebenen kann es sich um Personen handeln, die vergessen haben, ihre Wohnung zum Rundfunkbeitrag anzumelden, bei einer Meldebehörde mit einer nicht mehr existierenden Wohnung gemeldet sind oder die es versäumt haben, dem Beitragsservice ihre aktuelle Anschrift mitzuteilen.

Beitragsservice greift auf Daten der Einwohnemeldeämter zurück

Derzeit gleicht der Beitragsservice seinen Datenbestand mit dem der Einwohnermeldeämter ab, um Hinweise darauf zu finden, wer beitragspflichtig ist, aber keinen Beitrag zahlt.

Die Meldebehörden haben ihre Daten mit Stand vom 6. Mai dieses Jahres inzwischen fast komplett an den Beitragsservice geschickt. Drei Monate nach dem Start der Datenübermittlung stehe nur noch eine Rückmeldung aus. Der Abgleich der Daten könne aber noch einige Monate dauern, so der Sprecher des Beitragsservice, Christian Greuel. Die übrigen der voraussichtlich rund 3,5 Millionen Klärungsschreiben zum Rundfunkbeitrag will der Beitragsservice bis Anfang 2019 verschicken. (dpa)