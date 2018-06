Nach dem großen Tief - wie Jutta Kammann in der Seniorenresidenz neuen Lebensmut fand

Berlin. Eine halbe Ewigkeit sorgte sie als „Oberschwester Ingrid“ in Deutschlands beliebtester Klinikserie „In aller Freundschaft“ für Ordnung. Auch wenn sie streng sein konnte, gelegentlich sogar bissig – sie hatte Herz. Dass sie aus der Serie herausgeschrieben wurde, hat die Schauspielerin Jutta Kammann (74) hart getroffen.

Von Depressionen war die Rede, selbst von Suizid-Gedanken. Lange hat sie sich zurückgezogen. Doch nun hat sie ihr Leben umgekrempelt und einen Neustart gewagt. Sie spielt eine Rolle bei den „Rosenheim-Cops“, ein Vorabend-Erfolgsschlager des ZDF. Und weil sie schon alles neu sortieren musste, ist sie auch gleich umgezogen – in eine luxuriöse Seniorenresidenz in München.

2014 war Schluss in der „Sachsenklinik“

In der Sachsenklinik, die selbst nach zwanzig Jahren noch der Quotenhit der ARD ist, hatte die Oberschwester alles im Griff. Die Pflegekräfte sowieso, aber auch die Ärzte wagten keine Widerworte. Sogar der Klinikdirektor Prof. Simoni (Dieter Bellmann) war als ihr späterer Ehemann Wachs in ihren Händen.

Als man ihr 2014 sagte, dass Schluss ist, sei sie in ein tiefes Loch gefallen. Lange habe sie gebraucht, um darüber zu sprechen. „Ich habe die Rolle sehr geliebt, die ganze Produktion war wie eine zweite Familie für mich“, sagt sie heute.

Klar, „dramaturgische Veränderungen sind das Recht des Senders“ und „keine Rolle ist für ewig“ – wenn sie so redet, klingt es ein wenig zurechtgelegt. Es zeigt aber, dass sie sich nicht beherrschen lassen will von dem Gefühl, trotz guter Quoten einfach aussortiert worden zu sein.

Kammann machte sich selbst Mut

„Es ist ein neuer Produzent gekommen und da wurden eben viele ältere Rollen gestrichen und auf die Jungen gesetzt.“ Ganz verstehen kann sie es immer noch nicht. „Keiner möchte gern zum alten Eisen gehören.“

Dass sie aus dem Tief herausgekommen sei, habe vor allem daran gelegen, dass sie sich selbst Mut gemacht habe. Sätze wie „wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf“, waren für sie keine Binsenweisheiten – es wurde ihr Leitspruch.

Ihre Tür ging im Münchner Augustinum wieder auf. Entschlossen hat sie sich von ihrem früheren Leben getrennt, einen Großteil ihrer wertvollen Antiquitäten verkauft, Umzugskisten gepackt und raus aus der 120 Quadratmeter großen Penthousewohnung, hinein in die Residenz, die so chic wie ein Fünfsterne-Hotel sei.

Der Umzug in die Seniorenresidenz gab ihr Sicherheit

Kammann: „Ich habe in meinem Leben finanziell sehr gut gewirtschaftet und kann es mir jetzt leisten, in einer wirklich schönen und exklusiven Seniorenresidenz zu leben.“

Hier fühle sie sich sicher. Denn Kammann, die so fit ist, dass sie am liebsten von Reisen und Kreuzfahrten erzählt, leidet unter einer schweren Augenkrankheit.„Makula-Degeneration“, bei der die Gefahr der Erblindung besteht.

Zwar fühle sie sich noch nicht eingeschränkt, fahre auch noch Auto – aber keiner wisse, wie es weitergeht. „Vor zehn Jahren war diese Krankheit noch nicht behandelbar, inzwischen ist die Entwicklung so weit vorangeschritten, dass man sie mit regelmäßigen Spritzen ins Auge verzögern kann.“

Ein Nachkriegs- und Scheidungskind

Schnell wechselt sie das Thema, will lieber über Positives sprechen. Über das, was sie alles auf die Beine stellt. Sie sei sozial engagiert. Unterstütze vor allem die Bildungsstätte „Langau“, ein Projekt für Familien mit schwerbehinderten Angehörigen. Sie selbst sei Nachkriegs- wie Scheidungskind gewesen. „Ich hatte in meiner Kindheit ein paar schwere Jahre.“

Dass das Leben noch einmal eine für sie so wunderbare Wendung genommen hat, liege neben dem neuen Job vor allem an den neuen Leuten, die sie in der Residenz kennengelernt hat. „Hier wohnen ganz wunderbare Menschen, die in ihrem Leben viel geleistet haben.“

Professoren, Wissenschaftler, Schauspieler wie Rolf Schimpf („Der Alte“) und der ehemalige SPD-Chef Hans-Jochen Vogel gehören zu ihren Nachbarn. Genau wie ganz tolle und interessante Frauen. Im Alter neue Freunde finden – das sei ihr gelungen.

Eins hat sie aus der Krise gelernt: „Das Leben eines Schauspielers besteht nicht nur aus Rollen – es hat so viele Facetten.“ Sie möchte sie noch alle ausleben.