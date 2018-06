Aus für VIVA: Musiksender wird Ende 2018 eingestellt

Danach startete Pocher durch. In der ARD-Serie „Sternenfänger“ spielte er mit, moderierte gemeinsam mit Harald Schmidt in „Schmidt & Pocher“ und trat in diversen Comedy-Shows auf. Zuletzt war der gebürtige Hannoveraner in der Reality-Show „Global Gladiators“ unterwegs. Mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden hat Oliver Pocher drei Kinder.

Foto: imago stock&people / imago/APress