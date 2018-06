"Sing meinen Song" 2018: So wird das Staffel-Finale

"Sing meinen Song": So emotional ging es tatsächlich bei den Dreharbeiten zu. Reporterin Johanna Rüdiger hat mit Mark Forster, Judith Holofernes und Johannes Strate gesprochen.

"Sing meinen Song": Der Moment, als die Stars (fast) weinen mussten "Sing meinen Song": So emotional ging es tatsächlich bei den Dreharbeiten zu. Reporterin Johanna Rüdiger hat mit Mark Forster, Judith Holofernes und Johannes Strate gesprochen.

Am heutigen Dienstagabend läuft das Finale von „Sing meinen Song“. Stars wie Rea Garvey und Mary Roos singen dann ihre Hits in Duetten.

Vox-Sendung „Sing meinen Song“ 2018: So wird das Finale der 5. Staffel

Berlin. Tränen, rührende Momente und vor allem gute Musik: Die Vox-Sendung „Sing meinen Song“ konnte auch in der fünften Staffel mit Neuinterpretationen von altbekannten Hits die Zuschauer begeistern. Nach acht Folgen naht nun das Ende – am heutigen Dienstagabend (20.15 Uhr) gibt es das Staffel-Finale.

Mark Forster , der das Tauschkonzert erstmals moderierte, sowie die Teilnehmer werden dann noch einmal alles aus den Songs herausholen und in Duetten ihre Lieblingslieder performen. Ire Rea Garvey wird dabei wieder auf Deutsch singen. In der Show hatte er zum ersten Mal nicht in seiner Muttersprache musiziert.



Das sind die Duette und Songs:

• Rea Garvey und Johannes Strate – „Supergirl“

• Mark Forster und Judith Holofernes – „Kogong“

• Marian Gold und Mary Roos – „I Die For You Today“

• Marian Gold und Leslie Clio – „Song For No One“

• Johannes Strate und Mary Roos – „Spinner“

• Leslie Clio und Mark Forster – „I Couldn’t Care Less“

• Judith Holofernes und Rea Garvey – „Guten Tag“

• Mary Roos und Mark Forster – „Nur die Liebe läßt uns leben“

Mark Forster beeindruckt von Mary Ross

Für Gastgeber Mark Forster bot die Show einige überraschende und emotionale Momente, wie er im Interview erzählte . Vor allem Mary Roos beeindruckte den Sänger nachhaltig. „Mary ist seit über 60 Jahren im Showgeschäft, hat eine eigene Sendung gehabt, hat eine riesengroße Karriere abgeliefert. Mit ihr nun hier zu sein und dass sie sich auf Mark-Forster-Songs einlässt – das war schon krass“, sagte er dieser Redaktion.

