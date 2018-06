TV-Tipps für WM-Muffel: Das läuft, wenn die DFB-Elf spielt

Berlin. Um zu wissen, wann die deutsche Fußball-Nationalelf bei der Weltmeisterschaft in Russland aufläuft, ist keine Fernsehzeitung nötig. Es reicht meist schon, vor die Tür zu gehen. Denn dort sieht man: so gut wie niemanden.

Spiele der DFB-Elf bei großen Turnieren sind in der Regel Straßenfeger (hier erklären wir, wo man WM-Spiele in TV und Stream sehen kann ). Doch selbst zu WM-Zeiten kann sich nicht jeder für den Sport begeistern. Wer sich trotzdem auf der Couch unterhalten lassen will, muss aber nicht verzagen. Wir zeigen, welche Alternativen TV-Sender und Streamingdienste den WM-Muffeln bieten.

14. Juni, ab 16 Uhr: Eröffnungsfeier und -spiel

Wer schon dem WM-Auftakt entfliehen möchte, wird vor allem im Pay-TV oder bei Netflix und Co. fündig. Denn die frei empfangbaren Sender bemühen sich erst gar nicht, dem Spektakel mit einem besonderen Programm entgegenzutreten.

"Rosenheim Cops" im ZDF, "Verdachtsfälle" auf RTL, "Big Bang Theory" auf ProSieben – im Free-TV läuft nur das altbewährte Nachmittagsprogramm. Bessere Karten hat man hingegen auf Sky, Netflix und Amazon Prime Video. Denn im Juni sind wieder spannende Serien und Filme gestartet.

Sky punktet mit Comedy und Drama

• "The Last O.G.": Seit 7. Juni läuft die in den USA erfolgreich gestartete Comedyserie auch in Deutschland. Auf TNT Comedy HD können Sky-Abonnenten verfolgen, wie "The Last O.G.", der letzte "Original Gangsta", nach 15 Jahren im Gefängnis wieder ins normale Leben zurückfindet. Die Hindernisse: Tray (Tracy Morgan) erfährt nicht nur, dass er die ganze Zeit über Vater von Zwillingen war, sein altes Viertel Brooklyn ist inzwischen auch völlig verhipstert.

„The Last O.G.“-Trailer

• "Succession": Wer kein Problem mit englischen Originalfassungen hat, wird bei Sky zudem bestens mit der HBO-Serie um den Mediemogul Logan Roy (Brian Cox) unterhalten. Trotz seiner 80 Jahre will Roy sein Imperium noch immer nicht an eines seiner vier Kinder abgeben – eine Drama für die machthungrigen Rich Kids.

„Succession“-Trailer

Neue Superhelden auf Amazon Prime Video

• "Marvel's Cloak & Dagger": Ab 8. Juni gibt es Nachschlag aus dem Marvel-Universum bei Amazon Prime. "Heroes"-Autor Joe Pokaski erzählt die Geschichte der Teenager Tyrone ("Cloak", Aubrey Joseph) und Tandy ("Dagger", Olivia Holt), die ihre Superkräfte vereinen, um ihre Heimatstadt New Orleans vor einer Katastrophe zu bewahren. Romantische Komplikationen inbegriffen.

„Marvel’s Cloak & Dagger“-Trailer

• "Dietland": Gesellschaftskritisch wird es in dieser zehnteiligen Satire von "Buffy"-Produzentin Marti Noxon. Hauptperson ist die stark übergewichtige Plum Kettle (Joy Nash), die als Ghostwriterin für eine fiese Modemagazin-Chefin arbeitet. Als Kettle beschließt, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen, wird eine feministische Untergrundorganisation auf sie aufmerksam. Zusammen mit ihnen soll sie bestehende Schönheitsideale bekämpfen.

„Dietland“-Trailer

Netflix schenkt "Sense8"-Fans würdiges Ende

• "Sense8"-Finale: Acht Fremde aus der ganzen Welt fühlen sich durch ein tragisches Schicksal mental und emotional verbunden. Wieso das alles und warum trachtet ihnen ein gewisser Mr. Whispers nach dem Leben? "Sense8" kam zwar nicht bei der breiten Masse an, dafür aber umso mehr bei einigen Hardcore-Fans. Trotzdem erteilte Netflix einer dritten Staffel die Absage, beglückt die treusten Anhänger aber ab 8. Juni immerhin mit einem zweistündigen Serienfinale.

Trailer zum „Sense8“-Finale

• "13. November – Angriff auf Paris": Am 13. November 2015 sprengten sich vor dem Stade de France in Paris drei Selbstmordattentäter in die Luft, im Konzertsaal Bataclan schossen Angreifer während eines Auftritts der "Eagles of Death Metal" in die Menge, gleichzeitig kam es zu Anschlägen in Cafés und Bars. Berührende Dokumentation, die mithilfe von Opfern, Zeugen, Ermittlern und Experten die Tragödie nachzeichnet.

„13. November“-Trailer

16. Juni, ab 17 Uhr: Deutschland – Mexiko

Auch wenn Deutschland spielt, sind die Streaming-Neustarts verfügbar – kann man doch auf sie zugreifen, wann immer es gelegen kommt. Doch auch im Free-TV gibt es am Spieltag-Sonntag zumindest ein paar Alternativen.

Super RTL bittet zur eigenen WM

• "Toggo Serien-WM": Während Kroos, Özil, Hummels und Co. kicken, gestalten Kinder bei Super RTL ihr eigenes Programm. Täglich können sie dafür über ihre Lieblings-Cartoons abstimmen. Der Sieger gewinnt keinen Pokal, sondern einen Sendeplatz.

ProSieben setzt auf Science-Fiction

• "Fantastic Four – Rise of the Silver Surfer": Wer auf Übernatürliches steht und nicht allzu viel denken möchte, kann sich auf ProSieben von einem weiteren Marvel-Abenteuer berieseln lassen. Ein riesiger Himmelskörper stürzt darin auf die Erde herab, was eigentlich schon genug Chaos erzeugt. Doch dann müssen die vier Helden auch noch feststellen, das ein totgeglaubter Schurke lebendiger ist, als gedacht.

„Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer“-Trailer

Sat.1 schickt Antihelden ins Rennen

• "Megamind": Kritiker bescheinigten dieser animierten Superheldenpersiflage von 2010 einen hohen Spaßfaktor. Anders als üblich steht hier der Bösewicht im Mittelpunkt. Megamind gelingt es zwar endlich, seinen Erzfeind zur Strecke zu bringen, doch ohne Gegenspieler langweilt er sich bald. Also schafft er sich einen neuen Superhelden, der jedoch andere Pläne hat und lieber selbst Verbrechen begeht. Ungewöhnlich komplexe Geschichte, tolle Animation.

„Megamind“-Trailer

3Sat entführt in extreme Welten

• "Terra X: Eine Erde – viele Welten": Wer die spektakuläre Dokureihe im ZDF verpasst hat, bekommt auf 3Sat eine neue Chance. Drei Jahre lang waren die Teams für diese Produktion im Einsatz – auf 117 Drehreisen durch 40 Länder. Schon um 13.20 Uhr geht es los, alle sechs Folgen laufen hintereinander weg. Und wer danach ausnahmsweise doch noch wissen will, wie sich Deutschland beim Fußball schlägt: Die Naturdoku ist pünktlich zum Start der zweiten Halbzeit beendet.