Combat 18: Das steckt hinter der Gruppe aus dem "Polizeiruf 110"

Nach der Geiselnahme und dem Bekennervideo geht es für Bukow und König um jede Sekunde. Sie fürchten um das Leben von Jandali. Bukow fährt erneut in die Siedlung der Völkischen – und greift zu drastischen Maßnahmen, um von Meissner das zu erfahren, was er wissen will.

Foto: Christine Schroeder / NDR