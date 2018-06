„Tatort“ und „Polizeiruf“ setzen auf rechtsextreme Stories

Bukow und König eilen in das Haus, in dem sie Jandali vermuten.

Nach der Geiselnahme und dem Bekennervideo geht es für Bukow und König um jede Sekunde. Sie fürchten um das Leben von Jandali. Bukow fährt erneut in die Siedlung der Völkischen – und greift zu drastischen Maßnahmen, um von Meissner das zu erfahren, was er wissen will.

Der Mord an der Bürgermeisterkandidatin der rechtspopulistischen PFS beschäftigt die Kommissare Katrin König (Anneke Kim Sarnau), Alexander Bukow (Charly Hübner, r.) und Anton Pöschel (Andreas Guenther) im Rostocker „Polizeiruf 110: In Flammen“.

Berlin. Auf einem Bauernhof nahe Rostock haben sich Dutzende Neonazis breit gemacht, träumen von einer völkischen Heimat. Eine Aussteigerin, die bei einer populistischen Partei einstieg, wird getötet. Die ARD-Kommissare vom "Polizeiruf 110" übernehmen den Fall in dem "braunen Bullerbü" an der Ostsee.

Wem dieser Plot bekannt der Folge "In Flammen" an diesem Sonntag in der ARD vorkommt, täuscht sich nicht. Erst Mitte Mai ging es im "Tatort: Sonnenwende" um eine Gruppe rechter Bauern, die im Schwarzwald ihre völkisch-rechten Blut-und-Boden-Fantasien ausleben, als ein Mord geschieht.

Damit nicht genug. Anfang Juni hatten es die Münchner "Tatort"-Kommissare in der Folge "Freies Land" mit rechten Aussteigern und Verschwörungstheoretikern zu tun, die den real existierenden "Reichsbürgern" nachempfunden waren. Und auch die "Polizeiruf"-Folge "Demokratie stirbt in Finsternis" im April, in der es um sogenannte Prepper ging, spielte in die rechte Szene hinein als es um eine Dorf-Gang ging.

Florian Berg ist tot. Der junge Mann liegt mit aufgeschnittenen Pulsadern in seiner Badewanne. Was im Münchner „Tatort: Freies Land“ zuerst nach Suizid aussieht, wird schnell rätselhafter: Die Kriminalhauptkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, l.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) finden weder das Messer, mit dem Berg sich das Leben genommen haben soll, noch die Medikamente, mit denen er ruhiggestellt war. Foto: Hendrik Heiden / BR

Florians Mutter Johanna Berg (Doris Buchrucker) hatte die Leiche gefunden – und äußert gegenüber den Kommissaren einen Verdacht: Florian gehörte zu einer Gruppe Reichsbürger. Foto: Hendrik Heiden / BR

Eigentlich wollen Leitmayr und Batic den jungen Kollegen Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer, l.) zu den Ermittlungen ins drei Stunden entfernte Traitach schicken – aber der kann die beiden abwimmeln. Foto: Hendrik Heiden / BR

So gehen Batic und Leitmayr selbst an die Grenze Bayerns – und stehen vor den verschlossenen Toren des „Freien Landes“. Foto: Hendrik Heiden / BR

Dort hat Ludwig Schneider (Andreas Döhler, Mitte) eine Gruppe Staatsverdrossener um sich geschart: Die „Freiländer“ erkennen die Bundesrepublik nicht an und wollen sich selbst verwalten. Foto: Hendrik Heiden / BR



Lene (Anja Schneider) genießt den Ausblick auf das Freiland-Gelände. Foto: Hendrik Heiden / BR

Polizisten? Sind für die „Freiländer“ keine Autorität. Foto: Hendrik Heiden / BR

Das weiß Batics und Leitmayrs Traitacher Kollege Mooser (Sigi Zimmerschied, Mitte) schon längst. Er scheint aufgegeben zu haben – und ist den Münchner Polizisten keine Hilfe. Foto: Hendrik Heiden / BR

Ludwig Schneider, der Anführer der Freiländer, hat ein Geheimnis. Foto: Hendrik Heiden / BR

Lene (Anja Schneider) und Klaus (Simon Zagermann) haben ihren eigenen Verdacht. Foto: Hendrik Heiden / BR



Und Batic und Leitmayr bekommen in Traitach nicht mal was zu essen – außer ein Würstchen aus dem Automaten. Foto: Hendrik Heiden / BR

Batic und Leitmayr geraten in Streit, weil sie unterschiedlich vorgehen wollen. Foto: Hendrik Heiden / BR

Dabei könnte doch alles so schön sein. Foto: Hendrik Heiden / BR



ARD: "Tatort" greift immer aktuelle Themen auf

Setzen die Macher von "Tatort" und "Polizeiruf 110" gezielt auf das rechte Milieu, um Quote zu machen. Beim Ersten sieht man das nicht so. "Es ist nicht ,gewollt', dass Krimis vermehrt im rechtsextremen Milieu angesiedelt sind, sondern es sind Stoffe, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und Motiven und von verschiedenen Sendern in der letzten Zeit umgesetzt wurden", sagte eine ARD-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Rechtsradikale Bio-Bauern, zwielichtige Typen, ein Mord. Der „Tatort: Sonnenwende“ ist eine düstere Geschichte aus dem Schwarzwald. Der Kommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) findet die bodenständigen Bauern zuerst sympathisch, muss dann aber erkennen, welche Gesinnung hinter ihrem Treiben steckt. Foto: Benoît Linder / SWR

Bauer Volkmar Böttger (Nicki von Tempelhoff, li.) ist der Wortführer der „Wehrbauern“, wie sie sich nennen. Foto: Benoît Linder / SWR

Gerichtsmedizinerin Dr. Brunner (Christina Große) weiß anscheinend mehr als sie preisgeben will. Foto: Benoît Linder / SWR

Gerichtsmedizinerin Brunner muss sich von den Ermittlern Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) drängende Fragen gefallen lassen. Foto: Benoît Linder / SWR

Mechthild (Janina Fautz), die Schwester des Mordopfers, findet ein Handy mit brisanten Fotos. Foto: Benoît Linder / SWR



Eine zwielichtige Rolle spielt Torsten (David Zimmerschied, li.), der auf dem Hof von Volkmar (Nicki von Tempelhoff) arbeitet. Foto: Benoît Linder / SWR

Kommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) ist im Nebenberuf selbst Landwirt und freut sich zunächst über die Erntehilfe seiner Nachbarn. Foto: Benoît Linder / SWR

In der Schulzeit waren Volkmar Böttger (Nicki von Tempelhoff, li.) und Berg (Hans-Jochen Wagner) enge Freunde. Nun wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Foto: Benoît Linder / SWR

Schon bald kommt es zum Streit zwischen dem Ermittler und dem Landwirt. Foto: Benoît Linder / SWR

Hinter den Kulissen des Bauernhofs spielt sich eine ganz andere Geschichte ab. Foto: Benoît Linder / SWR



Ermittlerin Franziska Toblers (Eva Löbau, li.) muss feststellen, dass es mit der vermeintlich heilen Welt der Bauernfamilie nicht weit her ist. Foto: Benoît Linder / SWR

Kommissarin Tobler (Eva Löbau) macht sich Gedanken um Mechthild Böttger (Janina Fautz), die sich nach dem Tod ihrer älteren Schwester ganz auf die Arbeit auf dem Hof zurückzieht. Foto: Benoît Linder / SWR

Privat läuft es zwischen Franziska Tobler (Eva Löbau) und ihrem Freund Dimitri (Saro Emirze) nicht so richtig gut. Foto: Benoît Linder / SWR

Kommissar Berg (Hans-Jochen Wagner) liegt am Herzen, dass seine Freunde ihre Tochter so bald wie möglich begraben können, deshalb bittet er Cornelia Harms (Steffi Kühnert), sich um eine schnelle Freigabe der Leiche zu kümmern. Foto: Benoît Linder / SWR

Auch zwischen den beiden Ermittlern herrscht bei den Ermittlungen nicht immer Einigkeit. Foto: Benoît Linder / SWR



Das bäuerliche Milieu ist den beiden Schwarzwald-Kommissaren durchaus bekannt. Foto: Benoît Linder / SWR

Die Bauernfamilie Böttger hütet wohl ein dunkles Geheimnis. Foto: Benoît Linder / SWR

Bei ihren Ermittlungen kommen die Kommissare nur langsam voran. Foto: Benoît Linder / SWR

Kommissarin Tobler (Eva Löbau) tut sich schwer mit ihren Recherchen. Foto: Benoît Linder / SWR

Torsten (David Zimmerschied) übt keinen guten Einfluss auf die junge Mechthild (Janina Fautz) aus. Foto: Benoît Linder / SWR



Kommissar und Nebenbei-Landwirt Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) fühlt sich im alten Bauernhaus seiner Familie wohl und spielt mit dem Gedanken, den Job bei der Polizei aufzugeben. Foto: Benoît Linder / SWR

Für das Darsteller-Duo Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner ist „Sonnenwende“ der zweite Auftritt als „Tatort“-Ermittler. Foto: Benoît Linder / SWR



Der "Tatort" habe "immer aktuelle Themen aufgegriffen", so die Sprecherin weiter. Die momentane Häufung in der Ausstrahlung habe sich "hauptsächlich aus der Fertigstellung der einzelnen Krimis ergeben". Und weiter: "Soweit wir das Jahr überblicken können, stehen erst mal andere Stoffe und Milieus im Vordergrund."

Allerdings: Gerade wurde eine neue Folge des Dortmunder "Tatorts" abgedreht. Darin geht es um einen Mord auf einem ehemaligen Zechengelände. "Eine Spur", so die ARD-Ankündigung, "führt zu einem sogenannten Reichsbürger". Gesendet werde Ende des Jahres.