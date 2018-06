"Bachelorette": Nadine Klein soll in der RTL-Show Rosen verteilen

Happy Valentine’s Day❤️ Wenn es keine Rose vom Bachelor gab, dann einfach selber Schnittblumen kaufen!😂😜 Und warum nicht einfach Mama, Schwester oder der besten Freundin mal Rosen schenken?🌹Was sind eure Pläne für Valentinstag? #flowers #love #roses #valentinesday #everygirllovesflowers #casaflora

A post shared by N A D I N E K L E I N (@nadine.kln) on Feb 14, 2018 at 2:04am PST