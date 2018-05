Rita Ora orientierungslos – was man bei GNTM im TV nicht sah

Jetzt steht es fest: Toni hat die 13. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ gewonnen. Sie setzte sich in den vergangenen 15 Wochen gegen insgesamt 46 Konkurrentinnen durch und ist nun auf dem Cover der „Harper’s Bazaar“ zu sehen.

Toni ist die Siegerin bei "Gemany's next Topmodel" 2018 Jetzt steht es fest: Toni hat die 13. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ gewonnen. Sie setzte sich in den vergangenen 15 Wochen gegen insgesamt 46 Konkurrentinnen durch und ist nun auf dem Cover der „Harper’s Bazaar“ zu sehen.

Düsseldorf. Am Ende sind alle Augen auf Toni gerichtet. Die 18-jährige Schülerin aus Stuttgart wird am Donnerstagabend zum 13. "Germany's next Topmodel" gekürt – und verschwindet kurz nach der Entscheidung in einer Jubeltraube aus Familie und Freunden, während der obligatorische Glitzerschauer sanft auf sie herabrieselt.

Für die Zuschauer ist es allerorts das gleiche Bild – egal ob sie im Düsseldorfer ISS Dome sitzen oder zu Hause vor dem Fernseher mitfiebern. Doch wer ein Ticket für die Show in der Arena ergattert hat, kann in den Stunden zuvor noch mehr erleben als die Fans auf der heimischen Couch.

Der Einheizer

"Die Show beginnt in einer Minute! Bitte gehen Sie alle zu Ihren Plätzen!" Die Stimme, die um kurz vor 20 Uhr durch die Arena dröhnt, klingt wichtig. Man gehorcht mal besser. Auch wenn es eigentlich noch zu früh ist für den Sendestart. Oder?

"Begrüßen Sie jetzt mit mir: Heidiii… Klum!"

Gespannt schauen die meisten Zuschauer in der Halle auf die Bühne. Doch da regt sich: nichts. Natürlich nicht. Denn das ist nur die Probe. Und der Mann mit Mikro und Schmetterlingsanzug, der jetzt auf dem purpurfarbenen Laufsteg steht, ist noch nicht zufrieden.

Oluwatoniloba (Toni) Dreher-Adenuga ist die Gewinnerin bei „Germany’s next Topmodel“. Doch neben der Gewinnerin gab es noch mehr im Finale in Düsseldorf zu sehen. Wir zeigen die besten Bilder. Foto: Marcel Kusch / dpa

Toni (r) konnte es kaum glauben, als Heidi Klum sie als Gewinnerin bekannt gab. Foto: Marcel Kusch / dpa

Die Gewinnerin hatte sich im Finale gegen die Zweitplatzierte Julianna Townsend durchgesetzt. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Vor der Bekanntgabe der Siegerin gab es jedoch noch einige Challenges für die Models. Foto: Florian Ebener / Getty Images

An einem Seil hängend mussten sich die Kandidatinnen präsentieren. So auch Pia Riegel. Foto: Florian Ebener / Getty Images



Sie holte den dritten Platz in der diesjährigen Staffel. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Christina Peno musste als Erste der vier Finalistinnen ihre Hoffnungen auf den Titel begraben. Sie schied schon kurz nach Sendungsbeginn aus. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Klaudia „Klaudia mit K“ Giez war nicht unter den vier Finalistinnen, erhielt aber dennoch einen Preis: den „Personality Award“. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Die Sängerin Rita Ora trat während der Sendung auf. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Auch zur Musik von Shawn Mendes liefen die Kandidatinnen über den Catwalk. Foto: Marcel Kusch / dpa



Der Rapper Cro war nicht zum ersten Mal bei „Germany’s next Topmodel“ zu sehen. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Im Publikum ließen sich zahlreiche Prominente blicken. So der Musiker Tom Kaulitz (Mitte). Er ist der neue Partner von Heidi Klum. Und auch Schlagersänger Heino (rechts) war nach Düsseldorf gekommen. Foto: Florian Ebener / Getty Images

"Das geht noch besser!", fordert er – und das Publikum klatscht und kreischt artig lauter. Nicht nur kurz vor Showstart, auch in den Werbepausen erinnert er die Zuschauer immer wieder, dass sie gute Laune haben. Verwunderlich: Die Stimmung passt, obwohl sich der Veranstalter in der musikalischen Mottenkiste bedient hat. Es läuft DJ Ötzis "Hey, Baby".

Zwei Minuten Fame

Bei Andy Warhol waren es noch 15 Minuten im Rampenlicht, ProSieben gesteht den Mädchen immerhin zwei zu. In der ersten Werbepause dürfen die jüngeren Fans ihre Modelskills auf der Bühne zeigen.

"Du in Glitzer, kommst du mal nach vorne?" Der Einheizer beweist Fingerspitzengefühl. Die junge Dame hat offenbar ihre Hausaufgaben gemacht. Wie ein Profi läuft sie den Catwalk entlang, zieht auf dem Rückweg sogar ihr Jäckchen aus und wirft es sich kokett über die Schulter. Das alles mit Applaus von Juror Thomas Hayo. Ob er sie sich schon mal vormerkt?

Rita Ora findet den Ausgang nicht

Kann ja mal passieren: Nach ihrem Auftritt mit den verbliebenen zwei Finalistinnen Toni und Julianna verlässt Popstar Rita Ora die Bühne, weiß aber offenbar nicht so recht, wie es jetzt weitergeht. Im linken Bühnengraben sprinten zwei Security-Männer hinterher, um die orientierungslose Sängerin einzusammeln. Als wäre das alles so gewollt, wirft Rita Ora dem Publikum Küsschen zu. Der Extra-Applaus ist ihr sicher.

"Lauter!"

Wer schon mal eine Live-Sendung vor Ort gesehen hat, weiß: Wenn der Ton für die Zuschauer am Fernseher stimmt, muss er noch lange nicht in der Arena passen. Lippen lesen zu können, wäre jetzt hilfreich. Denn vor allem Juror Michael Michalsky und Heidi Klum herself sind für die Zuschauer auf den Rängen hin und wieder kaum zu verstehen.

Schon bald gibt es die ersten entnervten Rufe aus dem Publikum: "Lauter! Man versteht nichts!" Die Technik reagiert nicht immer. Was bei Klums noch schrillerer Live-Stimme manchmal aber ganz gut tut.

Die Wischer

Irgendwo muss das Konfetti ja hin, das ProSieben an diesem Abend so spendabel in die Luft schießt. Eifrige Wischerinnen feudeln den Glitzerregen während der Werbepausen weg. Besonders reinlich gehen sie dabei aber nicht vor. Denn die bunten Papierschnipsel werden zwar nicht unter den Teppich gekehrt, landen aber einfach nur links und rechts im Bühengraben. Wenn das die Mama sieht.

Keine Flitzer

Verschont bleibt ProSieben von größeren Zwischenfällen. Anders als noch vor fünf Jahren, als Femen-Aktivistinnen mit entblößten Brüsten die Bühne stürmten, läuft es in Düsseldorf gesittet. Die fünf Minuten, die das Live-Publikum den Fernsehzuschauern voraus ist, wären zumindest diesmal gar nicht nötig gewesen.