GNTM-Siegerin Toni: Das plant sie nun

Toni ist die Siegerin bei "Gemany's next Topmodel" 2018 Jetzt steht es fest: Toni hat die 13. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ gewonnen. Sie setzte sich in den vergangenen 15 Wochen gegen insgesamt 46 Konkurrentinnen durch und ist nun auf dem Cover der „Harper’s Bazaar“ zu sehen.

GNTM-Finale gewonnen – und nun? Siegerin Toni will sich nicht auf ihrem Ruhm ausruhen. Uns hat sie verraten, was sie nun alles plant.

Berlin. 18 Jahre jung, eine freche Zahnlücke und nigerianische Wurzeln: Toni Dreher-Adenuga aus Stuttgart ist "Germany's next Topmodel 2018". Die Schülerin wurde am Donnerstagabend im Konfetti-Regen von Heidi Klum zur Schönsten der 13. GNTM-Staffel gekürt .

Toni gewinnt neben einem Modelvertrag ein Preisgeld von 100.000 Euro und sie landet auf dem Cover der Zeitschrift "Harper's Bazaar".

Toni will erstmal studieren

Was sie mit dem Geld machen will, weiß das Nachwuchsmodel auch schon: sparen. Das klingt schon fast zu vernünftig für eine 18-Jährige. Doch auch beim Besuch in unserer Redaktion in der vergangenen Woche hatte Toni mit ihrer Professionalität überrascht.

Denn trotz Model-Leidenschaft, will die Schülerin erstmal mit einem Studium beginnen. "Moderation, Medienkommunikation oder Schauspiel – auf jeden Fall etwas, das mit Medien zu tun hat", verriet sie ihre Zukunftspläne. "Ich will eben noch etwas in der Hand haben." Das sei auch ihren Eltern sehr wichtig, die Mitglied einer christlichen Freikirche sind.

Oluwatoniloba (Toni) Dreher-Adenuga ist die Gewinnerin bei „Germany’s next Topmodel“. Doch neben der Gewinnerin gab es noch mehr im Finale in Düsseldorf zu sehen. Wir zeigen die besten Bilder. Foto: Marcel Kusch / dpa

Toni (r) konnte es kaum glauben, als Heidi Klum sie als Gewinnerin bekannt gab. Foto: Marcel Kusch / dpa

Die Gewinnerin hatte sich im Finale gegen die Zweitplatzierte Julianna Townsend durchgesetzt. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Vor der Bekanntgabe der Siegerin gab es jedoch noch einige Challenges für die Models. Foto: Florian Ebener / Getty Images

An einem Seil hängend mussten sich die Kandidatinnen präsentieren. So auch Pia Riegel. Foto: Florian Ebener / Getty Images



Sie holte den dritten Platz in der diesjährigen Staffel. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Christina Peno musste als Erste der vier Finalistinnen ihre Hoffnungen auf den Titel begraben. Sie schied schon kurz nach Sendungsbeginn aus. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Klaudia „Klaudia mit K“ Giez war nicht unter den vier Finalistinnen, erhielt aber dennoch einen Preis: den „Personality Award“. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Die Sängerin Rita Ora trat während der Sendung auf. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Auch zur Musik von Shawn Mendes liefen die Kandidatinnen über den Catwalk. Foto: Marcel Kusch / dpa



Der Rapper Cro war nicht zum ersten Mal bei „Germany’s next Topmodel“ zu sehen. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Im Publikum ließen sich zahlreiche Prominente blicken. So der Musiker Tom Kaulitz (Mitte). Er ist der neue Partner von Heidi Klum. Und auch Schlagersänger Heino (rechts) war nach Düsseldorf gekommen. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Ihre Eltern wollten nicht, dass sie sich auf dem Ruhm und dem Modeln ausruhe, so Toni. "Natürlich kann ich das [Modeln, Anmerk. d. Redakt.] gut, aber sie finden, dass es wichtig ist, dass ich noch etwas in der Tasche habe – vor allem weil ich noch so jung bin."

GNTM-Siegerin hat große Vorbilder

Plan A ist für Toni aber der Laufsteg. Schon als kleines Kind sei Modeln ihr Traum gewesen. "Als ich zehn Jahre alt war, haben mich Freunde und Familie immer "Das Model" genannt. Weil ich so dünn war und so lange Beine hatte", sagte Heidi Klums Auserwählte.

Tonis Vorbilder sind für GNTM-Fans keine Unbekannten: Stefanie Giesinger, die Gewinnerin 2014, und Lena Gerke, die erste Siegerin der Klum'schen Show, eifert Toni nach. "Weil sie einerseits Unterhaltung machen und andererseits auch Modeln. Das ist auch mein Ziel, das ich verfolge: einmal genauso groß zu sein, wie die."

Ihrem Ziel ist die 18-Jährige nun einen Schritt näher.