ESC setzt wichtige Zeichen für Deutschland und Europa

In der Woche vor dem ESC-Finale hat sich der deutsche Teilnehmer Michael Schulte viele Sympathien erarbeitet. Wir zeigen, wie er sich in Portugal gibt.

In der Woche vor dem ESC-Finale hat sich der deutsche Teilnehmer Michael Schulte viele Sympathien erarbeitet. Wir zeigen, wie er sich in Portugal gibt.

ESC 2018: Michael Schulte singt sich zum Sympathieträger In der Woche vor dem ESC-Finale hat sich der deutsche Teilnehmer Michael Schulte viele Sympathien erarbeitet. Wir zeigen, wie er sich in Portugal gibt.

Lissabon. Von der pompösen Show am Samstagabend beim ESC-Finale in Lissabon wird in China wenig zu sehen sein. Weil sich beim Auftritt des Iren Ryan O'Shaughnessy im zweiten Halbfinale am Donnerstag zwei Männer an den Händen hielten, verschwand der Beitrag aus der Fernsehübertragung.

Auf die Zensur des Senders Mango TV, der unter der Regie des staatlichen Senders Hunan TV steht, reagierten die ESC-Macher prompt und beendeten die Zusammenarbeit mit den Chinesen. Nur eines von vielen wichtigen Zeichen, das in diesen Tagen vom ESC ausgeht – auch für Deutschland.

Die Echo-Verleihung an Farid Bang und Kollegah in Berlin hat gezeigt, wie kraftvoll und wie gefährlich falsch verstandene künstlerische Freiheit sein kann, wie verletzend. Antisemitismus eine Bühne geboten zu haben, war glücklicherweise das Ende des deutschen Musikpreises . Schlimm genug, dass es danach einer tagelangen Debatte bedurfte, bis die Echo-Macher ein Einsehen hatten.

Der ESC hat für eine fast endlose Reihe denkwürdiger Auftritte gesorgt. Wir haben die besten von Udo Jürgens bis Stefan Raab bebildert. Dritte Teilnahme, erster Platz: 1966 sang sich Udo Jürgens mit „Merci Chérie“ in die Herzen der ESC-Fans und gewann den Grand Prix für Österreich. Bereits in den Jahren zuvor hatte der Sänger mitgemacht. 1964 kam er mit „Warum nur, warum?“ auf den sechsten Platz, 1965 landete er mit „Sag ihr, ich lass sie grüßen“ auf dem vierten Platz. Foto: United Archives International / imago

1965 machte die französische Sängerin France Gall beim Grand Prix Eurovision de la Chanson mit – und gewann für das Teilnehmerland Luxemburg den Wettbewerb. Ihr Lied „Poupée de cire, poupée de son“ stammte aus der Feder von Serge Gainsbourg. Gut 20 Jahre später stürmte France Gall dann mit „Ella, elle l’a“ die deutschen Charts. Foto: United Archives / imago

Schon vor seiner Teilnahme beim ESC war Cliff Richard ein Star. In den 60er Jahren galt der Sänger in Großbritannien als „Mr. Bestseller Nr. 1“. Doch beim Wettbewerb half das nicht weiter. 1968 landete er mit „Congratulations“ auf dem undankbaren zweiten Platz. 1973 versuchte er mit „Power To All Our Friends“ nochmal sein Glück. Besser wurde es nicht, er landete auf den dritten Platz. Foto: United Archives International / imago

„Wunder gibt es immer wieder“ ist ein Evergreen. Wer hätte gedacht, dass der Song seine Wurzeln im ESC hat? Katja Ebstein trat damit 1970 an und schaffte es auf den dritten Platz. Die Sängerin muss so begeistert gewesen sein von dem Musikwettbewerb, denn auch 1971 und 1980 ging es für sie auf die Bühne. Das letzte Mal sogar mit einem Song von ESC-Urgestein Ralph Siegel: „Theater.“ Foto: J. Wilds / Getty Images

26 Jahre jung war Julio Iglesias als er 1970 beim Grand Prix mitmachte. Mit „Gwendolyne“ landete er zwar nur auf dem vierten Platz – hinter Katja Ebstein – aber danach kam der internationale Durchbruch. Foto: dpa Picture-Alliance / Georg Goebel / picture-alliance / dpa



Ein schlichtes dunkelbraunes Abendkleid, eine begnadete Stimme und der Chansons „Après toi“ – so wurde die damals 20-jährige Vicky Leandros 1972 ESC-Königin. Der Song schafft es danach in die Charts und Vicky Leandros wird zum Schlagerstar. Foto: ZUMA/Keystone / imago

Sie sind wohl die bekanntesten ESC-Teilnehmer: ABBA. Ihre Hits kann auch heutzutage fast jeder noch mitsingen. 1974 legten Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson und Björn Ulvaeus den Grundstein für ihre ESC-Karriere: Mit dem Song „Waterloo“ gewannen sie in Brighton den weltgrößten Musikwettbewerb. Danach begeisterten sie mit Ohrwürmern wie „Dancing Queen“, „Super Trouper“ oder „The Winner Takes It All“. Foto: ZUMA/Keystone / imago

Ralph Siegels erste Retortenband „Dschinghis Khan" fuhr 1979 zum ESC nach Jerusalem. Der vierte Platz dort war nur der Anfang. Danach wurde der Song „Dschinghis Khan“ im Radio weltweit rauf und runter gespielt. „Dsching, Dsching, Dschingis Khan“ – den Ohrwurm kriegt man nur schwer aus dem Kopf. Foto: dpa Picture-Alliance / Heinz Browers / picture alliance / United Archiv

Blonde Locken, ein unschuldiger Blick und die weiße Gitarre auf dem Schoß: So landete 1982 die 17-jährige Nicole auf dem ersten Platz. „Ein Bisschen Frieden“ bescherte Deutschland den ersten ESC-Sieg. 28 Jahre lang war es der erste und einzige. Foto: Central Press / Getty Images

Mit dem Song Contest verbinden die Fans nicht nur ABBA oder Nicole, sondern vor allem Power-Balladen. Natürlich dürfen da Al Bano & Romina Power nicht fehlen. Das Gesangs-Duo trat gleich zweimal beim ESC auf: 1976 mit „We’ll Live It All Again (Noi lo riviremo di nuovo)“ und 1985 mit „Magic, Oh Magic“. Foto: imago stock&people / imago/teutopress



Millionen verkaufte Platten, ausverkaufte Tourneen und ein Hit nach dem anderen: Céline Dion ist ein Weltstar. Ob sie sich da noch an ihren Auftritt beim Grand Prix in Dublin erinnert? 1988 trat die Sängerin für die Schweiz und mit dem Song „Ne partez pas sans moi“ an – und gewann den Wettbewerb nur knapp gegen Scott Fitzgerald aus England. Foto: Horst Galuschka / imago

Über die Frisur und das Outfit lässt sich allerdings streiten. Aber das waren eben die 80er Jahre. Foto: Horst Galuschka / imago

In den 90ern wurden es outfittechnisch nicht unbedingt besser. Mit langen Haaren und blau-grünem Samt-Anzug rockte Guildo Horn 1998 über die ESC-Bühne in Birmingham. Der siebte Platz sprang dabei raus. Der Song „Guildo hat euch lieb“ bleibt unvergessen. Den hatte übrigens Stefan Raab unter dem Pseudonym Alf Igel komponiert. Foto: teutopress / imago

Auf dem Siegertreppchen landete 1998 Dana International, eine transsexuelle Sängerin aus Israel. Ein politisches Statement. Foto: ITAR-TASS / imago

Stefan Raab kam nach seiner Arbeit mit Guildo Horn anscheinend auf den ESC-Geschmack. 2000 sang er im Glitzer-Look „Wadde hadde dudde da“ und kam auf den fünften Platz. Auch in den Jahren danach war Raab immer wieder als Mentor von Künstlern dabei. Foto: REUTERS / Peter Mueller / REUTERS



Die Olsen Brothers aus Dänemark sorgten für eine Überraschung im Jahr 2000. Die gut gelaunten Brüder Jorgen und Niels passten auf den ersten Blick nicht in das Teilnehmerfeld mit eher jüngeren Popsternchen. Mit „Fly On The Wings Of Love“ schafften sie aber einen Hit, der auch heute noch von Zeit zu Zeit im Radio zu hören ist. Foto: dpa Picture-Alliance / epa Pressensbild Tobias Rostlund / picture-alliance / dpa

Julia Volkova (li.) und Lena Katina bildeten gemeinsam die Gruppe t.A.T.u und traten für Russland im Jahr 2003 an. Angeblich waren beide auch ein Paar, küssten sich auf der Bühne. Wie sich später herausstellte, waren die lesbischen Szenen nur gespielt. Foto: Sven Simon / imago

Lena Meyer-Landrut machte aus Deutschland nach mäßigem Abschneiden in den Vorjahren wieder ein ESC-Land. Mit „Satellite“ gewann die Sängerin im Jahr 2010 den Contest in Oslo. Foto: REUTERS / BOB STRONG / REUTERS

Großen Anteil an dem Erfolg hatte mal wieder Stefan Raab, der schon mit Guildo Horn und als Solokünstler beim ESC war. Raab hatte in einer Casting-Show „Unseren Star für Oslo“ gesucht – und in Lena gefunden. Foto: Oliver Vosshage / Getty Images

2011 in Düsseldorf versuchte Lena ihren Titel zu verteidigen. Am Ende landete sie auf Platz neun. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Conchita Wurst jubelt. Die Österreicherin konnte den Wettbewerb im Jahr 2014 in Kopenhagen für sich entscheiden. Wurst performte mit „Rise Like A Phoenix“ eine Ballade im Stil von James-Bond-Titelmelodien. Foto: REUTERS / SCANPIX DENMARK / REUTERS

Mans Zelmerlöw aus Schweden zeigte in Wien im Jahr 2015 eine Show, die nicht nur auf Gesang und Tanz, sondern auf eine aufwendige Video-Präsentation setzte. Offensichtlich kam diese Performance ganz gut an: Zelmerlöw holte den Sieg. Foto: Nigel Treblin / Getty Images

Der Auftritt der Sängerin Jamala aus der Ukraine im Jahr 2016 war höchst umstritten. Jamala trat mit einem Lied an, das inhaltlich die Vertreibung der Krim-Tartaren im Jahr 1944 kritisierte. Der russische Diktator Josef Stalin ließ damals die Tartaren nach der Rückeroberung der Krim von den Nazis deportieren. Beobachter werteten das Stück auch als aktuelle Kritik an der russischen Politik im Ukraine-Konflikt, der auch auf der Krim spielt. Mit dem Titel „1944“ landete Jamala einen Erfolg und gewann den ESC 2016 in Stockholm. Foto: ITAR-TASS / imago

ESC-Songs über Flüchtlinge, psychisch Kranke und gegen Terror

Beim ESC ist die Symbolik eine andere. Lange galt Netta aus Israel als Favoritin, die in "Toy" für Frauenrechte wirbt. Italien stellt sich in seinem Beitrag gegen Terror, Frankreich beklagt das Elend vieler Flüchtlinge mit einem Song, in dem es um ein auf einem Flüchtlingsboot geborenes Kind geht.

Die Maltesin Christabelle warb in ihrem Lied für Toleranz für psychisch Kranke. Und natürlich dürfen sich die irischen Männer auf der Bühne an den Händen halten. Dass der ESC in dieser Hinsicht alles andere als verklemmt ist, weiß man spätestens seit 2014 und dem Sieg des österreichischen Travestiekünstlers Conchita Wurst.

Dass beim ESC auch viel Pop-Einerlei, Windmaschine und Feuerfontänen inszeniert werden, sollte diese Botschaften in der Bewertung des Gesangswettbewerbs nicht in den Hintergrund rücken. Botschaften, die aus Europa an 20.000 Fans in der größten Veranstaltungshalle Portugals gerichtet werden - und an rund 200 Millionen Zuschauer vor dem Fernsehen.

Im Übrigen: Es ist in Lissabon nicht nur selbstverständlich, dass Ryan O'Shaughnessy auftreten darf, wie er das will. Er gehört auch zu den Top-Favoriten .

Er hatte es am 22. Februar geschafft und den deutschen ESC-Vorentscheid gewonnen: Michael Schulte tritt am 12. Mai in Portugals Hauptstadt Lissabon beim Finale des 63. Eurovision Song Contests an. Für ihn heißt es also am Samstag: Daumen drücken! Wir zeigen die letzten neun deutschen Teilnehmer des bunten Musikwettbewerbs. Foto: dpa Picture-Alliance / Annegret Hilse / SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon

Levina stand am 13. Mai 2017 auf der ESC-Bühne in Kiew (Ukraine). Sie belegte mit ihrem Song „Perfect Life“ leider nur den vorletzten Platz. Foto: Michael Campanella / Getty Images

Jamie-Lee vertrat Deutschland beim Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm (Schweden). Mit ihrem Titel „Ghost“ holte sie 11 Punkte. Es reichte nur zum letzten Platz. Foto: Michael Campanella / Getty Images

Ann Sophie trat am 23. Mai 2015 mit ihrem Song „Black Smoke“ für Deutschland in Wien an. Punkte gab es keine. Sie belegte mit dem österreichischen Beitrag den letzten Platz von 27 Kandidaten. Foto: dpa Picture-Alliance / Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

Das Musikerinnentrio Elaiza aus Berlin vertrat Deutschland am 10. Mai 2014 in Kopenhagen (Dänemark). Die Band holte mit ihrem Song „Is It Right“ 39 Punkte und den 18. Platz. 26 Interpreten nahmen insgesamt teil. Foto: Ragnar Singsaas / Getty Images



Im Finale des ESC 2013 in Malmö (Schweden) schaffte es die Band Cascada auf Platz 21. Mit ihrem Beitrag „Glorious“ konnte die Sängerin Natalie Horler 18 Punkte ergattern. Foto: Ragnar Singsaas / Getty Images

Roman Lob ging am 26. Mai 2012 in Baku (Aserbaidschan) ins Rennen. Sein Lied „Standing Still“ fand durchaus großen Anklang. 110 Punkte brachten ihn auf Platz acht. Foto: dpa Picture-Alliance / Jörg Carstensen / picture alliance / dpa

Lena Meyer-Landruts „Taken by a Stranger“ schaffte es in Düsseldorf auf Platz zehn. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Und mit „Satellite“ holte Lena 2010 in Oslo (Norwegen) den ersten Platz. Zuletzt hatte Deutschland 1982 den ESC-Sieg nach Hause gebracht. Die damals 17-jährige Nicole überzeugte mit „Ein bißchen Frieden“. Foto: Rolf Klatt / Getty Images

Alex Swings Oscar Sings! – das Musikduo, das aus dem deutschen Musikproduzenten Alex Christensen (Hintergrund) und dem US-amerikanischen Sänger Oscar Loya besteht – belegte beim Finale des 54. ESC in Moskau den 20. Platz unter 25 Teilnehmern. Foto: dpa Picture-Alliance / Ulrich Perrey / picture-alliance/ dpa



Unterstützt wurden sie von Burlesque – Künstlerin Dita van Teese. Foto: dpa Picture-Alliance / Ulrich Perrey / picture-alliance/ dpa

Die Band „No Angels“ mit ihren Mitgliedern Nadja Benaissa (l-r), Sandy Mölling, Jessica Wahls und Lucy Diakowska bei ihrem ESC-Auftritt 2008 in Belgrad (Serbien). Im Finale traten 25 Nationen an. Die vier schafften es auf den drittletzten Platz im Finale. Foto: dpa Picture-Alliance / Jörg Carstensen / picture-alliance/ dpa