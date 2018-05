Panne bei GNTM: Verrät ProSieben vorab, wer rausfliegt?

Das muss man über "Germany's next Topmodel" wissen

Bei „Germany’s next Topmodel“ müssen vor dem Halbfinale wohl noch drei Kandidatinnen gehen. ProSieben hat offenbar selbst gespoilert.

Berlin. Julianna, Klaudia, Pia, Sally, Sara und Toni aus Team Weiß, Christina und Jennifer aus Team Schwarz. Diese acht Kandidatinnen sind noch drin bei "Germany's next Topmodel". Und nachdem sich Heidi Klum in der vergangenen Woche gnädig mit den "Määäädchen" zeigte, nicht einer Kandidatin das Foto verweigerte, ist jetzt schon klar: Bei vier Mädels im sogenannten Shoot out, der GNTM-K.O.-Runde, müssen mindestens zwei Models die Show verlassen.

Allerdings heizte ProSieben das Feuer, das die Gerüchteküche brodeln lässt, selbst an. Wie unter einem Instagram-Foto der Kandidatin Klaudia zu lesen ist, hatte ProSieben offenbar zwischenzeitlich auf seiner Homepage drei Kandidatinnen als rausgeflogen markiert, die eigentlich noch dabei sind.

(Achtung: Wer weiter mitfiebern will, sollte nicht weiterlesen.)

Drei GNTM-Kandidatinnen schwarz-weiß markiert

Auf der Seite sind alle Kandidatinnen der aktuellen Staffel mit Foto aufgelistet. Diejenigen, die ihren Traum vom Topmodel-Dasein schon begraben mussten, sind in schwarz-weiß abgebildet, die verbliebenen Kandidatinnen strahlen dem Betrachter in Farbe entgegen.

Und demnach waren zwischenzeitlich offenbar Klaudia, Sally und Sara nur noch in schwarz-weiß zu sehen. Blöder Zufall? Oder ein Fehler vom Sender, der einfach zu früh die Farbe abgesaugt hatte?

Zudem kommentiert auf Instagram eine Userin Klaudias Foto mit den Worten: "Auf der ProSieben-Seite stand kurz, dass du ausgeschieden bist. Heißt das, du scheidest beim Shoot out aus?"

Dreier-Finale wäre denkbar

Drei Kandidatinnen, sind das nicht ein bisschen viele auf einmal? Nicht unbedingt. Zwei Shoot-out-Kandidatinnen müssen am Donnerstag ohnehin fliegen. Das würde mit Sara und Klaudia passen. Wenn als dritte Kandidatin am Ende der Sendung zusätzlich Sally gehen würde, blieben noch fünf Models fürs Halbfinale übrig.

Dort könnte Heidi noch ein oder zwei weiteren Models den Laufpass geben. Ein Dreier-Finale wäre doch gar nicht so ungewöhnlich. (jkali)