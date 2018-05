Obi, Hornbach und Co. – So schneiden die Baumärkte im ZDF-Test ab

Das ZDF hat Obi, Hornbach und Co. einem Test in fünf Kategorien unterzogen. Die Ergebnisse zum Preis und der Qualität überraschen.

Heimwerken Obi und Co. – So schneiden die Baumärkte im ZDF-Test ab

Berlin. Im Sommer verbringen viele Deutsche ihre Zeit mit Gartenarbeit, Grillen oder Renovierungsarbeiten am Haus. Doch meist gestaltet sich der Kauf von Werkzeugen und Materialien im Baumarkt schwerer als die Arbeit selbst. Das ZDF hat in der Sendung "Obi, Hornbach & Co." nun getestet, in welchem Baumarkt das Einkaufen am schnellsten geht und wo die Qualität am besten ist. Und selbstverständlich ging es auch um den Preis.

Der Sender hat die Baumärkte die drei größten deutschen Baumärkte Obi , Hornbach und Bauhaus nach fünf Kategorien getestet. In den Rubriken Preis, Qualität, Gesundheit, Service und Fairness mussten die Märkte sich beweisen. Die Ergebnisse im Detail und das Endergebnis sind teilweise überraschend:

Wie Obi, Hornbach und Co. beim Preis abschneiden

Um die Preise der Baumärkte vergleichen zu können, hat das ZDF Testkäufer mit einer Einkaufsliste losgeschickt, auf der die am häufigsten verkauften Produkte standen: Akkuschrauber, Fenstersauger, Terrassenholz, Verlegeplatten, Gips, Grünbelagentferner und Wandfarbe. Das Ergebnis: während bei Hornbach (212,14 Euro) und Obi (218,30 Euro) die Preise recht nah beieinander lagen, war Bauhaus wesentlich teurer (250,84 Euro).

• Qualität

Doch was nutzt der günstigste Preis, wenn die selbstgebaute Holzterrasse wegfault oder erst gar nicht aufzubauen ist, weil der Akkuschrauber durchbrennt? Bei der Qualität der Eigenprodukte waren im Fernsehtest nämlich deutliche Unterschiede auszumachen. Das Ergebnis: Durch gute Akkubohrer und gutes Holz holt sich Obi in dieser Kategorie einen Punkt. Auch Bauhaus kann punkten. Hornbach geht leer aus, wohl auch, weil die Märkte insgesamt die geringste Auswahl haben.

• Gesundheit

Dass Farben und Teppiche mitunter gesundheitsschädliche Mittel enthalten, ist weithin bekannt. Doch wie sieht es bei Holzplatten und anderen Produkten aus? Das ZDF hat diese getestet und bei Hornbachs und Bauhaus' Eigenmarken Wandfarben mit bedenklichen Inhaltsstoffen gefunden. Die Terpene und Formaldehyde können allergische Reaktionen hervorrufen. Das Ergebnis: Weil die Eigenmarke von Obi besser abschneidet und auch die Verlegplatten aus Holz unbedenklich sind, gewinnt Obi in dieser Kategorie.

• Service

Wer auf der Suche nach ungewöhnlichen Schrauben oder einem bestimmten Service ist, muss in Baumärkten erst einmal den zuständigen Mitarbeiter finden. Dabei beweisen Obi und Hornbach im ZDF-Test, dass viele Baumarktmitarbeiter besser sind als ihr Ruf. In den beiden Märkten erhielten die Testkäufer schnell die gesuchten Madenschrauben und schräg geschnittene Holzplatten. Das Ergebnis: Während Hornbach in beiden Tests durchfiel, schneiden die anderen beiden Konkurrenten gut ab.

• Fairness

In seinen Werbespots zeigt Hornbach ehrlich und hart arbeitende Handwerker, die Steine zurecht schlagen und Bretter bohren. Doch gehen bei den Lieferanten von Hölzern und Steinen und den Baumärkten selbst auch ehrliche Arbeiter ihrer Arbeit nach? Das Ergebnis: Laut ZDF gilt das uneingeschränkt nur für Hornbach. Dort werden die Mitarbeiter nach Firmenangaben nach Tarif bezahlt. Und auch die getesteten Natursteine kommen auch aus kontrollierten Steinbrüchen.

• Fazit

Am Ende erhalten alle Baumärkte gleich viele Punkte – und zwar zwei. Vor allem die Ergebnisse der Testeinkäufer zeigen aber, dass in die Gesamtbetrachtung viele subjektive Eindrücke und Stichproben einfließen. Als Anleitung für den Kunden dient die ZDF-Sendung deshalb nur bedingt. Dennoch enthält der Film wichtige Tipps, die Kunden beim Baumarktbesuch beachten sollten. Diese Tipps haben wir im Video zusammengefasst (siehe oben).

Um ein verlässliches Ergebnis zu liefern hätte das ZDF vielleicht auch testen müssen, wie weit die Baumärkte von Wohngebieten entfernt liegen, welche weiteren Services (Werkzeug- und Autoverleih) sie anbieten und wie unabhängige Handwerksläden abschneiden.

Die Sendung sehen Sie hier in der ZDF-Mediathek.