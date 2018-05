DSDS 2018: Marie Wegener gewinnt "Deutschland sucht den Superstar"

Köln. Es ist ein seltsames Bild: Am Ende sitzt die Siegerin im Publikum, ihre abgeschlagenen Gegner stehen auf der Bühne. Denn aus Jugendschutzgründen darf Marie Wegener nicht mehr auf die Bühne, als sie am Samstag eine halbe Stunde vor Mitternacht zur Gewinnerin der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) gekürt wird.

Mit ihren 16 Jahren ist Marie der bisher jüngste "Superstar". Sie ist gleichzeitig die Nachfolgerin des fast schon vergessenen Vorjahressiegers Alphonso Williams – mit 54 Jahren bisheriger Alterspräsident.

Dieter Bohlen komponierte Marie Wegeners Siegessong

Die Duisburgerin Marie Wegener ist mit ihren 16 Jahren die bisher jüngste DSDS-Gewinnerin.

Die Show, die RTL als das "unglaubliche Finale" tituliert, beginnt mit entsprechend viel Tamtam, Pyrotechnik und Feuerregen. Während die Jury aus Musikproduzent Mousse T. (51), Sängerin Carolin Niemczyk (27) und Schlagersängerin Ella Endlich (33) gemeinsam die Bühne betritt, bekommt Chefjuror Dieter Bohlen einen denkwürdigen Solo-Auftritt: Als "Kaiser aller Castingshows" wird der 64-Jährige auf einem Thron in einem funkelnden Spiegel-Anzug in die Halle gefahren und von den Zuschauern bejubelt, als wäre er der eigentliche Superstar.

Und irgendwie ist er es am Ende auch: Denn Bohlen hat den Finalsong "Königlich" von Marie komponiert. Den Song, den Marie ihrer Mutter als Liebeserklärung widmet, was nicht nur Jurorin Ella Endlich zu Tränen rührt. "Du bist die Gefühlskönigin", lobt Carolin Niemczyk nach dem Auftritt, bei dem Marie mehrere Meter hoch über der Bühne von einem überdimensionalen Königinnenkleid herab singt.

Heiratsantrag vor Millionenpublikum

„Königlich“ heißt der von Dieter Bohlen komponierte Song, den Marie Wegener vor ihrem Sieg sang.

Gefühl und Kitsch kommen also auch in der Jubiläumsstaffel nicht zu kurz. In Einspielfilmen berichten die Kandidaten von Schicksalsschlägen: die Krebserkrankung der Mutter, der abgebrochene Kontakt zum Vater, die zerbrochene Liebe. In einer Probe vor dem Halbfinale bekommt Kandidatin Janina El Arguioui einen Heiratsantrag – vor laufenden Kameras und der versammelten Familie.

Seit 2002 läuft „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL. In der ersten Staffel konnte Alexander Klaws die Casting-Show für sich entscheiden. Wir zeigen die Sieger aller 14 Staffeln. Foto: dpa Picture-Alliance / Achim Scheidemann / picture-alliance / dpa

Damals saßen neben dem selbsterklärten „Pop-Titan“ Dieter Bohlen auch Thomas Bug, Shona Fraser und Thomas M. Stein in der Jury. Alexander Klaws setzte sich im Finale am 8. März 2003 gegen Juliette Schoppmann durch. Foto: teutopress / imago stock&people

Heute – nach einigen Nummer-eins-Hits – ist Klaws ein erfolgreicher Musical-Darsteller. Er spielte die Hauptrolle in Disneys „Tarzan“. Im Berliner Theater des Westens steht er für die Hollywood-Adaption „Ghost“ auf der Bühne. Foto: Stage Entertainment / Stage Metronom Theater am CentrO

Im Herbst 2003 ging DSDS mit unveränderter Jurykonstellation in die zweite Runde. Dieses Mal konnte eine Frau das Finale für sich entscheiden: Elli Erl. Foto: T-F-Foto / Imago

Mittlerweile hat sich Elli Erl von den großen Show-Bühnen verabschiedet. Sie arbeitet als Lehrerin an einer Düsseldorfer Realschule. Foto: teutopress / imago



Die dritte Staffel DSDS gewann Rocker Tobias Regner. Foto: Ralph Orlowski / Getty Images

Heute sagt der Musiker, er würde nicht noch einmal an DSDS teilnehmen. Er macht noch immer Musik, kann aber davon alleine nicht leben und gibt Gitarrenunterricht. Foto: Future Image / imago stock&people

Mark Medlock ist der Superstar 2007: Der Sieger der vierten Staffel wurde zu Dieter Bohlens Schützling. Foto: T-F-Foto / imago

Als Musiker feierte Medlock viele Erfolge. 2008 gewann er den Echo. Mehrfach verkündete der Sänger das Ende seiner Musikkarriere, doch er kam immer wieder zurück. Im März 2017 veröffentlichte er sein neues Album „Zwischenwelten“. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

2008 gewann Thomas Godoj die Casting-Show. Foto: T-F-Foto / imago



Godoj ist weiter im Musikbusiness aktiv. Außerdem veröffentlichte er 2013 ein Buch mit dem Titel „Männer sind so“. Foto: FUNKE Foto Services / Michael Ko / Funke Foto Services

Daniel Schuhmacher entschied die sechste Staffel DSDS für sich. Foto: teutopress / imago

Der Sänger steht auch heute noch auf der Bühne. Er veröffentlichte mehrere Alben, das letzte 2013. Foto: Becker&Bredel / imago

Optisch hat Schumacher seit seiner DSDS eine drastische Wandlung vollzogen. Zwischenzeitlich trug er sein Haar lang und blond, nun dunkel und kurz. Außerdem entwickelte er eine Leidenschaft für Tattoos. 2015 hatte Schumacher sein Coming-Out. Foto: DeFodi / imago

Mehrzad Marashi ist der Gewinner aus dem Jahr 2010. Er setzte sich in der siebten Staffel gegen Menowin Fröhlich durch. Foto: STAR-MEDIA / imago stock&people



2013 trat der Sänger gegen Daniel Aminati beim SAT.1-Promiboxen an. Er ist auch heute noch als Musiker aktiv. Foto: Lumma Foto / imago

Der wohl bekannteste DSDS-Sieger stammt aus dem Jahr 2011: Pietro Lombardi. Foto: Future Image / imago stock&people

Er trat im Finale am 7. Mai 2011 ausgerechnet gegen Sarah Engels an, seine spätere Ehefrau. Foto: Star Media / imago stock&people

Im März 2013 heiratete das Paar. Im Juni 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt. 2016 folgte die Trennung – die medienwirksam ausgeschlachtet wurde. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Luca Hänni ist der erste Schweizer, der das DSDS-Casting für sich entscheiden konnte. Foto: T-F-Foto / imago stock&people



Hänni setzte sich 2012 gegen Daniele Negroni durch. Beide sind noch immer als Musiker aktiv. Foto: Future Image / imago stock&people

Mit Beatrice Egli gewann 2013 die erste Schlagersängerin die Casting-Show. Sie feiert seitdem mit ihrem Musikstil große Erfolge. Foto: Christian Marquardt / Getty Images

Aneta Sablik: Sie entschied das Finale der elften Staffel DSDS für sich. Schnell wurde es allerdings ruhig um sie. Seit April ist Sablik mit DJ Bobo auf Tour. Foto: Sascha Steinbach / Getty Images

Severino Seeger gewann die zwölfte Staffel der Show. Foto: Alexander Koerner / Getty Images

Schon während der Ausstrahlung der Staffel geriet er in die Schlagzeilen, da er wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs angeklagt war. Foto: Sascha Steinbach / Getty Images



Nach seinem Sieg wurde er in dem Verfahren zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Daraufhin distanzierten sich sowohl Dieter Bohlen als auch der Sender RTL von ihm. Foto: Alexander Koerner / Getty Images

Am 7. Mai 2016 wurde Prince Damien Ritzinger zum neuen Superstar gekürt. Prince Damien ist in dem Animationsfilm „Sing“ zu hören, der am 8. Dezember 2016 in die deutschen Kinos kam. Dort leiht der 14. DSDS-Sieger einem Frosch seine Stimme. Foto: Mathis Wienand / Getty Images

Alphonso Williams hat die 14. Staffel gewonnen. Der gebürtige Amerikaner, der 1980 als US-Soldat nach Deutschland kam und heute in Wiefelstede bei Oldenburg lebt, setzte sich mit gut 40 Prozent der Zuschauerstimmen im Finale durch. Foto: Christoph Hardt / imago/Future Image

Der über zwei Meter große Sohn eines Baptistenpredigers überzeugte vor allem mit seinen Qualitäten als Entertainer und Stimmungskanone. „Diese Gabe, die Massen zu begeistern, das kann einem niemand beibringen“, sagte Juror H. P. Baxxter. Co-Jurorin Michelle erklärte: „Du schaffst es, die Menschen zu bewegen im Herzen.“ Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Marie galt schon früh als Favoritin der Staffel. Am Ende stimmen 64 Prozent der Fernsehzuschauer für das "gefühlvolle Sternchen" aus Duisburg, das sich nun über einen Plattenvertrag und 500.000 Euro freuen kann. Zweiter wird der Schweizer Michel Truog (26), gefolgt vom "singenden Fliesenleger" Michael Rauscher (20) und "Powerfrau" El Arguioui (30).

„Deutschland sucht den Superstar“ ging im Januar 2018 in die 15. Runde. In der Jury sitzen Poptitan Dieter Bohlen (r.) und drei Neuzugänge: Carolin Niemczyk, Mousse T. und Ella Endlich (v.l.). Wir stellen die neue Jury vor. Foto: RTL

Natürlich auch in diesem Jahr wieder in der DSDS-Jury: Pop-Titan und Chefjuror Dieter Bohlen. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Mit „Küss mich, halt mich, lieb mich“ landete sie 2009 ihren bis dahin größten Hit: Musical-, Pop und Schlagersängerin Ella Endlich feiert nun Premiere in der DSDS-Jury. Foto: Felix M. Weber

Die 33-Jährige nahm mit ihrem Lied „Adrenalin“ an der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2016 teil. Foto: Mathis Wienand / Getty Images

Auch die Popsängerin Carolin Niemczyk von „Glasperlenspiel“ sitzt in der Jubiläumsstaffel in der Jury. Foto: Daniel Grunenberg



Mit der deutschen Elektropop-Erfolgsband „Glasperlenspiel“ steht Carolin Niemczyk und ihr Lebensgefährte Daniel Grunenberg seit 2010 auf der Bühne. Ihren Durchbruch feierten sie mit der Debütsingle „Echt“. Bisher wurden sie mit acht goldenen und drei Platin-Schallplatten geehrt. Alleine der Megahit „Geiles Leben“ erhielt Doppelplatin für über 800.000 verkaufte Einheiten und entwickelte sich so zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Songs der letzten Jahre. Foto: Jan Hetfleisch / Getty Images

Mousse T. ist der zweite männliche Juror der 15. Staffel von DSDS. Der international erfolgreiche Produzent und DJ machte sich zunächst als Remixer einen Namen und arbeitete unter anderem mit Michael Jackson, Backstreet Boys und Missy Elliot zusammen. Foto: Jens Koch

1998 hatte er seinen Durchbruch mit der Erfolgssingle „Horny `98“. Mit dem Hit „Sex Bomb“, den er exklusiv für Tom Jones schrieb, schaffte Mousse T. auch die internationale Anerkennung als Songwriter und Musikproduzent. Als erster Europäer bekam er 1998 eine Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best Remixed Recording“. Foto: Future Image / imago

Bewerbungsrunde für 16. DSDS-Staffel läuft schon

Noch einmal singen darf Siegerin Marie an diesem Abend nicht. Während sie im Publikum jubelt, wiederholt RTL ihren Auftritt des Bohlen-Songs "Königlich". Und die letzten Worte der Staffel gebühren dem Poptitan persönlich. Sie lauten schlicht: "Bis zum nächsten Mal." Die Bewerbungsrunde für die neue DSDS-Staffel läuft bereits. (dpa)