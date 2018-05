„Let’s Dance“: Darum ist Iris Mareike Steen wie der HSV

Bela Klentze hat seine Karriere schon im Kindesalter begonnen. Mit elf spielte er in der Tatortfolge „Kleine Diebe“ und in „Nirgendwo in Afrika“ von Caroline Link mit. 2008 bis 2009 machte er in der Telenovela „Wege zum Glück“ mit, später in der Daily-Soap „Unter Uns“ und seit Dezember 2016 in „Alles was zählt“.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi