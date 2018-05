„Tote Mädchen lügen nicht“ auf Netflix: Zweite Staffel startet im Mai

"Tote Mädchen lügen nicht": Darum ist diese Netflix-Serie so umstritten

"Tote Mädchen lügen nicht": Darum ist diese Netflix-Serie so umstritten Mediziner und Experten warnen vor der Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht". Die Serie thematisiert den Selbstmord einer Jugendlichen. Offenbar sind nun sogar erste Suizide auf die Serie zurückzuführen.

Berlin. Die umstrittene Serie "Tote Mädchen lügen nicht" geht in die zweite Staffel. Die neuen Folgen sind vom 18. Mai an auf Netflix zu sehen, wie der Streamingdienst mitteilt. In der US-Serie geht es um den Suizid der Highschool-Schülerin Hannah Baker. Kritiker werfen den Produzenten vor, das Thema zu leichtfertig zu behandeln.

Nach dem Serienstart im März 2017 wurde kontrovers diskutiert, ob die Serie womöglich Jugendliche mit Suizidgedanken ermuntern könnte, der Hauptfigur nachzueifern. Tatsächlich registrierte Google kurz nach dem Serienstart deutlich mehr Nutzeranfragen zum Thema Suizid. Ob die Serie aber tatsächlich für mehr Selbstmorde verantwortlich ist, ist umstritten.

Katherine Langford als Schülerin Hannah Baker in der ersten Staffel von „Tote Mädchen lügen nicht“: Vom 18. Mai an sind auf Netflix die neuen Folgen der US-Serie zu sehenA

Foto: Beth Dubber/Netflix / imago/Cinema Publishers Collection

Die ersten 13 Folgen der Serie haben die Ereignisse bis zum Tod der 17-jährigen Hannah thematisiert. Jede Episode behandelte dabei einen Grund, der die Schülerin ihrer Entscheidung näher brachte, etwa Mobbing an ihrer neuen Schule. Die zweite Staffel setzt nach Netflix-Angaben nach dem Tod Hannahs ein und behandelt die Aufarbeitung der Ereignisse. (küp)

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.