Fernsehpreis: Lola für Marie Bäumer als beste Schauspielerin

Lola-Verleihung in Berlin In Berlin findet zum 68. Mal die Verleihung des Deutschen Filmpreises statt. Die Gala wird von Edin Hasanovic moderiert. In 16 Kategorien werden die LOLAs vergeben – darunter "Bester Spielfilm" u...

Berlin. Marie Bäumer ist bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Die 48-Jährige wurde am Freitagabend in Berlin für ihre Rolle als Romy Schneider in Emily Atefs Drama "3 Tage in Quiberon" geehrt.

"Ich bin sooooo glücklich, ich freue mich so unglaublich", rief Bäumer völlig überwältigt und fast in Tränen aufgelöst. Für sie sei mit diesem Film die Leidenschaft für das Kino noch einmal neu entfacht worden.

Lola für "Amelie rennt"

Der Romy-Schneider-Film ist mit zehn Nominierungen der große Favorit des Abends. Vier Lolas erhielt das Drama bis zum frühen Abend bereits. Bäumer nahm die Lola-Trophäe aus der Hand von Schauspieler Charly Hübner entgegen, der in dem Film an ihrer Seite spielt.

Marie Bäumer spielt die Hauptrolle im „3 Tage in Quiberon" von Emily Atef über das Leben von Romy Schneider. Das Drama ist gleich zehnmal nominiert und gilt als Favorit.

Marie Bäumer, als beste Schauspielerin im Rennen, mit ihrem Schauspielkollegen Oliver Masucci („Herrliche Zeiten"), der für die beste männliche Hauptrolle nominiert ist.

Schauspielerin Karoline Herfurth spielt die Titelrolle in dem als bester Kinderfilm nominierten Streifen „Die kleine Hexe".

Ronald Zehrfeld und Christina Hecke kommen gemeinsam zur Gala im Palais am Funkturm.

Die Schauspielerin Diane Kruger („Aus dem Nichts") konkurriert gegen Marie Bäumer als beste Schauspielerin.

Iris Berben, Präsidentin der Deutschen Filmakademie, moderiert die Verleihungsgala gemeinsam mit Schauspieler Edin Hasanovic. Das Erste zeigt die Gala ab 22 Uhr.

Christian Berkel und Andrea Sawatzki

Fahri Yardim

Anke Engelke

Moderatorin Palina Rojinski

Die Lola für den besten Kinderfilm geht an "Amelie rennt". In dem ebenso berührenden wie witzigen Film von Tobias Wiemann geht es um ein asthmakrankes Mädchen aus Berlin, das in den Alpen neue Kraft und Orientierung für sein Leben erhält. (dpa)