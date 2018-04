Heino Ferch kämpft als „Der Richter“ gegen das Drehbuch

Essen. Man sollte in Sachen Krimi nicht zu früh jubilieren. Auch wenn man gerade einen höchst amüsanten Fall im Schnee genossen hat ("Steirerkind") oder gleich zwei herausragende "Tatort"-Filme hintereinander ("Unter Kriegern", "Ich töte niemand"). Die nächste Enttäuschung wartet mit Sicherheit.

In diesem Fall heißt sie "Der Richter" und soll laut ZDF eine längst fällige Lücke schließen. Was natürlich nicht stimmt, denn Richter hat es in maßvoller Zahl schon immer gegeben. Selbst Heino Ferch hat in einer "Helen Dorn"-Episode bereits einen Jugendrichter verkörpert.