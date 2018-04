"Tatort" aus Franken: Fünf Gründe, warum der Krimi gelungen war

Berlin. Grausam ging es zu im jüngsten Franken-"Tatort". Zwei bis zur Unkenntlichkeit erschlagene Leichen, verwest in ihrem eigenen Blut. Der Ziehsohn der Opfer, der sich mit ähnlicher Brutalität am Mörder rächt. Und eine Witwe, die mit gnadenloser Verachtung über ihren Mann spricht, nachdem sie ihm selbst den tödlichen Medikamenten-Cocktail serviert hat.

Für den vierten Fall von Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) zeichneten wieder die Macher des allerersten Franken-"Tatort" verantwortlich. Und Regisseur und Drehbuchautor Max Färberböck sowie Co-Autorin Catharina Schuchmann ist ein Glanzstück gelungen. Aus diesen Gründen:

1. Das Thema

In "Ich töte niemand" traf Rechtsextremismus auf Islamismus. Zwei autoritäre Weltanschauungen also, die einiges gemeinsam haben. Denn beide missbrauchen Werte, die für sie identitätsstiftend sind: Ehre, Würde, Anstand. Sie müssen als Legitimation für Gewalt herhalten, was wiederum Gegengewalt erzeugt. Der "Tatort" zeigte die Absurdität und Sinnlosigkeit dieser Spirale sehr schön auf.

Der vierte Franken-„Tatort“ beginnt ausgelassen. Polizeipräsident Dr. Mirko Kaiser (Stefan Merki, l.) und Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) unterhalten sich auf der Einweihungsfeier von Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs, r.). Doch die gute Stimmung endet abrupt. Foto: Luis Zeno Kuhn / BR;Hager Moss Film GmbH

Am Rande Nürnbergs werden zwei Leichen gefunden – das libysche Geschwisterpaar Ismael und Manousha Elmahi. Foto: Luis Zeno Kuhn / BR;Hager Moss Film GmbH

Ringelhahn und Voss suchen mit ihrer Kollegin Kriminalkommissarin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) nach Informationen zu den beiden Toten. Foto: Felix Cramer / BR;Hager Moss Film GmbH

Währenddessen ist Ahmad Elmahi (Josef Mohamed), der Ziehsohn von Ismael Elmahi, untergetaucht. War er Zeuge? Täter? Oder was steckt sonst dahinter? Foto: Luis Zeno Kuhn / BR;Hager Moss Film GmbH

Ringelhahn und Voss befragen einen Jugendlichen. Doch Timo (Dennis Boy) schweigt. Foto: Felix Cramer / BR;Hager Moss Film GmbH



Die Kommissare werden sauer, weil der Zeuge nichts gesehen haben will. Foto: Felix Cramer / BR;Hager Moss Film GmbH

Ringelhahns alter Freund und Polizeikollege Frank Leitner (André Hennicke) verfolgt schockiert die Nachricht über den Tod der Elmahis. Seine Frau Gudrun Leitner (Ursula Strauss) versucht mit ihm zu sprechen, doch er reagiert nicht. Foto: Luis Zeno Kuhn / BR;Hager Moss Film GmbH

Wenig später ist Leitner tot, gestorben während einer Autofahrt an einer fatalen Wechselwirkung von Medikamenten. Ringelhahn ist fassungslos. Foto: Luis Zeno Kuhn / BR;Hager Moss Film GmbH

Kriminalkommissarin Goldwasser sucht unterdessen weiter nach Ahmad Elmahi – und entdeckt dabei einen wichtigen Hinweis. Foto: Felix Cramer / BR;Hager Moss Film GmbH

Voss und Ringelhahn verhaften darauf einen verdächtigen Zeugen. Sie rechnen mit Widerstand. Foto: Felix Cramer / BR;Hager Moss Film GmbH



Ahmad Elmahi in seinem Versteck. Foto: Luis Zeno Kuhn / BR;Hager Moss Film GmbH

Ringelhahn ist sprachlos, als sie die neuesten Ermittlungserkenntnisse von ihrer Kollegin erfährt. Foto: Felix Cramer / BR;Hager Moss Film GmbH

Kriminalkommissar Sebastian Fleischer (Andreas Leopold Schadt) und Ringelhahn sichten mögliche Beweisfotos. Foto: Felix Cramer / BR;Hager Moss Film GmbH

Was verschweigt Gudrun Leitner, die Witwe des verstorbenen Polizeikollegen Frank Leitner? Foto: Felix Cramer / BR;Hager Moss Film GmbH

2. Die Schauspieler

Für Kommissarin Ringelhahn war es der bisher persönlichste Fall. Ihr enger (und einst verbotenerweise geliebter) Freund und Kollege Frank Leitner starb überraschend während einer Autofahrt, im Blut eine tödliche Mischung aus Antidepressiva und Schmerzmitteln. Ringelhahn traf die Nachricht hart, Dagmar Manzel spielte den Verlust mit einer wütenden Fassungslosigkeit, die den Schmerz auch für den Zuschauer spürbar macht.

Doch auch Fabian Hinrichs als Ringelhahns Partner Voss bewies in diesem "Tatort", warum er zurecht in diesem wohl prestigeträchtigsten deutschen Serienformat mitwirkt. Wenn er in eloquenten Schachtelsätzen Zeugen und Verdächtige verhört, kommt einem diese geschliffene Sprache absolut natürlich vor. Zudem durfte er seinen Kommissar bei dessen Einweihungsparty endlich auch mal in einer privaten Situation interpretieren – gerne mehr davon!

3. Die Bildsprache

Eine besonders hohe Stromrechnung dürften die "Tatort"-Macher diesmal nicht gehabt haben. Der Fall war ausgesprochen düster. So kann man die Decke nur erahnen, unter der Ahmad Elmahi, der Ziehsohn der getöteten Libyer, in seinem Versteck kauert. Und das wenige Licht, das darauf fällt, wird noch durch den Schatten desjenigen verdeckt, der Elmahi zur Rache anstiftet. Der eigentlich gut integrierte Vorzeige-Moslem wird zurück in die Dunkelheit gezogen.

4. Die Musik

Passend zur dunklen Bildsprache wurden auch die wenigen Songs ausgewählt. Während Patti Smiths "Because The Night" die Nacht zwar im Namen trägt, aber noch suggeriert, sie wäre die Zeit der Liebenden, erzählt Ólafur Arnalds "So Far", das gleich zweimal im "Tatort" gespielt wird, von der Düsternis im Inneren.

Wenn der Isländer singt "Please pull me from the dark and show me hope again", passt das sowohl zu Frank Leitners Depression wie zu Ahmad Elmahis scheinbar auswegloser Situation, Mord mit Mord zu vergelten.

Willy DeVilles "Nightfalls" hingegen diente wohl dazu, die Zuschauer in die Irre zu führen. Denn anders als darin besungen, wartete Gudrun Leitner ganz sicher nicht darauf, dass ihr Mann zu ihr (und ihren rechten Gedanken) zurückkehrte. Sie wollte ihn nur noch loswerden.

5. Das Schlusswort

In einer der ersten Szenen lamentierte Voss darüber, dass sich Polizisten ständig mit dem Schlechten im Menschen beschäftigen müssten, dass sie ständig auf der Jagd seien, diese aber niemals abschließen könnten. "Dann kommt schon der Nächste!", beklagte er sich bei Ringelhahn. Dieser ewige Kampf gegen das Böse wird in der Schlussszene erneut offenbar.

Gudrun Leitner, gerade noch von Ringelhahn mit vorgehaltener Waffe auf den Boden gedrückt, hat sich schnell berappelt. "Sie stehen ja schon wieder", stellte Voss nüchtern fest. "Immer wieder. Ist das nicht schrecklich?"