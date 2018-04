Let's Dance 2018: Thomas Hermanns rührt Tanzpartnerin Regina Luca zu Tränen

Berlin. Ach, das waren noch Zeiten: Als die Titanic im Kino unterging, saßen Millionen Zuschauer ergriffen in ihren Sitzen. Die Backstreet-Boys und Britney Spears stürmten die Charts. Und das "Tamagotchi", dieses virtuelle, ständig fiepende Küken, eroberte Deutschlands Kinderzimmer.

Die 90er waren stilprägend – im Guten und im Schlechten. Und dann gab es ja auch noch diese Bar in Hamburg. Ein Ort der Freiheit und der Emotionen. "Da habe ich die Liebe meines Lebens gefunden", sagt Thomas Hermanns. Ja, seinem Wolfgang hat er inzwischen auch ganz offiziell das "Ja-Wort" gegeben. Aber da fing's an, in Hamburg, in den 90ern.

Kein Wunder also, dass der Gründer des "Quatsch Comedy Clubs" besonders gerne an dieses Jahrzehnt zurückdenkt.

"Ich bin platt. Ich brauche Schampus und eine Valium"

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Und manchmal auch durch die Beine. Das zumindest hat Hermanns in dieser vierten Ausgabe von "Let's Dance" gezeigt, die ganz im Zeichen der 90er-Jahre stand. Denn der Entertainer schaffte es, seine eigene Vita, die persönlichen Gefühle, so auf die Tanzfläche zu bringen, dass auch die Jury hin und weg war. "Du hast die Latte sehr, sehr hoch angelegt", lobte selbst der ewig kritische Joachim Llambi.

Das Parkett ist frisch gebohnert, das Studio auf Hochglanz gebracht. Die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ geht in die elfte Staffel. Diese 14 Prominenten schwingen das Tanzbein. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Die Schauspielerin Julia Dietze stand für eine Vielzahl von Kinofilmen vor der Kamera: „Fickende Fische”, „Was nützt die Liebe in Gedanken“, „Soloalbum‘‘, „Oktoberfest‘‘, „Fack ju Göhte 3“. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit „Iron Sky“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Sie war der Schwarm einer ganzen Generation: Bettina – auch genannt Tina – Ruland wurde als Friseurin „Uschi“ im Kultfilm „Manta Manta“ an der Seite von Til Schweiger berühmt. 1988 und 1990 zog sie sich für den „Playboy“ aus. Ruland spielte in Filmen wie „Harte Jungs“ und in Serien wie „Das Traumschiff“, „Wilsberg“ oder „Nicht von schlechten Eltern“. Mit der Moderatorin Tanja Bülter und Model Natascha Ochsenknecht betreibt sie den YouTube-Kanal „Berlin Blonds“, auf welchem die drei Frauen Tipps zu allen Lebenslagen geben. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Judith Williams ist ausgebildete Opernsängerin, Unternehmerin und Investorin in der erfolgreichen Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Williams bekundete bereits mehrfach ihr Interesse am Tanz – unter anderem mit ihrem Wissen über Ballett oder einer Tanzeinlage inklusive Spagat. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Auch die YouTube-Zwillinge Roman (l.) und Heiko Lochmann sind mit dabei. Die beiden sind auch als „Die Lochis“ bekannt. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



Roman Lochmann (Foto) und sein Zwillingsbruder Heiko starteten 2011 mit ihrem YouTube-Kanal „Die Lochis“ durch. Auch als Sänger sind die 18-Jährigen erfolgreich unterwegs. Ihr Debütalbum „#zwilling“ stieg von Null auf Platz Eins der deutschen Charts ein, die Konzerte sind ausverkauft – und die Tennies lieben sie. 2015 brachten die Jungs sogar einen eigenen Kinofilm raus. In „Bruder vor Luder“ spielten sie die Hauptrolle und führten mit Regie. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Der dazugehörige Zwilling: Heiko Lochmann. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Bela Klentze hat seine Karriere schon im Kindesalter begonnen. Mit elf spielte er in der Tatortfolge „Kleine Diebe“ und in „Nirgendwo in Afrika“ von Caroline Link mit. 2008 bis 2009 machte er in der Telenovela „Wege zum Glück“ mit, später in der Daily-Soap „Unter Uns“ und seit Dezember 2016 in „Alles was zählt“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Iris Mareike Steen spielt in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Medizinstudentin „Lilly Seefeld“. Die Schauspielerin ist seit Oktober 2017 verheiratet und lebt in Berlin. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Ein TV-Urgestein: Ingolf Lück ist seit Jahrzehnten nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken. Er moderierte ab 1985 die legendäre Musikshow „Formel Eins“. Sein Durchbruch gelang ihm aber mit der „Wochenshow“ auf Sat.1. Lücks Leidenschaft ist das Theater. Mit seinen Solostücken „Caveman“, „One Way Man“ und „Lück im Glück“ feierte er große Erfolge. Ausgezeichnet wurde er bereits mit dem Deutschen Comedypreis und dem Verdienstorden des Landes NRW. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



Eduardo Andrés Lopez – besser bekannt als Chakall – ist ein argentinischer Koch, Kochbuchautor, Restaurantbesitzer und Weltenbummler. Bekanntheit in Deutschland erlangte er mit seinem Buch „Chakall kocht“, das 2010 den „Gourmand World Cookbook Award“ in der Kategorie „Bestes Kochbuch eines TV-Kochs“ gewann. Seine Kochsendung „Beef Buddies“ (ZDF neo) war 2014 für den Grimme-Preis nominiert. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Barbara Meier studierte Mathematik, als sie in einem Einkaufszentrum entdeckt und zur Teilnahme an der Show „Germany’s Next Topmodel“ eingeladen wurde. Die schüchterne Rothaarige gewann 2007 die zweite Staffel. Inzwischen verfolgt Meier ihre Schauspielkarriere und war in Serien wie „Notruf Hafenkante“ oder „Soko Stuttgart“ zu sehen. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

In Bochum geborgen, in Nürnberg aufgewachsen – Thomas Hermanns gründete Anfang der 90er Jahre den „Quatsch Comedy Club“ und gilt als Vater der deutschen Stand-Up-Comedy-Szene. Hermanns half namhaften Comedians wie Michael Mittermeier, Cindy aus Marzahn (Ilka Bessin), Bülent Ceylan und Luke Mockridge zu Popularität. Im Oktober 2017 feierte seine Revue-Show „Boybands Forever“ Premiere im Deutschen Theater in München. Ab Januar 2018 folgt eine Deutschlandtour durch 29 Städte. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Sie hat Erfahrung mit Reality-TV-Shows: Jessica Paszka buhlte 2014 bei „Der Bachelor“ um die Gunst von Christian Tews. Danach tummelte sie sich bei „Das perfekte Promi-Dinner“, „mieten, kaufen, wohnen“, und „Promi Big Brother“. 2017 suchte sie dann als „Bachelorette“ die große Liebe. Für Aufsehen sorgte Paszka mit Beauty-OPs, eine Kamera begleitete sie zur „Brazilian Butt Lift“-OP. 2018 kommt die 27-Jährige mit einer Serie ins Fernsehen. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Jimi Blue Ochsenknecht war in der Filmreihe „Die Wilden Kerle“ früh auf der Leinwand zu sehen. Heute ist ihm die Musik besonders wichtig: „Ich mache Musik seit ich denken kann. Performen, Produzieren – da freue ich mich auf diese Herausforderung.“ Er stand bereits mit seiner Mutter Natascha und seinem Vater Uwe Ochsenknecht vor der Kamera. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



„Es wird definitiv eine neue sportliche Herausforderung für mich, aber dafür bin ich ja immer zu haben“, kündigt Moderatorin Charlotte Würdig an. Die 39-Jährige gebürtige Norwegerin heiratete 2012 den Rapper Sido. Sie begann ihre TV-Karriere als Wetterfee bei der Nachrichtensendung „Guten Abend RTL“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

In der Jury sitzen wieder Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (v.l.). Foto: Robert Griesche / MG RTL D

Die Moderatoren in der elften Staffel sind Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Foto: MG RTL D / Nadine Dilly

Victoria Swarovski löst in der Show Sylvie Meis ab. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Die Rumba, die Hermanns zu "Save The Best For Last" aufführte, begeisterte auch Tanzpartnerin Regina. Die war sogar dermaßen gerührt, dass hinterher die Tränchen kullerten. "Es ist toll, wie Thomas sich entwickelt und den Tanz mit mir genossen hat", schniefte sie. Und der so Gelobte meinte nur: "Ich bin platt. Ich hätte jetzt gerne einen Schampus und eine Valium. Egal, in welcher Reihenfolge".

Für so viel Leidenschaft gab's 28 Punkte von der Jury.

Ingolf Lück liebt Falko – und hadert doch mit dem Song

Jeder verbindet seine eigene, persönliche Geschichte mit den 90ern. So auch Ingolf Lück, der damals die legendäre "Wochenshow" moderierte. Sein Traum, verrät er, sei es immer gewesen, zu Falko zu tanzen.

Na, dann los: In dieser vierten Folge von "Let's Dance" sollte der Moderator aber ausgerechnet zu "Out Of The Dark" performen – jenem Song, der erst nach dem Tod des Österreichers veröffentlicht wurde. "Das ist hart", sagte Lück. "Ich dachte nicht, dass ich dieses Lied auf die Bühne bringen kann". Hat dann aber trotzdem gut geklappt. Auch wenn der Rücken von Tanzpartnerin Ekaterinas während der Proben "knack" gemacht hat. "Plötzlich konnte ich mich nicht mehr bewegen", sagte sie. Glück für sie und Ingolf Lück: Es war nur ein Muskel.

Chakall fliegt raus

Was macht eigentlich Charlotte Würdig? Singen – so viel steht fest – zählt nicht zu ihren Stärken. Auch wenn die Ehefrau von Rapper Sido in den 90ern Whitney Huston rauf und runter gehört hat. Am Mikro klingt das aber alles sehr schief. Aber hier geht's ja ums Tanzen. Und ihre Performance zu "Alles nur geklaut" von den Prinzen war deutlich besser als ihre Gesangseinlage beim Proben. "Du hast mich überrascht", stellte Juror Jorge fest. Und Kollegin Motsi Mabuse lobte die "Sexyness" und "Weiblichkeit", die Würdig ausstrahlte.

Vorbei ist die Show für Chakall, die Zuschauer wählten den TV-Koch aus der Sendung. Dafür ist Barbara Meier beim nächsten Mal wieder dabei. Das Model fiel diesmal – und das thematisierte RTL auch breit in der Sendung – wegen eines Trauerfalls aus. "Meine Oma und ich hatten den gleichen Namen, sie war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben", durfte sie mit verquollenen Augen und zerlaufener Schminke in die Kamera sagen.

Beim nächsten Mal tanzt sie wieder mit. Dann dreht sich alles um die 2000er-Jahre. Und wir dürfen schon jetzt gespannt sein, wer da womöglich seine große Liebe gefunden hat.