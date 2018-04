Ranga Yogeshwar: „Fernsehen ist sehr laut geworden“

Top-Events in Berlin

Köln. Wieso, weshalb, warum: Die Sendung "Quarks" ist das Flaggschiff unter den Wissenschaftsmagazinen im WDR – und das schon seit 25 Jahren. Das von Ranga Yogeshwar (58) entwickelte und präsentierte Magazin startete im April 1993.

Die Jubiläumsausgabe am Dienstag (21 Uhr, WDR) dreht sich um Intersexualität und das dritte Geschlecht zwischen männlich und weiblich. Diplomphysiker Yogeshwar, vierfacher Vater, liebt und lebt seine Themen. In seinem Garten hat der Luxemburger mit den indischen Wurzeln eine eigene Sternwarte.

Herr Yogeshwar, die Medien bezeichnen Sie als "Lotse im Nachrichtenstrom" oder als "medialen Chefaufklärer über die großen und kleinen Wunder der Natur". Was bedeuten Ihnen solche Etiketten?

Ranga Yogeshwar: Wissen Sie, wenn man viele Jahre in dem Geschäft ist, bekommt man zwangsläufig Etiketten. Da heißt es dann irgendwann: "Der Yogeshwar weiß alles." Aber jeder denkende Mensch durchschaut natürlich, dass das nicht stimmen kann. Was mich freut, ist, dass die Etiketten alle darauf abzielen, dass ich mich wirklich bemühe, Inhalte korrekt wiederzugeben, und keiner bin, der nur eine große Show macht und es steckt nichts dahinter.

Wie Sie war auch der kürzlich verstorbene Stephen Hawking dafür bekannt, komplexe Themen verständlich darzulegen. War er ein Vorbild für Sie?

Yogeshwar: Ich habe generell keine Vorbilder, denn wenn man ein Vorbild hat, ist man nicht bei sich, sondern bei dem anderen. Aber ich teile seine Haltung, dass Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm vor sich hin forschen darf, sondern ihre Erkenntnisse weitergeben und die Gesellschaft einbinden muss. Wir leben in einer Welt, die durch Innovation verändert wird, und deshalb ist es so wichtig, diese Brücke zu schlagen. Sonst besteht die Gesellschaft irgendwann nur noch aus Konsumenten, die das Neue nutzen, ohne den Hintergrund zu kennen.

Seit nun schon 25 Jahren erklärt Ranga Yogeshwar in „Quarks“ die Welt. Hier ist er im WDR-Studio im Jahr 2002 zu sehen.

Machen Konsum und soziale Medien viele Menschen denkfauler?

Yogeshwar: Die Gefahr ist da. Es gab gerade eine Untersuchung, die im Fachmagazin "Science" veröffentlicht wurde, demnach erzeugt die Verbreitung von falschen Nachrichten eine viel größere Erregung als die besonnene, ruhige Wahrheit. Die Konsequenz daraus: Wenn wir als Gesellschaft nicht aufpassen, werden wir irgendwann eingenebelt von einer Wolke von Scheinfakten, von irrelevanten oder falschen Behauptungen. Am Ende wissen wir gar nicht, was noch glaubwürdig ist. Öffentlich-rechtliche Sender sollten es sich zum Ziel machen, zu Referenzstellen zu werden, bei denen die Menschen sagen: Wenn ich etwas wirklich wissen will, gucke ich dort nach.

Sie sind einer der bekanntesten Wissenschafts-Erklärer im Fernsehen. Sehen Sie selber eigentlich fern?

Yogeshwar: Ich sehe nicht viel fern. Das hat einfach damit zu tun, dass ich sehr intensiv arbeite oder Bücher lese und vielleicht zu selten dazu komme, das zu tun, was andere mit gutem Recht tun: Sich abends mal gemütlich auf dem Sofa fläzen und gucken.

Sehen Sie das Medium auch ein Stück weit skeptisch?

Yogeshwar: Zugegeben, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zum Fernsehen. Ich komme aus der Wissenschaft und hatte mit manchen Dingen immer meine Probleme. Zum Beispiel ist das Fernsehen sehr laut geworden, generell zielen Medien immer stärker auf Sensation ab, um Zuschauer zu binden. Das widerspricht dem Mechanismus der Aufklärung, in Ruhe und Besonnenheit Dinge zu erläutern. Ich glaube, da brauchen wir eine Kurskorrektur in den Medien.

Sie werden auch nicht gerne als Moderator bezeichnet.

Yogeshwar: Das höre ich in der Tat nicht gerne. Ich bin in erster Hinsicht Wissenschaftsjournalist. Moderatoren sind, wenn man das Wort genau nimmt, Bremser – moderare heißt abbremsen. Wir haben heute zudem viele Moderatoren, die über viele Themen reden, ohne sie richtig zu verstehen, und mein Anspruch ist es, das anders zu machen.