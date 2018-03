Aldi: ARD bringt einen Spielfilm über die Aldi-Brüder ins Fernsehen

München. Die Geschichte von Aldi stand seit der Firmengründung des Discounters als bestes Beispiel für die deutsche Wirtschaftsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Erste setzt der beispiellosen Karriere der Gründer Theo (Aldi Nord) und Karl Albrecht (Aldi Süd) nun ein Denkmal. So haben mit "Aldi. Eine deutsche Geschichte" nun die Dreharbeiten zu einem TV-Dokumentationsdrama begonnen.

Die beiden Brüder spielen Christoph Bach (Karl) und Arnd Klawitter (Theo). Regie führt Raymond Ley. Die Dreharbeiten mit Beteiligung von WDR, NDR und SWR starteten in Köln. Bis Mitte April wird dann auch noch im Ruhrgebiet gedreht – und damit in der Region, in der die ersten Läden des Albrecht Diskont entstanden. Aus dem Namen Albrecht Diskont wurde Aldi, aus den Gemischtwarenläden wurden die beiden Ketten Aldi Süd und Aldi Nord.