Vor Denis Schecks spitzer Zunge ist auch Fitzek nicht sicher

Köln. Kein Autor ist vor seinem sezierenden Urteil gefeit: Denis Scheck, der sich oft Beschreibungen wie "Erziehungsdiktator" gefallen lassen muss, ist nicht nur Literaturkenner, sondern vor allem Entertainer. Er wird geschätzt für seine Häme, mit der er so manche Top-Autoren überschüttet.

Über Sebastian Fitzek sagte Scheck einmal: "Wie kann es sein, dass ein so talentloser, klischeeverhafteter und – mit Verlaub – dummer Autor landauf, landab von der deutschen Kritik als 'Thriller-König' bejubelt wird?" Seine Zuhörer finden das erfrischend. Scheck (53), der in "Druckfrisch" im Ersten regelmäßig Autoren in die Mangel nimmt, moderiert auch das Literaturmagazin "lesenswert", das am Donnerstag zum 50. Mal im SWR (23.15 Uhr) ausgestrahlt wird.