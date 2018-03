Fritz Pleitgen: Der Russland-Erklärer wird 80

Berlin. Er wird vor sieben Uhr aufstehen, einen Strandlauf machen, anschließend ein Bad nehmen und danach zurück ins Hotel gehen, wo er und seine Frau frühstücken werden. Und dann? "Ja, dann werde ich wohl zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen", prophezeit Fritz Pleitgen, dessen Stimme noch genauso klingt wie vor 40 Jahren, als er mit Pelzmütze auf dem Kopf aus dem winterlichen Moskau berichtete. Der Journalist und ehemalige WDR-Intendant wird am Mittwoch 80 Jahre alt – und gönnt sich einen Urlaub im Sultanat Oman.

Beruflich hatte er vor allem in Köln sowie in Moskau, Ost-Berlin und Washington zu tun, von wo aus er den Bundesbürgern als ARD-Korrespondent den Alltag in der Sowjetunion, der DDR und den USA näherbrachte. Anschließend war er WDR-Chefredakteur und danach Hörfunkdirektor des Senders.