„Extra 3“ trollt AfD-Umfrage zum Islam bei Twitter

Berlin. "Extra 3" beschäftigt sich immer wieder gerne mit der AfD – auch bei Twitter. Dort hatte die NDR-Satiresendung offenbar am Montag eine kleine Umfrage entdeckt, mit der sich die Rechtspopulisten in die aufgewärmte Diskussion um den Islam in Deutschland einschalten wollten. Einem Screenshot von "Extra 3" zufolge wollte die AfD Berlin wissen: "Gehört der Islam zu Deutschland"? Und gab zwei klare Antwortmöglichkeiten vor: "Ja" oder "Nein".

Schnell forderte die Satiresendung ihre Follower auf: "Liebe Gutmenschen und Zwangsgebührenzahler, habt ihr Lust, bei einer AfD-Umfrage mitzumachen?" Der Aufruf funktionierte offenbar: In mehreren Screenshots ist in den Antworten zu sehen, dass die "Ja"-Sager mit teilweise über 80 Prozent deutlich in der Mehrheit lagen.

Umfrage-Tweet gelöscht

Der AfD Berlin schien dieses Ergebnis so gar nicht in den Kram zu passen. Am Dienstagmorgen war die Umfrage offenbar gelöscht und auf Twitter nicht mehr erreichbar. So lässt sich auch nicht abschließend feststellen, ob es die Umfrage mit dem getrollten Ergebnis wirklich gab.

Peinliche Panne: Hier verschläft die AfD, mit "Ja" zu stimmen AfD-Panne im Landtag von Sachen: Die Partei vergisst, für ihren eigenen Gesetzentwurf zu stimmen. Das Video zeigt, wie die anderen Parteien auf diese Blamage reagieren. Peinliche Panne: Hier verschläft die AfD, mit "Ja" zu stimmen

Einen kleinen Kommentar konnten sich "Extra 3" allerdings nicht verkneifen. "Die AfD Berlin hat die von uns unterstützte Umfrage wohl aus Versehen gelöscht. Wir liefern gerne den letzten Zwischenstand." Dem geposteten Screenshot zufolge hatten sich über 22.000 User an der Umfrage beteiligt und 83 Prozent mit "ja" abgestimmt. (wck)

