„Let’s Dance“: Heiko Lochmann versagt – aber Tina Ruland fliegt

Berlin. Es geht wieder los. Woche für Woche kämpfen die Promis um die große Dancing-Trophäe. Nachdem sich die Paare in der vergangenen Woche bei "Let's Dance" gefunden haben, ging es in der ersten Show rund – zumindest bei den Tanzpaaren mit Rhythmus-und Taktgefühl. Cha Cha Cha, Walzer und Quick-Step standen auf der Tanzkarte der Promis.

Doch bevor die Stars eine flotte Sohle aufs Parkett legen konnten, mussten sich die Zuschauer erstmal an Oliver Geissen an der Seite von Moderatorin Victoria Swarowski gewöhnen. Daniel Hartwig hatte sich kurz zuvor mit der Grippe ins Bett verabschiedet. Dabei war mit Kristall-Erbin Swarowski ebenfalls noch ein recht neues Gesicht dabei.

Relativ klein, blond und ein süßer Akzent scheinen ein Einstellungskriterium bei "Let's Dance" zu sein. Mit einem leichten österreichischen Touch führte Swarowski dieses Mal souverän durch den Abend, herzte die Tänzer nach ihren Auftritten und grüßte einmal keck ihren Mann, als sie von ihrem Hochzeitslied sprach.

"Let's Dance" – Die Highlights im Überblick:

• Der eleganteste Auftritt:

Den elegantesten Auftritt hat die Ehefrau von Deutschlands Masken-Rapper Sido hingelegt. Sonst eher als Hausfrau, Mutter oder Fitnessfreak bekannt, bewies Charlotte Würdig, dass diese grazile Frau auch anders kann.

Zu "A Moment Like This" von Leona Lewis schwebte Charlotte Würdig mit Neuprofitänzer Valentin Lusin über das Parkett und hat sich als eine Kandidatin für die vordersten Plätze hervorgetan. Die meisten Punkte hat sie aber trotzdem nicht abgeräumt.

• Das härteste Urteil:

Das hat am Freitagabend Social-Media Star Heiko "Lochi" Lochmann mit seinem Tanz zu "Don't Worry" ergattert. "Das war Hoppelhase Hans, Männer mit Holzbein kommen umsonst rein", meckerte Llambi. Keine Energie, nicht rund, einfach nicht gut, resümierte der Juror. Dabei habe Heiko doch mit Kathrin Menzinger eine so schöne Partnerin an seiner Seite. Wie Kathrins Schönheit Heiko am Ende hätte helfen soll – man weiß es nicht.

Das Parkett ist frisch gebohnert, das Studio auf Hochglanz gebracht. Die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ geht in die elfte Staffel. Diese 14 Prominenten schwingen das Tanzbein. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Die Schauspielerin Julia Dietze stand für eine Vielzahl von Kinofilmen vor der Kamera: „Fickende Fische”, „Was nützt die Liebe in Gedanken“, „Soloalbum‘‘, „Oktoberfest‘‘, „Fack ju Göhte 3“. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit „Iron Sky“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Sie war der Schwarm einer ganzen Generation: Bettina – auch genannt Tina – Ruland wurde als Friseurin „Uschi“ im Kultfilm „Manta Manta“ an der Seite von Til Schweiger berühmt. 1988 und 1990 zog sie sich für den „Playboy“ aus. Ruland spielte in Filmen wie „Harte Jungs“ und in Serien wie „Das Traumschiff“, „Wilsberg“ oder „Nicht von schlechten Eltern“. Mit der Moderatorin Tanja Bülter und Model Natascha Ochsenknecht betreibt sie den YouTube-Kanal „Berlin Blonds“, auf welchem die drei Frauen Tipps zu allen Lebenslagen geben. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Judith Williams ist ausgebildete Opernsängerin, Unternehmerin und Investorin in der erfolgreichen Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Williams bekundete bereits mehrfach ihr Interesse am Tanz – unter anderem mit ihrem Wissen über Ballett oder einer Tanzeinlage inklusive Spagat. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Auch die YouTube-Zwillinge Roman (l.) und Heiko Lochmann sind mit dabei. Die beiden sind auch als „Die Lochis“ bekannt. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



Roman Lochmann (Foto) und sein Zwillingsbruder Heiko starteten 2011 mit ihrem YouTube-Kanal „Die Lochis“ durch. Auch als Sänger sind die 18-Jährigen erfolgreich unterwegs. Ihr Debütalbum „#zwilling“ stieg von Null auf Platz Eins der deutschen Charts ein, die Konzerte sind ausverkauft – und die Tennies lieben sie. 2015 brachten die Jungs sogar einen eigenen Kinofilm raus. In „Bruder vor Luder“ spielten sie die Hauptrolle und führten mit Regie. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Der dazugehörige Zwilling: Heiko Lochmann. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Bela Klentze hat seine Karriere schon im Kindesalter begonnen. Mit elf spielte er in der Tatortfolge „Kleine Diebe“ und in „Nirgendwo in Afrika“ von Caroline Link mit. 2008 bis 2009 machte er in der Telenovela „Wege zum Glück“ mit, später in der Daily-Soap „Unter Uns“ und seit Dezember 2016 in „Alles was zählt“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Iris Mareike Steen spielt in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Medizinstudentin „Lilly Seefeld“. Die Schauspielerin ist seit Oktober 2017 verheiratet und lebt in Berlin. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Ein TV-Urgestein: Ingolf Lück ist seit Jahrzehnten nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken. Er moderierte ab 1985 die legendäre Musikshow „Formel Eins“. Sein Durchbruch gelang ihm aber mit der „Wochenshow“ auf Sat.1. Lücks Leidenschaft ist das Theater. Mit seinen Solostücken „Caveman“, „One Way Man“ und „Lück im Glück“ feierte er große Erfolge. Ausgezeichnet wurde er bereits mit dem Deutschen Comedypreis und dem Verdienstorden des Landes NRW. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



Eduardo Andrés Lopez – besser bekannt als Chakall – ist ein argentinischer Koch, Kochbuchautor, Restaurantbesitzer und Weltenbummler. Bekanntheit in Deutschland erlangte er mit seinem Buch „Chakall kocht“, das 2010 den „Gourmand World Cookbook Award“ in der Kategorie „Bestes Kochbuch eines TV-Kochs“ gewann. Seine Kochsendung „Beef Buddies“ (ZDF neo) war 2014 für den Grimme-Preis nominiert. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Barbara Meier studierte Mathematik, als sie in einem Einkaufszentrum entdeckt und zur Teilnahme an der Show „Germany’s Next Topmodel“ eingeladen wurde. Die schüchterne Rothaarige gewann 2007 die zweite Staffel. Inzwischen verfolgt Meier ihre Schauspielkarriere und war in Serien wie „Notruf Hafenkante“ oder „Soko Stuttgart“ zu sehen. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

In Bochum geborgen, in Nürnberg aufgewachsen – Thomas Hermanns gründete Anfang der 90er Jahre den „Quatsch Comedy Club“ und gilt als Vater der deutschen Stand-Up-Comedy-Szene. Hermanns half namhaften Comedians wie Michael Mittermeier, Cindy aus Marzahn (Ilka Bessin), Bülent Ceylan und Luke Mockridge zu Popularität. Im Oktober 2017 feierte seine Revue-Show „Boybands Forever“ Premiere im Deutschen Theater in München. Ab Januar 2018 folgt eine Deutschlandtour durch 29 Städte. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Sie hat Erfahrung mit Reality-TV-Shows: Jessica Paszka buhlte 2014 bei „Der Bachelor“ um die Gunst von Christian Tews. Danach tummelte sie sich bei „Das perfekte Promi-Dinner“, „mieten, kaufen, wohnen“, und „Promi Big Brother“. 2017 suchte sie dann als „Bachelorette“ die große Liebe. Für Aufsehen sorgte Paszka mit Beauty-OPs, eine Kamera begleitete sie zur „Brazilian Butt Lift“-OP. 2018 kommt die 27-Jährige mit einer Serie ins Fernsehen. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Jimi Blue Ochsenknecht war in der Filmreihe „Die Wilden Kerle“ früh auf der Leinwand zu sehen. Heute ist ihm die Musik besonders wichtig: „Ich mache Musik seit ich denken kann. Performen, Produzieren – da freue ich mich auf diese Herausforderung.“ Er stand bereits mit seiner Mutter Natascha und seinem Vater Uwe Ochsenknecht vor der Kamera. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



„Es wird definitiv eine neue sportliche Herausforderung für mich, aber dafür bin ich ja immer zu haben“, kündigt Moderatorin Charlotte Würdig an. Die 39-Jährige gebürtige Norwegerin heiratete 2012 den Rapper Sido. Sie begann ihre TV-Karriere als Wetterfee bei der Nachrichtensendung „Guten Abend RTL“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

In der Jury sitzen wieder Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (v.l.). Foto: Robert Griesche / MG RTL D

Die Moderatoren in der elften Staffel sind Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Foto: MG RTL D / Nadine Dilly

Victoria Swarovski löst in der Show Sylvie Meis ab. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

• Überraschung des Abends:

Für einen Überraschungsmomente sorgte einer der "betagten" "Let's Dance"-Tänzer unter den jungen Hüpfern. Mit Ekaterina Leonova legte der sichtlich nervöse Komiker Ingolf Lück einen Wiener Walzer aufs Parkett.

Sogar Joachim Llambi konnte er damit ein Kompliment abringen. Verdient sahnte das Paar die höchste Punktzahl des Abends ab und war hinter Wildcard-Inhaberin Judith Williams das erste Paar in der nächsten Runde.

Auch Fernsehmoderator Thomas Herrmanns zog mit Regina Luca und "I'm So Excited" die Zuschauer und die Jury mit in den Bann. Der Komiker hat bei seiner Performance sichtlich Spaß, wie ihm auch Motsi Mabuse bescheinigte. Apropos Jury ...

• Die Jury:

Hör mal, wer da meckert. Es ist doch jedes Jahr dasselbe. Die fast immer zu gut gelaunte Motsi Mabuse, Jorge González, dessen Akzent mittlerweile genauso Kult ist wie die Sprechweise von Joda, und natürlich der oberkritische Joachim Llambi, der – wahrscheinlich aus Prinzip – immer einen Punkt weniger vergibt, als seine Mitjuroren.

Kontinuität ist ja schön und gut, aber langsam ist klar, wer was sagt. Da kann auch Neuling Oliver Geissen so viel mit Engelszungen auf Llambi einreden wie er möchte – es bringt alles nichts.

• Die nervige Werbung:

Nicht eins, zwei Schritt, sondern eins, zwei Werbung. RTL schienen die Werbeblöcke kurz nach der Primetime mehr Wert zu sein, als die Zuschauer bei der Stange zu halten. Nach gefühlt jedem Kandidaten ertönte die vertraute Klimpermelodie des Privatsenders, die den Werbeblock einläutete. Zumindest zum Ende der Show wurden die Unterbrechungen weniger. Vielleicht, weil dann einige bereits abgeschaltet hatten.

• Abschied des Abends:

Tina Ruland musste nach der ersten Show gehen.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Hat Tina Ruland im 90er-Jahre-Streifen "Manta, Manta" als Uschi noch die Miss-Wahl gewonnen, gab es am Abend keinen Blumentopf zu gewinnen. Da konnte auch der Cha Cha Cha von TV-Koch Chakall noch so sehr aus dem Takt sein und er noch so trampelig über die Tanzfläche staksen, am Ende wählten die Anrufer Ruland trotz der 14 Punkte aus dem Rennen.